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Európai Unió

A hőség visszalöki Európát az energiaválságba, ebből még nagy baj is lehet – tovább emelkednek az áramárak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Németországban órákra 868 euró fölé emelkedett az áram ára megawattóránként, miközben több országban is termeléscsökkentésre kényszerültek az erőművek. Az európai hőhullám egyre látványosabban mutatja meg a kontinens energiarendszerének a sérülékenységét.
VG
2026.06.28, 08:13

A rendkívüli európai hőhullám nemcsak az embereket, hanem az energiarendszereket is próbára teszi. Az áramárak több országban kilőttek, miközben atomreaktorok és erőművek kényszerülnek visszafogni a termelést a szélsőséges időjárás miatt.

Heatwave hits Italy európai hőhullám
A rekordközeli európai hőhullám egyszerre növeli az áramigényt és csökkenti a termelési lehetőségeket / Fotó: Remo Casilli / REUTERS 

Az Európát sújtó rendkívüli hőhullám egyre komolyabb terhet ró a kontinens villamosenergia-rendszerére. A magas hőmérséklet miatt ugrásszerűen nő a légkondicionálók használata, ami jelentősen megemeli az áramfogyasztást, miközben több fontos erőmű kénytelen csökkenteni a termelését.

A helyzet különösen azért aggasztó, mert egyszerre jelentkezik a kereslet növekedése és a kínálat szűkülése. 

A Bloomberg adatai alapján a kontinens számos részén gyenge a szélenergia-termelés, mivel a hőhullámot okozó magas légnyomású időjárási rendszer szinte teljesen lecsendesítette a légmozgást. Emellett több országban az erőművek működését is korlátozzák a rendkívüli körülmények.

A következmények már az árakban is látványosan megjelentek. Németországban és Nagy-Britanniában az idei júniusi átlagos villamosenergia-árak a 2022-es energiaválság óta nem látott szint felé tartanak. Franciaországban szintén 2023 óta a legmagasabb júniusi árszint körvonalazódik.

A napi piacon még drámaibb mozgások láthatók. Szerdán a német napon belüli villamosenergia-árak a várakozások szerint este nyolc órakor elérhetik a 868,22 eurót megawattóránként, míg Franciaországban ugyanebben az időszakban 414,36 eurós csúcsár várható. Ezek az értékek többszörösei a normál piaci szinteknek.

Rendszerszintű problémává vált az európai hőhullám

A magas árak nem feltétlenül jelentik azt, hogy kifogyóban lenne az áram. Sokkal inkább azt jelzik, hogy a rendszer tartalékai szűkülnek, ezért egyre drágább termelőegységeket kell bevonni az ellátásba. Franciaországban és Németországban emiatt ismét nagyobb szerepet kaptak a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek. A francia gázerőművek termelése szerdán április óta nem látott szintre emelkedett, közel 5 gigawattos teljesítménnyel.

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Már napok óta tart a kánikula, azonban a következő időszakban sem várható enyhülés. A HungaroMet előrejelzései szerint az eddiginél is nagyobb hőségre kell számítani, ezért nem árt az elővigyázatosság, főleg amennyiben szabadtéri programot tervezünk a hétvégére.

A hőség különösen az atomenergiára támaszkodó Franciaországban okoz gondot. Több atomreaktor nem tud teljes kapacitással működni, mert a folyók vizének hőmérséklete túl magas a biztonságos hűtéshez. A Golfech 2 reaktor teljesen leállt, míg a Nogent 2 és a Bugey 3 csökkentett teljesítménnyel üzemel. További korlátozások fenyegetik a Blayais és a Saint-Alban erőművek blokkjait is.

Svájcban a Beznau atomerőmű szintén visszafogta a termelését az Aar folyó felmelegedése miatt. Németországban több gázerőmű teljesítményét csökkentette a magas külső hőmérséklet, míg Nagy-Britanniában egyetlen nap alatt 40 százalékkal nőtt a gázerőműveknél jelentkező nem tervezett kiesések száma.

A brit villamosenergia-hálózat üzemeltetője kedden még ritka nyári figyelmeztetést adott ki arra hivatkozva, hogy szerdán este akár 1,4 gigawattos ellátási hiány is kialakulhat. 

Bár a riasztást később visszavonták, az eset jól mutatja, mennyire feszessé vált a rendszer működése.

A hőhullám nemcsak az erőműveket, hanem magukat az elektromos hálózatokat is megterheli. A magas hőmérséklet csökkenti a vezetékek hatékonyságát és korlátozza az általuk továbbítható energia mennyiségét. Franciaországban az országos hálózatüzemeltető már előre készült arra, hogy egyes nagyfeszültségű vezetékek a hőség hatására megnyúlhatnak és veszélyesen közel kerülhetnek a talajhoz.

A szélsőséges időjárás már közvetlen meghibásodásokat is okozott. Bretagne régióban mintegy 68 ezer háztartás maradt áram nélkül, miután két transzformátor meghibásodott egy olyan robbanás során, amelyet a szakemberek a rendkívüli hőséggel hoznak összefüggésbe.

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A megújuló energiaforrások önmagukban nem oldják meg az ellátás problémáit. A hőség idején különösen láthatóvá válik, mennyire fontos lenne az energiatárolók és a villamos hálózatok fejlesztése.

 

Energiaválság

Energiaválság
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