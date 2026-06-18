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Új Duna-híd
Szerbia
Vucic

Kínaiak építenek Európa-rekorder Duna-hidat Magyarország szomszédságában – videón a félelmetes monstrum

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Gőzerővel zajlik Szerbiában a legújabb Duna-híd építése. Az óriási, több mint 500 méteres fesztávolságú híd Európa autópálya-hálózatának egyik fontos eleme lesz és várhatóan 2027-re készül el.
Nagy Krisztián
2026.06.18, 21:46
Frissítve: 2026.06.18, 21:48

Megállás nélkül zajlik Szerbiában a legújabb Duna-híd építése, a Tarcal-hegységet átszelő forgalmi folyosó egyik része lesz és Péterváradot köti majd össze az E75-ös úttal. Az építmény teljes hossza megközelítőleg 1,7 kilométer, míg maga a hídszerkezet 505,75 méter és feszített-függesztett megoldással készül, valamint 25 méter magas lábakon pihen.

Európa-rekorder Duna-híd
Európa-rekorder Duna-híd / Forrás: Facebook, Aleksandar Vucic

Az új Duna-híd egy komplex projekt része

A forgalmi folyosó építése 2021 májusában kezdődött, a híd átadását pedig 2026 vége előtt tervezték, ám néhány módosítás miatt a kivitelezés megcsúszott. Az útszakasz összeköti majd Újvidéket, Rumát, Szabácsot és Loznicát, valamint része annak a közlekedési tengelynek, amely gyorsabb kapcsolatot teremt Bosznia-Hercegovina és Románia között.

A híd Péterváradot a bácskai oldalon köti majd össze az E75-ös úttal, tehát várhatóan a teherforgalom jelentős részét átveszi majd, ezzel csökkentve a városon áthaladó forgalmat. A léltesítmény ezzel párhuzamosan javítja majd a Szabadka–Újvidék–Belgrád, illetve az Újvidék–Nagybecskerek–Belgrád útvonalak kapcsolatát a Tarcal-hegyi közlekedési foylosóval és Rumával.

A mintegy 606 millió euró értékű beruházás része a 44,4 kilométer hosszú Újvidék–Ruma gyorsforgalmi út, valamint a 3,5 kilométeres Ürögi-hágót átszelő alagút is, amely Szerbia leghosszabb közúti alagútja lesz.

A szerb elnök nem elégedett a kínai kivitelezővel

A híd összekapcsolásakor Aleksandar Vucic szerb államfő is a helyszínen tartózkodott, hogy meggyőzödjön a beruházás státuszáról.

A híd összekapcsolása hatalmas lépés a jövő irányába. Az építmény nemcsak Újvidék, hanem Dél- és Észak-Bácska, valamint Közép-Bánát számára is kulcsfontosságú lesz

− mondta Vucic, majd nemtetszését fejezte ki a csúszás miatt.

A beruházás fő kivitelezője a China Road and Bridge Corporation nevű, kínai állami tulajdonú építőipari vállalat.

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