Elképesztőt jósolt Európának az amerikai befektető, de az OTP nem vette a lapot
"Szinte senki sem ért egyet velem" – fűzi előrejelzéséhez a világ egyik legnagyobb alapkezelőjének szakértője. Annál érdekesebb, amit Karen Ward jövendöl: szerinte itt az ideje európai részvényeket vásárolni. Miképp érinti a rendhagyó javaslat a magyar nagyvállalatokat, erre is érdemes kitérni: mindenesetre még ne szaladjunk a brókerünkhöz.
A JPMorgan Asset Management stratégája Zürichben adott interjút. Ward a Közel-Keletért és Afrikáért felelős, ezért mondhatni "hazabeszél", de olyan komoly pozícióból teszi, hogy a kijelentés megfontolandó, ha meglepő is.
Kifejezetten optimista vagyok Európával kapcsolatban, és éppen azért, mert szinte senki sem ért egyet velem – ez pedig azt sugallja, hogy igazam lehet
– mondja a szakember.
Ezt még persze aligha fogadnánk el indoklásul, de így folytatja:
Amint az iráni helyzet lecseng, és az olajárak visszaesnek, az európai történet teljes erővel kibontakozhat.
Európa a befektetők gyöngye? Nem igazán, pont ez az érdekes Ward felvetésében
Ami a vásárlási lehetőséget megteremti, az pont a befektetők mélyen gyökerező bizalmatlansága az európai részvényekkel szemben – idézi a Bloomberg a stratégát.
Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell kanyarodnunk az iráni háború kitörése előtti állapothoz. Egészen addig szépen emelkedgetett a STOXX 600 európai részvémnyindex, majd visszazuhant, hiszen az volt a várakozás, hogy az amúgy is törékeny európai gazdasági kilábalást visszaveti a háború miatt kezdődött új energiaválság.
A friss fejlemény: az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást ért el a békéről, ami azt jelenti, hogy ha nem siklik ki a folyamat, a világ megroggyant energiakereskedelme – nem gyorsan, hanem fokozatosan – normalizálódhat.
Az olajárak visszatértek az iráni háború első időszakában látott szintekre, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jelentős emelkedést mutattak az amerikai és ázsiai piacokon. Emiatt az európai részvények továbbra is viszonylag olcsók, így vonzó beszállási pontot kínálnak – véli Ward.
Ez tehát e kezdődő "európai történet" a szakember szerint.
Amerika a kifulladáshoz tér vissza, Európa a kilábaláshoz
Az európai részvények irányadó indexe ugyan idén még elmarad amerikai és ázsiai versenytársaitól, de az értékeltségi lemaradás már csökkent, mióta egyre több jel utal arra, hogy az iráni konfliktus rendeződhet. Az olajár csütörtökön tovább esett.
Ward szerint amikor megszületik a végleges megállapodás a békéről, a piacok visszatérhetnek a háború előtti pozicionáláshoz. Akkor a befektetők éppen az amerikai eszközökből áramoltak kifelé, mert attól tartottak, hogy a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei rali kifulladóban van, és inkább nemzetközi piacokon kerestek diverzifikációs lehetőségeket.
Újra ugyanazzal a kérdéssel szembesülünk: a piacok sehol sem olcsók, de hol van még érdemi felértékelődési potenciál? És hogyan lehet diverzifikálni a technológiai sztoriból? – teszi fel a kérdést. Meg is válaszolja:
Erre a két alapvető kérdésre Európa a válasz.
Van azért pár bökkenő
A londoni székhelyű Ward szerint ugyanakkor sok ügyfél még mindig nehezen osztja az optimizmusát,
mert az elmúlt tíz évben Európa tartósan alulteljesített az amerikai piacokhoz képest.
Azt mondják, hogy Európa strukturálisan képtelen a növekedésre, majd felsorolják mindazokat a problémákat, amelyekről Mario Draghi beszél – utalt az Európai Központi Bank korábbi elnökének és volt olasz miniszterelnöknek az európai versenyképességről szóló jelentésére.
Draghi terve az európai piacok mélyebb integrációját, valamint évi 1,2 billió euró (1,4 billió dollár) beruházást sürget a digitális technológiák, a klímabarát energia és a védelem területén – emlékeztet a hírügynökség.
Az amerikai-iráni előrehaladásról szóló hírek már hétfőn feljebb repítették a STOXX Europe 600 indexet, azóta viszont visszavonulóban van, csütörtökön is több mint fél százalékot esett. Ward véleménye tehát nincs összhangban a fejleményekkel. Ilyenkor lehet nagyot nyerni, ha bejön a rendhagyó vélemény, de kevesen hiszik, hogy bejön.
Vigyázat: az amerikai szakértő sem Kánaánról beszél
Ward arra számít, hogy az európai piac egészének az értékeltsége javulhat.
Ugyanakkor óvatosságra int néhány hagyományos nagyvállalattal kapcsolatban, különösen az autóiparban és a gyógyszeriparban.
Ehelyett azokat az ágazatokat részesíti előnyben, amelyek profitálhatnak egy globális ipari fellendülésből, például:
- a pénzügyi szektort,
- az ipari vállalatokat,
- valamint a vegyipari cégeket.
Ha mindenki aranynak tekintené Ward szavait, és az általa mutatott irányba indul, a Budapesti Értéktőzsdén is akadt volna papír, amely ebből profitál. Például az OTP, ugyanakkor a Richter az általa rizikósabbnak vélt szektorba tartozik. Ehhez képest az OTP majdnem egy százalékot esett csütörtökön, miközben az európai STOXX bankindex valamelyest erősödött, és pirosba csúszott a Richter is.
Európa kilátásait illetően úgy tűnik, egyelőre nem fordult akkorát a helyzet, hogy sokakat Ward táborába sodorjon. Az európai állam- és kormányfők csütörtökön Brüsszelbe sereglettek, hogy a várakozások szerint még ma este összevesszenek Kínával, pénteken pedig egymással az Európai Unió hétvées költségvetési terve miatt. Mindenki érvelésében kulcsszó a versenyképesség, de hogy hogy javul meg, arról az optimista Ward sem beszélt. Most olcsó – állítja ellenben.