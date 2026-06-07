Évente 1,5 millió ember hal meg a nem biztonságos élelmiszerek miatt
Évente több mint 860 millió ember betegszik meg, és mintegy 1,5 millióan veszítik életüket a nem biztonságos élelmiszerek fogyasztása miatt világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet az élelmiszer-biztonsági világnap alkalmából közzétett jelentésében. A szervezet szerint a szennyezett vagy nem megfelelően kezelt élelmiszerek továbbra is súlyos közegészségügyi problémát jelentenek, különösen a gyermekek és a szegényebb országok lakói számára – írj az Euronews.
A WHO szerint az élelmiszer biztonságos felhasználása gazdasági kérdés is
A WHO új jelentése szerint 2021-ben az élelmiszer-eredetű megbetegedések nemcsak jelentős egészségügyi károkat okoztak, hanem komoly gazdasági veszteségeket is. A betegségek miatti kieső termelékenység globálisan mintegy 310 milliárd dollárra (közel 267 milliárd euróra) rúgott.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-biztonság nem elvont kérdés, hanem minden embert érintő, mindennapi probléma. Mint fogalmazott, a nem biztonságos élelmiszerek emberi és gazdasági terhe eddig is ismert volt, ám most először állnak rendelkezésre olyan részletes országos adatok, amelyek pontosabb képet adnak a probléma mértékéről.
A szervezet szerint a megbetegedések és halálesetek jelentős része megelőzhető lenne megfelelő higiéniai intézkedésekkel, biztonságos ivóvízzel, korszerű élelmiszer-kezelési eljárásokkal – például pasztőrözéssel –, valamint az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáféréssel.
A gyermekek viselik a rossz élelmiszerek legnagyobb terhét
A WHO arra is figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás tovább növelheti az élelmiszer-biztonsági kockázatokat. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események, a növekvő levegő- és vízhőmérséklet, valamint a csapadékmintázatok változása kedvezhet a különböző kórokozók terjedésének, és elősegítheti új élelmiszer-eredetű betegségek megjelenését.
A jelentés szerint a legveszélyeztetettebb csoportot az öt év alatti gyermekek jelentik. Ők háromszor nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az idősebb gyermekek vagy a felnőttek. Bár a világ népességének mindössze 9 százalékát teszik ki, az élelmiszer-eredetű betegségek okozta egészségügyi terhek közel egyharmada rájuk hárul.
2021-ben csak ebben a korcsoportban mintegy 143 ezer halálesetet okoztak az élelmiszer-fertőzések. A WHO szerint különösen gyakoriak a hasmenéses megbetegedések, amelyek a kisgyermekek esetében akár halálos kimenetelűek is lehetnek.
A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyermekek szervezete érzékenyebben reagál az élelmiszerekben található vegyi anyagokra. A különböző szennyeződések károsíthatják az agy fejlődését, és hosszú távú idegrendszeri vagy fejlődési rendellenességeket okozhatnak.
A WHO jelentése jókora egyenlőtlenségekre is rámutat. A legnagyobb terhet az alacsony jövedelmű és korlátozott erőforrásokkal rendelkező közösségek viselik, elsősorban az alacsony és közepes jövedelmű országokban. A legtöbb megbetegedést és halálesetet az afrikai, illetve a délkelet-ázsiai régióban regisztrálják. A két térség együttesen a világ élelmiszer-eredetű megbetegedéseinek közel háromnegyedéért, valamint a halálesetek mintegy 60 százalékáért felel.
A szalmonella és a kampilobakter továbbra is vezető kórokozók
Európában a leggyakoribb élelmiszer-eredetű fertőzések közé tartozik a kampilobakteriózis, amely elsősorban a nem megfelelően átsütött baromfihúshoz, a nyers tejhez és a szennyezett vízhez köthető. Szintén gyakori a szalmonellafertőzés, amelyet leginkább tojás, illetve nyers vagy nem megfelelően hőkezelt hús fogyasztása okozhat.
A szakemberek szerint az élelmiszer-biztonság javítása nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági érdek is. A megfelelő higiéniai előírások betartása, az élelmiszerlánc szigorú ellenőrzése és a fogyasztók tudatosságának növelése erősen csökkentheti a megbetegedések számát és az azokból fakadó társadalmi terheket.