Meg vannak számlálva Európa legnagyobb szállodaüzemeltetőjének napjai

A Revo portfóliójába tartozott a Vagabond, Hyperion és Aedenlife márkák mellett számos nemzetközi szállodai lánc – így az Accor, Hyatt, Wyndham és InterContinental Hotel Group – licence is. A csoport összesen 250 szállodát üzemeltetett 135 városban, tizenkét európai országban.

A 2008-ban alapított Revo Hospitality Group 12 európai országban 250 szállodát működtet. A képen a vállalat egyik hotelje / Fotó: Andia / Universal Images Group / Getty Images

Emberek százait bocsátják el Európa legnagyobb szállodaüzemeltetőjénél

A berlini székhelyű, 2008-ban alapított Revo Hospitality Group idén januárban kért csődvédelmet, bár az iparági szakértők már hosszabb ideje számítottak a csődbejelentésre. Ami a fizetésképtelenség okait illeti, a csoport elsődlegesen a „gazdasági válságot” nevezte meg azok között, konkrétan pedig azt, hogy a megnövekedett bér-, bérletidíj-, energia- és egyéb költségek óriási terheket rónak a vállalatra, amely 2020-ban túl gyorsan bővült 51-ről 250 szállodára – számolt be róla cikkében az Origo.

Európa legnagyobb szállodaüzemeltetője április elején jelentette be, hogy 175 szállodára vonatkozóan megindítja a csődeljárásokat. Az ügyben mostanra újabb fejlemény történt, miszerint öt nemzetközi szállodacsoport és befektető átveszi a cégcsoport mintegy 120 szállodáját. További 45 hotel már elkelt, a központot pedig bezárják – számolt be róla a Turizmus.com.

A szállodák 5450 munkahelye közül majdnem az összes megmarad, a berlini központ 450 munkatársát azonban elbocsátják.

Körülbelül tíz további szálloda sorsa még nem dőlt el.

A befektetési megállapodásokat június közepéig írják alá. Minden vevő egy-egy portfóliót vesz át, amely németországi, hollandiai és ausztriai szállodákból áll. A vételárról titoktartási megállapodás született, de a befektetők nevét hamarosan nyilvánosságra hozzák.

A cégcsoport iránt állítólag kiemelkedően magas volt az érdeklődés, több mint száz érdeklődő jelentkezett és mintegy húsz kötelező érvényű ajánlat érkezett be – írja a Reise vor9.