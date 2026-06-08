Az Európai Bizottság közölte, hogy megközelítőleg 2,8 milliárd eurót folyósít Ukrajna pénzügyi stabilitásának és reformtörekvéseinek támogatására.

Pirosbetűs nap, Zelenszkij ünnepel: az EU átutalt 2,8 milliárd eurót Ukrajnának – Orbán Viktor már nem volt ott, hogy megakadályozza / Fotó: AFP

Az összeg az úgynevezett Ukrajna-eszköz hetedik részlete, melynek összértéke 50 milliárd euró és vissza nem térítendő támogatásokból, valamint hitelekből áll.

Gyors EU-s csatlakozás és pénzügyi támogatások

A legújabb kifizetéssel együtt az eddigi, Ukrajna-eszköz által nyújtott támogatások értéke eléri a 29,5 milliárd eurót, tehát az első pillérben elérhető összeg csaknem 77 százalékát. Ezek a források közvetlenül nyújtanak támogatást a szomszédos ország állami költségvetésének.

Ukrajna gyorsasága és elkötelezettsége az érdemi reformok végrehajtása mellett indokolttá tette ezt a kifizetést, és most egyúttal utat is nyitunk a csatlakozási tárgyalások további előrehaladása előtt

− mondta az Európai Unió bővítésért felelős biztosa, aki korábban már jelezte, hogy az érdemi munka júniusban már megkezdődhet, míg az utolsó klaszter megnyitására júliusban kerülhet sor.

Az előkészítő munka jelentős része már a klaszterek hivatalos megnyitása előtt lezárult, így most minden készen áll a tárgyalások megnyitására

− fogalmazott néhány héttel ezelőtt Marta Kos, és úgy tűnik, hogy várakozása részben már teljesült.

Az Ukrajna-eszköz

33 milliárd euró hitelből, továbbá

17 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból áll.

Viszonyításképpen érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források 16,4 milliárd eurót tesznek ki, ami nagyságrendileg megegyezik az eszköz vissza nem térítendő komponensének értékével.

Az Európai Unió igazodott Ukrajnához, Orbán Viktor ezt már nem tudta megakadályozni

Az Európai Unió Tanácsa május 28-án fogadta el a 2,8 milliárd euró összegű támogatást Ukrajnának. A pénzek folyósítása reformlépésekhez van kötve, azonban elemzések szerint Ukrajna 15 feladattal el volt késve, így 4,5 milliárd euró sorsa kérdésessé vált. Végül az Európai Bizottság volt kénytelen változtatni módszertanán annak érdekében, hogy Kijev megkaphassa a pénzeket.