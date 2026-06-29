Egyre nehezebb szavakat találni arra, ami az unió gazdaságával és az európai autóiparral történik. A napokban derült ki, hogy továbbra sem találja a kiutat története legsúlyosabb válságából az európai autóipar zászlóshajójának számító Volkswagen. A Manager Magazin pénteken írta meg, hogy a német konszern gondjai miatt a cég vezérigazgatója, Oliver Blume mintegy 100 000 munkahelyet szüntetne meg a következő néhány évben. De ez nem minden, az európai autóipar lassú halálát mi sem szemlélteti jobban, hogy a Volkswagen 89 éves története során még soha nem zárt be gyárat Németországban. Most azonban egyből 4 gyár is erre a sorsra juthat.

Az unió gazdasága halott és élvezi: Von der Leyen és Merz simán végignézi az európai autóipar lassú haláltusáját – szörnyű, ami a Volkswagennel történik / Fotó: AFP

Az unió gazdasága halott és élvezi: Von der Leyen és Merz simán végignézi az európai autóipar lassú haláltusáját – katasztrrófa, ami a Volkswagennel történik

Pedig 2024-ben még úgy tűnt, hogy sikerül megmenteni a nagyobb létszámleépítéstől és gyárbezárástól a vállalatot, végül a szakszervezetekkel abban állapodott meg a cégvezetés, hogy 2030-ig 35 ezer munkahelyet szüntet meg. A problémák azonban azóta sem szűntek meg. A gyenge megrendelésállomány, az elektromos átállás és a drága termelés továbbra is kihívás elé állítja a vállalatot. A Volkswagen közel 15 millió legyártására alkalmas kapacitással rendelkezik, ehhez képest, ennek töredékét, 9 milliót használ ki évente.

De drámai a helyzet a Mercedesnél is, ez abból a levélből derül ki, amelyet a vállalat a múlt héten a németországi munkavállalóinak küldött. A stuttgarti székhelyű konszern elismerte, hogy képtelen lépést tartani a költségekkel a Németországban, ezért elhalasztja egy kollektív szerződésben rögzített különjuttatás kifizetését, továbbá az eddigi 35 óra helyett 40 órás munkarend bevezetését tervezi.

A vállalat indoklása szerint a németországi strukturális költségek, különösen a munkaerőköltségek, nem versenyképesek nemzetközi összevetésben.

A munkavállalók számára különösen fájó, hogy a menedzsment a következő hetekben tárgyalásokat kíván kezdeni az üzemi tanáccsal a munkaidő meghosszabbításáról úgy, hogy ezért ne járjon bérkompenzáció.

Ugyanakkor nem csak a Volkswagen és a Mercedes háza tájáról érkeztek lesújtó hírek az utóbbi hetekben: az autóipar válsága időközben utolérte a BMW-t is, amely eddig meglepően jól állta a sarat.

Június 18-án írta meg a Handelsblatt, hogy a gyenge kínai forgalom és az iráni konfliktus miatt a vállalat drasztikusan a csökkentette éves nyereség-előrejelzését. A müncheni székhelyű cég mindössze 1-3 százalékos üzemieredmény-rátára (EBIT) számít idén autóipari részlegénél, annak ellenére, hogy eddig a vezetőség 4-6 százalékot prognosztizált. A részvénye az év eleje óta már értékének több mint egynegyedét elveszítette.