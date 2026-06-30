Sokkoló igazság: ebben az uniós országban fogyhat el legelőször a víz, Magyarországon egészen más a probléma – 2030-ig csak rosszabb lesz

Újabb rendkívül forró nyarat él át Európa, így idén is egyre több ország szembesül azzal, hogy a korlátozott mértékben rendelkezésre álló édesvízkészletek nem tudnak lépést tartani a növekvő fogyasztással . Noha az Európai Unió egészét tekintve a kép első pillantásra kedvezőnek tűnhet – a felhasználás ugyanis a megújuló édesvíz-készletek mindössze 5,8 százalékát éri el –, ám az egyes országokban igen eltérő a helyzet – írja a Euronews.

Ciprus évente édesvíz-készlete 72 százalékát használja fel. / Fotó: Pexels

Cipruson kritikus szinten az édesvíz-felhasználás

A legsúlyosabb helyzet Cipruson alakult ki, ahol évente édesvíz-készleteik 72 százalékát használják fel, a nyári hónapokban pedig ez az arány eléri a 92 százalékot az Eurostat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatai szerint.

Idén a ciprusi hatóságok már az év elején arra kérték a lakosságot, hogy legalább 10 százalékkal csökkentse napi vízfogyasztását, ami hozzávetőleg két percnyi vízhasználatnak felel meg.

Helyzetüket tovább nehezíti a gyors népességnövekedés és a turisztikai szezon idején megnövekvő fogyasztás. A kormány új sótalanító üzemek telepítésével igyekszik biztosítani az ivóvízellátást, az egyre aggasztóbb helyzet kezelése pedig Ciprus uniós elnöksége idején is kiemelt feladattá vált.

Málta valamivel jobb a helyzetben van, mint Ciprus, ott az éves édesvíz-felhasználási arány 33 százalék, ám nyáron a vízstressz mértéke már 67 százalékra emelkedik.

A mediterrán térség több állama szintén a figyelmeztetési zónában van;

Görögország éves mutatója 37 százalék,

Romániáé 34 százalék,

Portugáliáé 31 százalék,

Olaszországé 27 százalék,

Spanyolországé pedig 26,5 százalék.

Az EEA előrejelzése szerint az éghajlatváltozás és az egyre gyakoribb aszályok 2030-ig tovább növelik a vízhiány gyakoriságát és súlyosságát.

Az unió polgárainak 10 százaléka nem jut stabilan tiszta ivóvízhez

Az „Overheated and Underprepared” című elemzés pedig arra mutat rá, hogy napjainkban az Európai Unió lakosságának körülbelül tizede nem jut elegendő tiszta ivóvízhez. Ebben az összevetésben is Ciprus áll az első helyen, ahol a lakosság 36,5 százaléka tapasztal ilyen nehézséget, míg Görögországban ez az arány 31,5 százalék.