Ilyent még senki sem tett, az űrből védik a görögök a nyaralókat az erdőtűztől
Rengetegen böngészik a nyári turistaszezonban Európában az erdőtüzekről szóló tudósításokat, ez a hírfolyam már idén is megindult és tüzek nem is csak a "megszokott" déli területeken ütnek ki a rekordokat döntő hőségben, Németországból és Lengyelországból is érkeztek jelentések. A turisták kedvelte, de erdőtüzeiről is híres Görögország most üzembe helyezett egy olyan technológiarendszert a veszély csökkentésére, amilyenre még nem volt példa. eddig a világon.
A rendszer műholdakból és a célnak megfelelően használt mesterséges intelligenciából áll: a lényege, hogy a tűzoltók, illetve a hatóságok időben értesüljenek a fellobbanó tüzekről és ki tudjá szűrni a hamis riasuztásokat.
A görög rendszer már működik is. Kifejezetten erre a célra hoztak létre egy flottát műholdakból, amelyek feladata a tüzek első jeleinek felfedezése.
Májusban négy OroraTech-műholdat állítottak alacsony Föld körüli pályára, amelyek mindegyike kisebb egy kézipoggyásznál – számol be a Euronews. Görögország ezzel a világ első olyan országává vált, amely kifejezetten tűzoltási célokra szolgáló műhold-konstellációt állított szolgálatba. A rendszer teljes költsége 200 millió euró, amelyet az Európai Unió finanszíroz, és még csak részben működik: várhatóan az év végére készül el teljesen.
Nem említi a cikk, így nem tudni, hogy az adatok nyilvános formában is elérhetők lesznek-e, vagy csak a katasztrófavédők számára.
Erdőtűz: eddig is látták az űrből, de van egy nagy előrelépés
Tüzeket felfedezni műholdról, ez nem újdonság, sokan használtunk is már ilyen alkalmazásokat, és amikor egy-egy régiót éppen tüzek sújtották Európában, ezeket az alkalmazásokat sokan böngészték.
A görög rendszernek azonban van egy újdonsága. A műholdakat olyan hőérzékelő szenzorokkal szerelték fel, amelyek akár négy méter átmérőjű új tűzfészkeket is képesek észlelni. Ez pedig jelentős előrelépés: a korábbi műholdak ennél jóval nagyopbb tüzeket voltak csak képesek érzékelni: a Euronews úgy tudja, az észleléshez eddig körülbelül egy óceánjáró mérete kellett.
Egy adott területet folyamatosan pásztázunk, a felvételeket mesterségesintelligencia-modelljeink elemzik. Ezek 4×4 méteres rácsháló pontosságával vizsgálják az adatokat. Az elemzés és a mesterséges intelligencia által felhalmozott tudás alapján képesek eldönteni, hogy valóban tűzről van-e szó. Az így kapott információt ezután továbbítjuk a tűzoltóságnak vagy bármely más, a rendszerhez kapcsolódó hatóságnak
– idézik az OroraTech vezérigazgatója, Joannisz Landurisz.
Amikor tűz keletkezik, a beavatkozást irányító parancsnokok azonnali riasztást kapnak, amely már tartalmazza a tűz pontos helyét, méretét és intenzitását is. Ennek különösen nagy jelentősége lehet akkor, ha egyszerre több helyen is tűz keletkezik. A valós idejű adatok alapján könnyebb döntéseket hozni arról, hol sürgősebb beavatkozni, és hogyan osszák szét az erőforrásokat.
Kellett hozzá a mesterséges intelligencia fejlődése is
Az erdőtűz tipikusan az a veszély, aminek az elhárításában óriási segítséget jelenthet a műhold, hiszen ha lakott területen keletkezik tűz, azt észreveszik, de ha a természetben, akkor lehetséges, hogy nagyon későn.
Egy jól működő rendszerhez ugyanakkor szervesen hozzátartozik az adatelemzés, amelyet immár rá lehet bízni a mesterséges intelligenciára. A műholdak hőérzékelői a napelemeket, túlmelegedett gyártetőket és a napsütéstől felhevült sziklafelszíneket is érzékelik, a mesterségesintelligencia-modelleket azonban úgy tervezték, hogy kiszűrjék a téves jelzéseket.
A platform minden adatot egyetlen felületen jelenít meg. Ha például a helyszínen tartózkodik egy táblagéppel, láthatja, hogy ha ide vagy oda vezényli a csapatait, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a tűz egy adott irányba terjed tovább. Emellett szimulációkat is futtathat, és előre jelezheti, hogyan fejlődik és merre terjedhet a tűz
– ecsetelte Landurisz.
Az év egyébként erősen indult a görög turizmusban, és ha nagy is a hőség, és itt-ott erdőtüzek gyúlnak is, ismét rengeteg turistára számíthatnak a nyáron, köztük magyarokra.