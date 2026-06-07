Meglepő számokat produkált az amerikai gazdaság: Európa kezd lemaradni, de Magyarország még tartja a frontot
Az elemzői várakozásokat messze felülmúlta az amerikai munkaerőpiac teljesítménye, ami megnövelte az ország központi bankjának (Fed) mozgásterét az inflációs nyomás alatt álló gazdasági környezetben. Míg a tengerentúlon dinamikus piaci folyamatok zajlanak, addig Európában továbbra is problémát jelent a magas munkanélküliségi ráta, amit Magyarország mellett csupán néhány tagállam képes pozitív irányba mozdítani.
Robbantak az amerikai statisztikák, Európa lemaradóban
Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala (BLS) jelentése szerint májusban 172 ezer új munkahely létesült az országban, ami messze felülmúlta az elemzők, valamint közgazdászok becsléseit.
A szakemberek többsége csupán 85 ezres bővüléssel számolt, ami azt jelenti, hogy a vártnál kétszer magasabb ütemű volt a pozitív irányú változás.
Az adatok publikálását követően az amerikai államkötvényhozamok, valamint a dollár árfolyama azonnal megugrottak, mivel a kereskedők arra kezdtek fogadni, hogy a Fed decemberig negyed százalékponttal emeli majd a kamatokat. Ezt a piacok előzőleg 2027 áprilisára árazták.
A folyamatokra reagálva az amerikai kétéves államkötvény hozama 0,08 százalékponttal, 4,13 százalékra emelkedett.
A statisztikák szerint a legnagyobb növekedést a szabadidős és vendéglátóipari ágazat hozta, ahol 70 ezer munkahely jelent meg, de a közigazgatás és az egészségügy is jól teljesített.
A munkanélküliségi ráta továbbra is 4,3 százalékon áll, ami jóval alacsonyabb az európai uniós átlagnál, ami jelenleg 6 százalék. Mindeközben Magyarország szinte az Egyesült Államokkal azonos, 4,4 százalékos szintet hoz.
Mi várható az Egyesült Államokban?
Mivel a tavalyi évben, havi átlagban csupán 10 ezer munkahely jött létre, az idei év első felében pedig hullámzó eredmények születtek, ezért a szakértők egy visszafogottabb növekedésre számítottak a kedvező jelek ellenére is, ám a friss adatokat látva megnövekedett az optimizmus:
Ez egy kiugróan erős foglalkoztatási statisztika. A három egymást követő hónapban elért foglalkoztatási növekedés, valamint az álláslehetőségek számának a héten közölt, vártnál erősebb emelkedése azt mutatja, hogy a munkaerőpiac szilárd alapokon áll
− nyilatkozta Olu Sonola, a Fitch Ratings amerikai gazdasági elemzőrészlegének vezetője, majd hozzátette, hogy
az infláció gyorsulása közben a nagyobb kockázatot az árnyomás erősödése jelenti, nem pedig a munkaerő iránti kereslet tartós visszaesése.
A képletet bonyolítja, hogy Donald Trump elnöknek továbbra sem sikerül lezárnia az iráni háborút, aminek következtében a magas olajárak hatása begyűrűzhet az egész gazdaságba.
Mivel Donald Trump beiktatása óta a kamatcsökkentések mellett kardoskodik, ezért tulajdonképpen folyamatosan szembement a Fed korábbi elnökével, Jerome Powell-lel, akit nemrégiben Kevin Warsh váltott, ám előreláthatóan az utódnak sem lesz könnyű dolga:
Ha Warsh elnök már az első ülésén kamatcsökkentést sürget majd, akkor egyszerűen szembemegy a valósággal
− mondta Seema Shah, a Principal Asset Management vezető globális stratégája, majd arról is beszélt, hogy előrejelzéseik szerint a Fed 2026 végéig nem változtat a kamatokon, de ha a munkaerőpiac továbbra is feszes marad, akkor nem egy kamatcsökkentés, hanem egy kamatemelés kerülhet napirendre.
Ezzel szemben Európában és Magyarországon
Az Európai Unióban a munkanélküliségi ráta magasabb, mint az Egyesült Államokban, miközben az eurózóna gazdasága 2026 első negyedévében 0,2 százalékkal zsugorodott, ami 2022 negyedik negyedéve óta az első visszaesés, 2020 óta pedig a legnagyobb mértékű csökkenés. A negatív irányú fordulat mögött elsősorban az írországi adatok meredek csökkenése áll, bár az ír gazdaságpolitika sajátosságaiból adódóan az extrém volatilitás gyakorlatilag az ország egyik jellemzője.
Ennél jóval nagyobb problémát jelent, hogy a német gazdaság továbbra sem mutat életjeleket, a nyugat-európai magállamok közül Spanyolország 0,6 százalékos bővülése már kiemelkedő eredménynek számít. A gyenge teljesítmény oka elsősorban az energiaválság okozta inflációs nyomás, valamint globális vetélytársakhoz mérten alacsony versenyképesség.
Mivel az euróövezetben 6,3 százalékos a munkanélküliségi ráta, a beruházások és az ipari termelés azonban alacsony, ezért nem áll fenn annak a közvetlen veszélye, hogy az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó helyzethez hasonló szituáció alakuljon ki, azaz hogy az Európai Központi Banknak (EKB) az inflációs nyomás és a feszes munkaerőpiac együttállása miatt kamatot kelljen emelnie.
Magyarországon más a helyzet, a gazdasági adatok kedvezőbben alakultak az eurózónához mérten, jelenleg három és fél éves csúcson van a GDP negyedéves növekedési üteme, a foglalkoztatottság továbbra is magas, miközben az infláció alacsony, a forint pedig erős . A kedvező statisztikák mellett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének, Varga Mihálynak a szavai is optimizmusra adhatnak okot. A legutóbbi kamatdöntést követő sajtótájékoztatón megtudhattuk, hogy a hazai gazdasági növekedés közel járhat a 2 százalékhoz, ezért a monetáris tanács már várhatóan a június 23-i kamatdöntő ülésen kamatot vághat.