Élelmiszerár-sokkot okozhat az EL Nino: nem csak az érintett gazdák félhetnek, a földeken kezdődik, de a kasszáknál fájhat

Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg: a meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Nino időjárási jelenség, amely szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet, mert az időjárási sokk egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. A Meteorológiai Világszervezet szerint 80 százalék az esélye annak, hogy 2026 júniusa és augusztusa között El Nino alakul ki, és közel vagy legalább 90 százalékos a valószínűsége annak, hogy a jelenség novemberig fennmarad.

Egy gazda búzát arat egy farmon Bhopal külvárosában, Madhya Pradesh államban, Indiában. Az EL Nino még súlyos gondokat okozhat idén Fotó: Anadolu via AFP

A modellek legalább közepes erősségű, de akár erős ciklust is valószínűsítenek. Az El Nino a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői térségének rendellenes felmelegedésével jár. Ez nem egyszerűen helyi időjárási anomália: a légköri áramlásokon keresztül világszerte átírhatja a csapadék- és hőmérsékleti viszonyokat. Tipikusan szárazabb idő jöhet Ausztráliában, Indonéziában, Közép-Amerikában, a Karib-térségben és Dél-Ázsia több részén, miközben Amerika egyes térségeiben a túl sok eső és az áradások okozhatnak károkat.

EL Nino: a válság a földeken kezdődik, a boltokban folytatódhat

Az El Nino mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. A szárazság visszafoghatja a hozamokat, gyengítheti a legelőket, megemelheti az öntözési költségeket, és drágíthatja az állati takarmányt is. Egy-egy terméskiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon: a termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.

Az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) friss elemzése szerint az El Ninohoz kapcsolódó mezőgazdasági aszály kockázata különösen magas lehet:

a Száhel-övezetben,

Dél-Afrikában,

Dél- és Délkelet-Ázsiában,

Közép-Amerika száraz folyosóján

és a Karib-térségben.

Ezekben a régiókban egyes termő- és legelőterületeken 50 százalék feletti az aszály valószínűsége a következő hónapokban.