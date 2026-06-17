Megnyílt az út a török hadiipari óriás előtt – hatalmas piac várja őket Európában, megkapták az olasz jóváhagyást

A Reuters szerint az olasz kormány a keddi kabinetülésén hagyta jóvá a partnerséget. A jóváhagyás egyik feltétele szerint a drónok értékesítése, valamint a vegyesvállalat esetleges további nemzetközi terjeszkedése kizárólag olyan országokra korlátozódhat, amelyek politikailag Európához és a NATO-hoz igazodnak. Emellett a drónokban alkalmazott valamennyi technológiát minősített információnak nyilvánítják.

A képen a török Baykar Kizilelma pilóta nélküli repülőgépe látható, amely sikeresen teljesítette az első repülését 2022 decemberében, és azóta a drón folyamatos fejlesztés alatt áll /Fotó: Unsplash

Janicsárok helyett a drónokra fogadtak a törökök

Olaszország az úgynevezett aranyrészvény-szabályozást (ismert stratégiai vétójogként is) alkalmazta az ügylet vizsgálata során.

Ez a stratégiai nemzeti érdekek védelmét szolgáló eszköz lehetővé teszi a kormány számára, hogy felvásárlások és vállalati egyesülések esetén feltételeket szabjon, vagy akár meg is akadályozza az adott tranzakciót.

A Leonardóval kötött megállapodás révén a Baykar – amely a világ egyik legnagyobb drónexportőrének számít – hozzáférést szerezhet az európai piachoz, miközben lehetőség nyílik ipari tevékenységének bővítésére Olaszországban.

A vegyesvállalat kormányzati jóváhagyásáról elsőként az olasz Il Messaggero napilap számolt be.

A Baykar már olyat villantott, amit más még nem

A drónok hadiipari alkalmazása kapcsán a török védelmi óriáscég jelenleg egyedül rendelkezik egy különleges trófeával a a világ hadiipari cégei között: egy pilóta nélküli vadászgépük – amelyet hagyományosan földi célpontok megsemmisítésére fejlesztenek – megsemmisített a levegőben egy másik vadászgépet.

A teszt során egy nagy sebességű, sugárhajtású célrepülőgépet indítottak el. A gépet a Kizilelma szárnyába integrált radar észlelte és követte. Miután a radar pontosan befogta a célpontot, a Kizilelma egy levegő-levegő rakétát indított el, amely „abszolút pontossággal” ért el találatot, a cég közleménye szerint 48 kilométer távolságról.A világszerte fejlesztés alatt álló pilóta nélküli vadászgépek többségét földi célpontok elleni támadásra tervezték. Egyetlen más pilóta nélküli platform sem hajtott még végre sikeresen levegő-levegő csapást – számoltunk be arról a Világgazdaság oldalán.