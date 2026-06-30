Deviza
EUR/HUF356,13 +0,64% USD/HUF312,01 +0,69% GBP/HUF413,56 +0,7% CHF/HUF385,8 +0,54% PLN/HUF82,84 +0,4% RON/HUF67,98 +0,69% CZK/HUF14,68 +0,58% EUR/HUF356,13 +0,64% USD/HUF312,01 +0,69% GBP/HUF413,56 +0,7% CHF/HUF385,8 +0,54% PLN/HUF82,84 +0,4% RON/HUF67,98 +0,69% CZK/HUF14,68 +0,58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 892,19 +0,58% MTELEKOM2 650 +0,15% MOL3 700 +0,65% OTP45 950 +0,94% RICHTER12 050 -0,17% OPUS359 +0,28% ANY7 880 -0,76% AUTOWALLIS145,5 -0,34% WABERERS4 660 -0,21% BUMIX9 337,13 -0,1% CETOP4 608,96 +0,69% CETOP NTR2 948,23 +0,69% BUX139 892,19 +0,58% MTELEKOM2 650 +0,15% MOL3 700 +0,65% OTP45 950 +0,94% RICHTER12 050 -0,17% OPUS359 +0,28% ANY7 880 -0,76% AUTOWALLIS145,5 -0,34% WABERERS4 660 -0,21% BUMIX9 337,13 -0,1% CETOP4 608,96 +0,69% CETOP NTR2 948,23 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hőhullám
turizmus
időjárás
Görögország

Ilyent még senki sem tett, az űrből védik a görögök a nyaralókat az erdőtűztől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megint jönnek az erdőtüzek, ha délre terveznénk a nyaralást, ne áltassuk magunkat azzal, hogy ezt a rizikót idén elkerüljük. Az erdőtűz immár a nyaralási szezon híráramának elmaradhatatlan része a déli államokban, a görögök azonban a veszély elhárítására most olyan technológiát vezettk be, mint még senki. Űrtechnológia plusz mesterséges intelligencia.
Pető Sándor
2026.06.30, 16:42

Rengetegen böngészik a nyári turistaszezonban Európában az erdőtüzekről szóló tudósításokat, ez a hírfolyam már idén is megindult és tüzek nem is csak a "megszokott" déli területeken ütnek ki a rekordokat döntő hőségben, Németországból és Lengyelországból is érkeztek jelentések. A turisták kedvelte, de erdőtüzeiről is híres Görögország most üzembe helyezett egy olyan technológiarendszert a veszély csökkentésére, amilyenre még nem volt példa. eddig a világon.

Erdőtűz és nyaralás, a délre utazók számára a kettő összefűzödött – jól meg kell fontolnunk, hova kirándulunk, és ehhez információkra van szükségünk
Erdőtűz és nyaralás, a délre utazók számára a kettő összefűzödött – jól meg kell fontolnunk, hova kirándulunk, és ehhez információkra van szükségünk Fotó: Anadolu via AFP

A rendszer műholdakból és a célnak megfelelően használt mesterséges intelligenciából áll: a lényege, hogy a tűzoltók, illetve a hatóságok időben értesüljenek a fellobbanó tüzekről és ki tudjá szűrni a hamis riasuztásokat.

A görög rendszer már működik is. Kifejezetten erre a célra hoztak létre egy flottát műholdakból, amelyek feladata a tüzek első jeleinek felfedezése.  

Májusban négy OroraTech-műholdat állítottak alacsony Föld körüli pályára, amelyek mindegyike kisebb egy kézipoggyásznál – számol be a Euronews. Görögország ezzel a világ első olyan országává vált, amely kifejezetten tűzoltási célokra szolgáló műhold-konstellációt állított szolgálatba. A rendszer teljes költsége 200 millió euró, amelyet az Európai Unió finanszíroz, és még csak részben működik: várhatóan az év végére készül el teljesen.

Nem említi a cikk, így nem tudni, hogy az adatok nyilvános formában is elérhetők lesznek-e, vagy csak a katasztrófavédők számára.

Erdőtűz: eddig is látták az űrből, de van egy nagy előrelépés

Tüzeket felfedezni műholdról, ez nem újdonság, sokan használtunk is már ilyen alkalmazásokat, és amikor egy-egy régiót éppen tüzek sújtották Európában, ezeket az alkalmazásokat sokan böngészték.

A görög rendszernek azonban van egy újdonsága. A műholdakat olyan hőérzékelő szenzorokkal szerelték fel, amelyek akár négy méter átmérőjű új tűzfészkeket is képesek észlelni. Ez pedig jelentős előrelépés: a korábbi műholdak ennél jóval nagyopbb tüzeket voltak csak képesek érzékelni: a Euronews úgy tudja, az észleléshez eddig körülbelül egy óceánjáró mérete kellett.

Egy adott területet folyamatosan pásztázunk, a felvételeket mesterségesintelligencia-modelljeink elemzik. Ezek 4×4 méteres rácsháló pontosságával vizsgálják az adatokat. Az elemzés és a mesterséges intelligencia által felhalmozott tudás alapján képesek eldönteni, hogy valóban tűzről van-e szó. Az így kapott információt ezután továbbítjuk a tűzoltóságnak vagy bármely más, a rendszerhez kapcsolódó hatóságnak 

– idézik az OroraTech vezérigazgatója, Joannisz Landurisz.

Amikor tűz keletkezik, a beavatkozást irányító parancsnokok azonnali riasztást kapnak, amely már tartalmazza a tűz pontos helyét, méretét és intenzitását is. Ennek különösen nagy jelentősége lehet akkor, ha egyszerre több helyen is tűz keletkezik. A valós idejű adatok alapján könnyebb döntéseket hozni arról, hol sürgősebb beavatkozni, és hogyan osszák szét az erőforrásokat. 

Kellett hozzá a mesterséges intelligencia fejlődése is

Az erdőtűz tipikusan az a veszély, aminek az elhárításában óriási segítséget jelenthet a műhold, hiszen ha lakott területen keletkezik tűz, azt észreveszik, de ha a természetben, akkor lehetséges, hogy nagyon későn.   

Egy jól működő rendszerhez ugyanakkor szervesen hozzátartozik az adatelemzés, amelyet immár rá lehet bízni a mesterséges intelligenciára. A műholdak hőérzékelői a napelemeket, túlmelegedett gyártetőket és a napsütéstől felhevült sziklafelszíneket is érzékelik, a mesterségesintelligencia-modelleket azonban úgy tervezték, hogy kiszűrjék a téves jelzéseket.

A platform minden adatot egyetlen felületen jelenít meg. Ha például a helyszínen tartózkodik egy táblagéppel, láthatja, hogy ha ide vagy oda vezényli a csapatait, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a tűz egy adott irányba terjed tovább. Emellett szimulációkat is futtathat, és előre jelezheti, hogyan fejlődik és merre terjedhet a tűz

– ecsetelte Landurisz.

Az év egyébként erősen indult a görög turizmusban, és ha nagy is a hőség, és itt-ott erdőtüzek gyúlnak is, ismét rengeteg turistára számíthatnak a nyáron, köztük magyarokra.

Időjárás

Időjárás
965 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu