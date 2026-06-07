Nagy bajban az európai autógyártók: nem tudják teljesíteni a Brexit utáni feltételeket

Az európai autóipar (a britet is beleértve) uniós és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy módosítsa a Brexit utáni kereskedelmi megállapodást, és másodszor is függessze fel az elektromos járművek importjára vonatkozó vámok bevezetését.

Keir Starmer brit miniszterelnök a Jaguar Land Rover birminghami gyárában - az európai autóipar szenved a Brexit-vámoktól / Fotó: AFP

Az iparág attól tart, hogy nem tudja teljesíteni a 2027. január 1-jétől életbe lépő feltételeket, amelyek a vámmentes értékesítéshez szükségesek. A problémát az EU–Egyesült Királyság Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás (TCA) szigorú származási szabályai jelentik, amelyek 2021 óta vannak érvényben.

Hatalmas csapás volt a Brexit

A 2020-as Brexit-megállapodás szerint

2027. január 1-jétől egy autó értékének legalább 55 százalékát Európában kell előállítani ahhoz, hogy elkerülje a vámokat.

Emellett az akkumulátorcsomag 70 százalékának és

az akkumulátorcellák 65 százalékának is európai gyártásúnak kell lennie.

Eredetileg az volt a terv, hogy néhány éven belül az akkumulátorcsomagok és az akkumulátorcellák 30 százalékát az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban gyártják majd. A származási szabályok célja az volt, hogy ösztönözzék a hazai akkumulátorgyártásba történő beruházásokat. 2023-ra azonban egyértelművé vált, hogy ez nem valósul meg, részben a Covid-járvány, részben pedig az orosz–ukrán háború miatt kialakult félvezetőhiány következtében.

Az autóipar erős nyomására az Európai Bizottság végül beleegyezett, hogy három évre, 2026 végéig felfüggeszti a szabályok alkalmazását.

Most, hét hónappal a határidő előtt az ágazat ismét jelezte Brüsszelnek, hogy a „Made in Europe” akkumulátorcélokat továbbra sem tudja teljesíteni.

Nem jöttek be a számítások - betörtek a kínaiak

Jonathan O’Riordan, az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) nemzetközi kereskedelmi igazgatója elmondta: amikor 2024-ben felfüggesztették a vámszabályokat, az iparág még arra számított, hogy 2027-re az akkumulátorok 60 százaléka Európában készül majd.

A jelenlegi becslések szerint azonban 2027. január 1-jére az akkumulátoroknak „alig 20 százaléka” készül majd az Európai Unióban. Az Egyesült Királyságban valamivel jobb a helyzet, de az iparági számítások szerint ott sem sikerül elérni a kitűzött célokat.