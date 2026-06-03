Most már biztos: új energiafolyosókat építenek Magyarország felé, a világ túloldaláról fog ömleni az áram – ez még Ursula von der Leyennek is tetszik

Történelmi léptékű energetikai infrastruktúra-fejlesztések indulhatnak el Kelet-Közép-Európában és a Kaukázusban. Az Azerbajdzsán–Grúzia–Törökország–Bulgária (AGTB) zöldenergia-folyosó létrehozására irányuló kezdeményezés résztvevői még idén belevágnának a projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésébe – jelentette ki Kiril Temelkov bolgár energiaügyi miniszterhelyettes a Bakui Energiahéten.

Több energiafolyosó építése is megkezdődik a a térségben / Fotó: Northfoto

„A projektet még 2024-ben indította útjára Azerbajdzsán és Bulgária akkori elnöke, Ilham Aliyev és Rumen Radev. A kezdeményezés bővíteni fogja a megújuló forrásból származó villamos energia továbbításának és kereskedelmének lehetőségeit a két régió között. Intenzíven dolgozunk a megvalósításán, és azt tervezzük, hogy még ebben az évben megkezdjük az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését partnereinkkel, Azerbajdzsánnal, Törökországgal és Grúziával közösen” – idézte Kiril Temelkovot a minisztériuma sajtószolgálata.

Az Interfax orosz hírportál szerint a felek megerősítették elkötelezettségüket az AGTB energiakorridor megvalósításának következő lépései mellett. Ezek a projekt nyomvonalán érintett négy ország közötti kormányközi megállapodás előkészítésének megindítása, valamint az előkészítés és a megvalósítás részletes ütemtervének kidolgozása.

2025 áprilisában Azerbajdzsán, Grúzia, Törökország és Bulgária energiaügyi miniszterei egyetértési megállapodást írtak alá a zöldenergia területén folytatandó együttműködésről, ezzel hivatalosan is elindítva az AGTB energiakorridor projektjét. Az új folyosó a Kaszpi-térségből szállít majd zöldenergiát Délkelet-Európába, elsősorban Bulgáriába, valamint Romániába és Magyarországra is.

Készül a többi energiafolyosó is

Ezzel egyidejűleg egy másik nagyszabású energetikai beruházás is halad. Júliusban elkészül a Kaszpi-tenger–Fekete-tenger–Európa Zöldenergia-folyosó projekt megvalósíthatósági tanulmánya – jelentette be Parviz Shahbazov azeri energiaügyi miniszter. Hozzátette, hogy a Közép-Ázsia–Azerbajdzsán energiakorridor, más néven Transzkaszpi-korridor megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése a tervek szerint 2027 májusára várató – írta az Interfax.