Gazdasági sikertörténet lett egy olyan ország, amelyikről ezt senki sem gondolta volna
Észak-Korea elmúlt évekbeli teljesítménye olyan gazdasági sikertörténet, amelyre senki sem számított, talán el sem hiszi. Gazdasága évek óta nem látott mértékben virágzik, és ezt kivételesen az emberek is érzik, legalábbis Phenjanban, ahol immár hétköznapi látvány az okostelefon, a kínai elektromos autók, a BMW-szalon, a saját Uber, az internetkávézó és a széles ételválasztékot kínáló éttermek.
„Nem akartam hinni a szememnek, ez valami totálisan új dolog volt” – mondta a The Wall Street Journalnak Rowan Beard ausztrál utazásszervező, aki több mint százszor járt már Észak-Koreában, ezúttal jó pár év szünet után, mivel a koronavírus-járvány idején lezárták a határokat, nyilvánosan kivégeztek embereket a korlátozó intézkedések megsértése miatt.
Azóta megnyitották az országot a külföldi turisták előtt, de nem nekik köszönhető a gazdasági fejlődés, hanem sokkal inkább az Oroszországba küldött fegyvereknek és katonáknak, a Kínából érkező ellátmányoknak és finanszírozásnak, valamint Észak-Korea azon képességének, hogy a nemzetközi szankciókat megkerülve energiát, alkatrészeket és nyersanyagokat importáljon.
Phenjan az Oroszországnak nyújtott fegyverekért és katonákért cserében devizát és energiát kap Moszkvától. Nem csekély összegekről van szó – egyes becslések szerint Phenjan az elmúlt három év alatt a teljes GDP-jével azonos összeget keresett Moszkvának köszönhetően, ami életben tartja a gazdaságot.
Gyorsan bővül Észak-Korea GDP-je
Hivatalos adatokat nem tesznek közzé, de a dél-koreai jegybank jelentése szerint Észak-Korea gazdasága
- 2023-ban 3,1,
- 2024-ben 3,7,
- 2025-ben négy
százalékkal növekedett – tudósított az NK News.
Bár az információáramlás tovább szűkült Kim Dzsongun hatalomra kerülése óta, a menekültek beszámolóit megerősítik az országban járt külföldi turisták és diplomaták. Eszerint egyre erősödik a mezőgazdaság, terjed az üvegházi termesztés, stabilizálódnak az árak, és folyamatosan nő a kereslet az importált fogyasztási cikkek iránt.
Az East Asia Forum összeállítása szerint
az állam továbbra is tolerálja és szabályozza a kis léptékű piaci tevékenységet,
a nagyobb, nyereségorientált vállalkozásokat azonban egyre erőteljesebb kényszerrel integrálják az állami gazdaságba.
A kiberbűnözés is gazdagítja az országot
A kétoldalú kereskedelem értéke Oroszországgal a kilencszeresére nőtt 2022 óta, 54 százalékkal csak 2024-ben. Volt persze hová fejlődni, mert a forgalom mindössze 3,8 millió dollár volt az ukrajnai orosz invázió kezdetének évében – ez az akkori észak-koreai teljes külkereskedelem 0,2 százalékát jelentette.
Erős maradt a kapcsolat Kínával is. A Korea JoognAng Daily tavalyi tudósítása szerint a kétoldalú forgalom hatéves csúcsra, 271,2 millió dollárra ugrott, és Hszi Csin-ping kínai elnök első idei külföldi útja is Észak-Koreába vezetett ezen a héten.
Az észak-koreai államot még inkább gazdagítja azonban a kiberbűnözésből és a kriptovaluta-rablásokból származó jövedelem, amelyeknek az értéke tavaly becslések szerint meghaladta a kétmilliárd dollárt.
Nem lehet ráismerni Phenjanra
Phenjan lakói részesülnek az áldásokból. Kim hatalmas építkezési hullámot indított, amelynek köszönhetően
tavaly tízezer új lakást adtak át a fővárosban.
Az orosz Vosztok Intur utazási ügynökség szerint az országban évente félmillió mobiltelefont gyártanak, és annyira elterjedtek az okostelefonok, hogy több mint ötven különböző márka létezik.
A helyi éttermek kemencében sült pizzát is kínálnak, a vendégek pedig a mobiljukkal fizetnek, majd taxit rendelnek, és egy alkalmazás segítéségével figyelhetik, mikor érkezik meg az autó.
Vidéken azonban nagyrészt változatlan a helyzet, az ENSZ jelentése szerint a 26 milliós lakosság majdnem fele alultáplált.
A 22,6-32 milliárd dollárra becsült GDP legjobb esetben is csak az amerikainak kevesebb mint 1 százaléka.
Ennek ellenére tény, hogy Észak-Korea gazdasági helyzete most a legerősebb azóta, hogy Kim közel 15 évvel ezelőtt hatalomra került. „Ez hihetetlen eredmény egy ilyen szegény ország számára” – állítja Stephan Haggard, a San Diegó-i Kaliforniai Egyetem kutatója, aki évtizedek óta foglalkozik Észak-Korea gazdaságával.