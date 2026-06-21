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ArcelorMittal
Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer
európai gazdaság
munkahelyvédelem
acélipar

Veszélyes fordulat jöhet: tömeges gyárbezárásoktól tartanak Európában – visszafele sült el a klímavédelem

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Az EU egyszerre akarja gyorsítani a klímavédelmet és megerősíteni a gazdaságát, ám egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy a két cél jelenleg ütközhet egymással. Az iparági szereplők szerint a kibocsátáskereskedelmi rendszer reformja nélkül Európa súlyos versenyhátrányba kerülhet.
VG
2026.06.21, 06:00

Egyre erősebb kritikák érik az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerét, amelyet sokan az európai ipar versenyképességének egyik legnagyobb akadályának tartanak. Az acélipar szerint a jelenlegi szabályozás akár milliós nagyságrendű munkahelyvesztést és jelentős ipari visszaesést is okozhat.

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Az európai acélipar szerint a klímapolitika jelenlegi formájában többet árt, mint használ / Fotó: Susilo haryono

Komoly vita bontakozik ki az Európai Unió egyik legfontosabb klímavédelmi eszköze, az úgynevezett kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) körül. A rendszer lényege, hogy az üvegházhatású gázokat kibocsátó vállalatoknak fizetniük kell a szén-dioxid-kibocsátásuk után, ezzel ösztönözve a tisztább technológiákra való átállást.

A rendszer bevezetésekor Brüsszel célja az volt, hogy Európa a világ élére álljon a zöld átmenetben, miközben új technológiák és versenyképes, alacsony kibocsátású energiatermelés alakul ki. 

Bizonyos területeken valóban látványos eredmények születtek. Az EU-tagállamok erőműveinek és hőtermelő létesítményeinek kibocsátása 2005 és 2023 között közel 49 százalékkal csökkent.

Az energiaintenzív iparágakban azonban jóval kedvezőtlenebb a kép. Az európai acélipar szerint a szükséges feltételek még nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalatok gazdaságosan hajtsák végre a zöld átállást. A versenyképes árú villamos energia, az olcsó zöldhidrogén, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését támogató állami ösztönzők, valamint a karbonmegkötési technológiák még nem érhetők el olyan mértékben, amely lehetővé tenné a tömeges beruházásokat.

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A Shell tengeri szélerőműparkok értékesítését készíti elő. A tervezett eladás újabb jele annak, hogy a brit olajóriás fokozatosan leépíti korábbi megújulóenergia-termelési ambícióit. A Shell vezérigazgató-váltása óta a részvényesi hozamokra és a magasabban jövedelmező fosszilisenergia-üzletágra helyezi a hangsúlyt.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Európa gyakorlatilag egyedül alkalmaz ilyen jelentős karbonköltségeket. Miközben az európai vállalatoknak egyre többet kell fizetniük a kibocsátásaik után, az energiaárak is jóval magasabbak, mint számos versenytárs régióban, például az Egyesült Államokban vagy Ázsiában.

Európa belerokkanhat a klímavédelembe

Az ArcelorMittal számításai szerint a következő években jelentősen nőhetnek a terhek. Ha megszűnnek az ingyenes kibocsátási kvóták, és a szén-dioxid ára eléri a tonnánkénti 150 eurót, akkor az EU-ban előállított acél költsége a 2030-as évek elejére mintegy 50 százalékkal emelkedhet pusztán az ETS miatt.

Ez nemcsak az acélgyártókat érintené. Az autóipar, a gépgyártás, az építőipar és számos más ágazat is magasabb költségekkel szembesülne, ami végül a teljes európai gyártási láncon végighullámozhat. Az iparág képviselői attól tartanak, hogy a termelés egy része olyan országokba vándorolhat, ahol nem terhelik hasonló karbonköltségek a vállalatokat.

A becslések szerint a jelenlegi rendszer változatlan fenntartása akár 30–40 százalékos visszaesést is okozhat az európai feldolgozóipar teljesítményében. 

Ez közvetve és közvetlenül akár ötmillió munkahelyet is érinthetne a kontinensen.

Az ipar ezért azt sürgeti, hogy az EU ideiglenesen fagyassza be az ETS jelenlegi szintjét addig, amíg rendelkezésre nem állnak a gazdaságosan működő zöld technológiák, és meg nem oldódnak az importtal és exporttal kapcsolatos versenyképességi problémák.

A vita így már nem pusztán a klímavédelemről szól. A kérdés az, hogy Európa képes-e úgy csökkenteni a kibocsátását, hogy közben megőrizze ipari erejét, munkahelyeit és gazdasági versenyképességét.

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A globális felmelegedés elleni harc szükségességét senki sem vitatja, de a megoldásokról egyre nagyobb a nézeteltérés. Brüsszelben már nyíltan beszélnek a rendszer hibáiról.

 

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