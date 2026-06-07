Meglepő számokat produkált az amerikai gazdaság: Európa kezd lemaradni, de Magyarország még tartja a frontot

Az elemzői várakozásokat messze felülmúlta az amerikai munkaerőpiac teljesítménye, ami megnövelte az ország központi bankjának (Fed) mozgásterét az inflációs nyomás alatt álló gazdasági környezetben. Míg a tengerentúlon dinamikus piaci folyamatok zajlanak, addig Európában továbbra is problémát jelent a magas munkanélküliségi ráta, amit Magyarország mellett csupán néhány tagállam képes pozitív irányba mozdítani.

Meglepő számokat produkált az amerikai gazdaság: Európa kezd lemaradni / Fotó: Dilok Klaisataporn

Robbantak az amerikai statisztikák, Európa lemaradóban

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala (BLS) jelentése szerint májusban 172 ezer új munkahely létesült az országban, ami messze felülmúlta az elemzők, valamint közgazdászok becsléseit.

A szakemberek többsége csupán 85 ezres bővüléssel számolt, ami azt jelenti, hogy a vártnál kétszer magasabb ütemű volt a pozitív irányú változás.

Az adatok publikálását követően az amerikai államkötvényhozamok, valamint a dollár árfolyama azonnal megugrottak, mivel a kereskedők arra kezdtek fogadni, hogy a Fed decemberig negyed százalékponttal emeli majd a kamatokat. Ezt a piacok előzőleg 2027 áprilisára árazták.

A folyamatokra reagálva az amerikai kétéves államkötvény hozama 0,08 százalékponttal, 4,13 százalékra emelkedett.

A statisztikák szerint a legnagyobb növekedést a szabadidős és vendéglátóipari ágazat hozta, ahol 70 ezer munkahely jelent meg, de a közigazgatás és az egészségügy is jól teljesített.

A munkanélküliségi ráta továbbra is 4,3 százalékon áll, ami jóval alacsonyabb az európai uniós átlagnál, ami jelenleg 6 százalék. Mindeközben Magyarország szinte az Egyesült Államokkal azonos, 4,4 százalékos szintet hoz.

Mi várható az Egyesült Államokban?

Mivel a tavalyi évben, havi átlagban csupán 10 ezer munkahely jött létre, az idei év első felében pedig hullámzó eredmények születtek, ezért a szakértők egy visszafogottabb növekedésre számítottak a kedvező jelek ellenére is, ám a friss adatokat látva megnövekedett az optimizmus:

Ez egy kiugróan erős foglalkoztatási statisztika. A három egymást követő hónapban elért foglalkoztatási növekedés, valamint az álláslehetőségek számának a héten közölt, vártnál erősebb emelkedése azt mutatja, hogy a munkaerőpiac szilárd alapokon áll

− nyilatkozta Olu Sonola, a Fitch Ratings amerikai gazdasági elemzőrészlegének vezetője, majd hozzátette, hogy

az infláció gyorsulása közben a nagyobb kockázatot az árnyomás erősödése jelenti, nem pedig a munkaerő iránti kereslet tartós visszaesése.

A képletet bonyolítja, hogy Donald Trump elnöknek továbbra sem sikerül lezárnia az iráni háborút, aminek következtében a magas olajárak hatása begyűrűzhet az egész gazdaságba.