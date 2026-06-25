Bejelentés: azonnal leállítják a francia atomerőműveket a pokoli hőség miatt – veszélyben lehet Európa energiaellátása

A rekordhőhullám miatt Franciaország több atomerőművi blokkját is le kellett állítani, miután a folyók túlmelegedése elérte a környezetvédelmi határértékeket. A helyzet egyszerre érinti az energiatermelést, a vízi ökoszisztémákat és a lakosságot, miközben a hőség már halálos áldozatokat is követelt.

A francia állami energiavállalat, az EDF ideiglenesen több nukleáris blokkot is leállított a Szajna és a Rhône mentén / Fotó: AFP

A tartós és rekordokat döntő hőhullám közvetlen hatást gyakorol Franciaország villamosenergia-rendszerére: több atomerőmű blokkját is le kellett állítani, miután a folyók hőmérséklete elérte a környezetvédelmi határértékeket. Az intézkedések mögött nem műszaki hiba, hanem jogszabályi kötelezettség áll, amely a vízi ökoszisztémák védelmét írja elő.

A francia energiainfrastruktúra is beletört a hőségbe

Az EDF két nukleáris reaktort állított le ideiglenesen a Nogent-sur-Seine erőműben, a Szajna folyó mentén, valamint a Bugey létesítményben, a Rhône partján. Emellett a Golfech erőmű egy blokkja is leállt, miközben több más telephelyen is termeléscsökkentés történt a 57 reaktoros francia flotta különböző pontjain.

A problémát az okozza, hogy az atomerőművek hűtéshez folyóvizet használnak. A felmelegedett víz visszaengedése azonban szigorú határértékekhez kötött, mert a túl meleg visszajuttatott víz károsíthatja a folyók élővilágát. Hőhullám idején a folyók eleve magasabb hőmérsékleten érkeznek, így a rendszer könnyen eléri a szabályozási plafont.

A Nogent-sur-Seine erőműben már a hét elején is visszafogták az egyik blokk teljesítményét, kifejezetten azzal a céllal, hogy csökkentsék a Szajna terhelését. Az EDF közlése szerint a beavatkozás célja az volt, hogy a vízkivétel és a visszabocsátás közötti hőmérséklet-különbség ne veszélyeztesse a folyó élővilágát.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a hőhullám Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt.

Legalább 18, hővel összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek, és több mint 40 ember fulladt vízbe június közepe óta, ami a megnövekedett strandolási és vízhasználati aktivitással is összefügg.

Borzasztó meleg lesz: kiadták a figyelmeztetést, harmadfokú hőségriasztás lép életbe Már napok óta tart a kánikula, azonban a következő időszakban sem várható enyhülés. A HungaroMet előrejelzései szerint az eddiginél is nagyobb hőségre kell számítani, ezért nem árt az elővigyázatosság, főleg amennyiben szabadtéri programot tervezünk a hétvégére.

A francia hálózatüzemeltető, az RTE ugyanakkor közölte, hogy az ország jelenleg elegendő termelési kapacitással rendelkezik a kereslet kielégítésére, még az erőművi kiesések mellett is. Ez a megállapítás azt jelzi, hogy a rendszer egyelőre stabil, de feszes egyensúlyi helyzetben működik.