Ilyent még senki sem tett, az űrből védik a görögök a nyaralókat az erdőtűztől

Rengetegen böngészik a nyári turistaszezonban Európában az erdőtüzekről szóló tudósításokat, ez a hírfolyam már idén is megindult és tüzek nem is csak a "megszokott" déli területeken ütnek ki a rekordokat döntő hőségben, Németországból és Lengyelországból is érkeztek jelentések. A turisták kedvelte, de erdőtüzeiről is híres Görögország most üzembe helyezett egy olyan technológiarendszert a veszély csökkentésére, amilyenre még nem volt példa. eddig a világon.

Erdőtűz és nyaralás, a délre utazók számára a kettő összefűzödött – jól meg kell fontolnunk, hova kirándulunk, és ehhez információkra van szükségünk Fotó: Anadolu via AFP

A rendszer műholdakból és a célnak megfelelően használt mesterséges intelligenciából áll: a lényege, hogy a tűzoltók, illetve a hatóságok időben értesüljenek a fellobbanó tüzekről és ki tudjá szűrni a hamis riasuztásokat.

A görög rendszer már működik is. Kifejezetten erre a célra hoztak létre egy flottát műholdakból, amelyek feladata a tüzek első jeleinek felfedezése.

Májusban négy OroraTech-műholdat állítottak alacsony Föld körüli pályára, amelyek mindegyike kisebb egy kézipoggyásznál – számol be a Euronews. Görögország ezzel a világ első olyan országává vált, amely kifejezetten tűzoltási célokra szolgáló műhold-konstellációt állított szolgálatba. A rendszer teljes költsége 200 millió euró, amelyet az Európai Unió finanszíroz, és még csak részben működik: várhatóan az év végére készül el teljesen.

Nem említi a cikk, így nem tudni, hogy az adatok nyilvános formában is elérhetők lesznek-e, vagy csak a katasztrófavédők számára.

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Tüzeket felfedezni műholdról, ez nem újdonság, sokan használtunk is már ilyen alkalmazásokat, és amikor egy-egy régiót éppen tüzek sújtották Európában, ezeket az alkalmazásokat sokan böngészték.

A görög rendszernek azonban van egy újdonsága. A műholdakat olyan hőérzékelő szenzorokkal szerelték fel, amelyek akár négy méter átmérőjű új tűzfészkeket is képesek észlelni. Ez pedig jelentős előrelépés: a korábbi műholdak ennél jóval nagyopbb tüzeket voltak csak képesek érzékelni: a Euronews úgy tudja, az észleléshez eddig körülbelül egy óceánjáró mérete kellett.

Egy adott területet folyamatosan pásztázunk, a felvételeket mesterségesintelligencia-modelljeink elemzik. Ezek 4×4 méteres rácsháló pontosságával vizsgálják az adatokat. Az elemzés és a mesterséges intelligencia által felhalmozott tudás alapján képesek eldönteni, hogy valóban tűzről van-e szó. Az így kapott információt ezután továbbítjuk a tűzoltóságnak vagy bármely más, a rendszerhez kapcsolódó hatóságnak

– idézik az OroraTech vezérigazgatója, Joannisz Landurisz.