Évente 1,5 millió ember hal meg a nem biztonságos élelmiszerek miatt

Évente több mint 860 millió ember betegszik meg, és mintegy 1,5 millióan veszítik életüket a nem biztonságos élelmiszerek fogyasztása miatt világszerte – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet az élelmiszer-biztonsági világnap alkalmából közzétett jelentésében. A szervezet szerint a szennyezett vagy nem megfelelően kezelt élelmiszerek továbbra is súlyos közegészségügyi problémát jelentenek, különösen a gyermekek és a szegényebb országok lakói számára – írj az Euronews.

A szennyezett élelmiszerek elleni küzdelem gazdasági érdek is / Fotó: Shutterstock

A WHO szerint az élelmiszer biztonságos felhasználása gazdasági kérdés is

A WHO új jelentése szerint 2021-ben az élelmiszer-eredetű megbetegedések nemcsak jelentős egészségügyi károkat okoztak, hanem komoly gazdasági veszteségeket is. A betegségek miatti kieső termelékenység globálisan mintegy 310 milliárd dollárra (közel 267 milliárd euróra) rúgott.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hangsúlyozta, hogy az élelmiszer-biztonság nem elvont kérdés, hanem minden embert érintő, mindennapi probléma. Mint fogalmazott, a nem biztonságos élelmiszerek emberi és gazdasági terhe eddig is ismert volt, ám most először állnak rendelkezésre olyan részletes országos adatok, amelyek pontosabb képet adnak a probléma mértékéről.

A szervezet szerint a megbetegedések és halálesetek jelentős része megelőzhető lenne megfelelő higiéniai intézkedésekkel, biztonságos ivóvízzel, korszerű élelmiszer-kezelési eljárásokkal – például pasztőrözéssel –, valamint az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáféréssel.

A gyermekek viselik a rossz élelmiszerek legnagyobb terhét

A WHO arra is figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás tovább növelheti az élelmiszer-biztonsági kockázatokat. Az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási események, a növekvő levegő- és vízhőmérséklet, valamint a csapadékmintázatok változása kedvezhet a különböző kórokozók terjedésének, és elősegítheti új élelmiszer-eredetű betegségek megjelenését.

A jelentés szerint a legveszélyeztetettebb csoportot az öt év alatti gyermekek jelentik. Ők háromszor nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az idősebb gyermekek vagy a felnőttek. Bár a világ népességének mindössze 9 százalékát teszik ki, az élelmiszer-eredetű betegségek okozta egészségügyi terhek közel egyharmada rájuk hárul.

2021-ben csak ebben a korcsoportban mintegy 143 ezer halálesetet okoztak az élelmiszer-fertőzések. A WHO szerint különösen gyakoriak a hasmenéses megbetegedések, amelyek a kisgyermekek esetében akár halálos kimenetelűek is lehetnek.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyermekek szervezete érzékenyebben reagál az élelmiszerekben található vegyi anyagokra. A különböző szennyeződések károsíthatják az agy fejlődését, és hosszú távú idegrendszeri vagy fejlődési rendellenességeket okozhatnak.