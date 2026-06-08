A Sentix euróövezeti befektetőihangulat-indexe a vártnál nagyobb mértékben javult júniusban, miután enyhültek a gazdasági lassulással kapcsolatos aggodalmak.

Kedvező fordulat Európában, de az energiaárak miatt még senki sem dőlhet hátra / Fotó: Németh András Péter

A Reuters cikke szerint a korábbi pesszimizmust az iráni konfliktus és az olajárak emelkedése váltotta ki.

A fő index 3 ponttal, mínusz 13,4-re emelkedett, míg a gazdasági várakozásokat mérő mutató még erőteljesebben, 4,8 ponttal javult.

A pénzügyi kutatóintézet szerint a súlyos gazdasági visszaeséstől való félelmek jelentősen csökkentek, amit elsősorban az Egyesült Államok és Ázsia javuló gazdasági kilátásai támogattak.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az euróövezet fellendülése továbbra is visszafogottabb a világ más nagy gazdasági régióihoz képest.

Németország továbbra is gyengélkedik,

az aktuális helyzet megítélését mérő index újabb 0,2 ponttal csökkent, és 2025 februárja óta a legalacsonyabb szintre süllyedt.

A június 4–6. között 1029 befektető megkérdezésével készült felmérés szerint az euróövezet aktuális helyzetét mérő mutató mínusz 21,5-ről mínusz 20,0-ra javult, míg a várakozási index mínusz 11,3-ról mínusz 6,5-re emelkedett.

Globális szinten még kedvezőbb volt a kép: a Sentix globális összesített hangulatindexe 4,4 ponttal, 8,0-ra nőtt.

A javulás ellenére a Sentix kiemelte, hogy

a magas energiaárak továbbra is felfelé hajtják az inflációs várakozásokat, ami fennmaradó nyomást gyakorol a jegybankokra.

Az Európai Bizottság szerint az energiaár-robbanás kezelésére adott túlzó állami támogatások könnyen újabb költségvetési és inflációs spirált indíthatnak el. Brüsszel arra figyelmezteti a tagállamokat, hogy még az energiaválság idején is csak szigorúan célzott és ideiglenes intézkedésekkel avatkozzanak be a gazdaságba.

Brüsszel el akarja kerülni a 2022-es energiaválság megismétlődését, amely elszabaduló inflációhoz és megugró költségvetési hiányokhoz vezetett. A bizottság egységesen kiáll emellett, mivel a gazdaság egyik szektorában történő események átterjedhetnek a társadalom többi részére.

A közel-keleti konfliktus miatt mintegy

60 százalékkal emelkedtek az európai olaj- és gázárak,

és felvetették a dízel- és repülőgép-üzemanyag-hiány veszélyét.

Több ország – köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország – csökkentette az üzemanyagokra kivetett adókat, míg mások az uniós állami támogatási szabályok lazítását sürgették. Róma azt is szorgalmazza, hogy Brüsszel enyhítse a költségvetési korlátokat, nagyobb mozgásteret adva a tagállamoknak.