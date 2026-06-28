A hőség visszalöki Európát az energiaválságba, ebből még nagy baj is lehet – tovább emelkednek az áramárak

A rendkívüli európai hőhullám nemcsak az embereket, hanem az energiarendszereket is próbára teszi. Az áramárak több országban kilőttek, miközben atomreaktorok és erőművek kényszerülnek visszafogni a termelést a szélsőséges időjárás miatt.

A rekordközeli európai hőhullám egyszerre növeli az áramigényt és csökkenti a termelési lehetőségeket / Fotó: Remo Casilli / REUTERS

Az Európát sújtó rendkívüli hőhullám egyre komolyabb terhet ró a kontinens villamosenergia-rendszerére. A magas hőmérséklet miatt ugrásszerűen nő a légkondicionálók használata, ami jelentősen megemeli az áramfogyasztást, miközben több fontos erőmű kénytelen csökkenteni a termelését.

A helyzet különösen azért aggasztó, mert egyszerre jelentkezik a kereslet növekedése és a kínálat szűkülése.

A Bloomberg adatai alapján a kontinens számos részén gyenge a szélenergia-termelés, mivel a hőhullámot okozó magas légnyomású időjárási rendszer szinte teljesen lecsendesítette a légmozgást. Emellett több országban az erőművek működését is korlátozzák a rendkívüli körülmények.

A következmények már az árakban is látványosan megjelentek. Németországban és Nagy-Britanniában az idei júniusi átlagos villamosenergia-árak a 2022-es energiaválság óta nem látott szint felé tartanak. Franciaországban szintén 2023 óta a legmagasabb júniusi árszint körvonalazódik.

A napi piacon még drámaibb mozgások láthatók. Szerdán a német napon belüli villamosenergia-árak a várakozások szerint este nyolc órakor elérhetik a 868,22 eurót megawattóránként, míg Franciaországban ugyanebben az időszakban 414,36 eurós csúcsár várható. Ezek az értékek többszörösei a normál piaci szinteknek.

Rendszerszintű problémává vált az európai hőhullám

A magas árak nem feltétlenül jelentik azt, hogy kifogyóban lenne az áram. Sokkal inkább azt jelzik, hogy a rendszer tartalékai szűkülnek, ezért egyre drágább termelőegységeket kell bevonni az ellátásba. Franciaországban és Németországban emiatt ismét nagyobb szerepet kaptak a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek. A francia gázerőművek termelése szerdán április óta nem látott szintre emelkedett, közel 5 gigawattos teljesítménnyel.

Borzasztó meleg lesz: kiadták a figyelmeztetést, harmadfokú hőségriasztás lép életbe Már napok óta tart a kánikula, azonban a következő időszakban sem várható enyhülés. A HungaroMet előrejelzései szerint az eddiginél is nagyobb hőségre kell számítani, ezért nem árt az elővigyázatosság, főleg amennyiben szabadtéri programot tervezünk a hétvégére.

A hőség különösen az atomenergiára támaszkodó Franciaországban okoz gondot. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. A Golfech 2 reaktor teljesen leállt, míg a Nogent 2 és a Bugey 3 csökkentett teljesítménnyel üzemel. További korlátozások fenyegetik a Blayais és a Saint-Alban erőművek blokkjait is.