Veszélyes fordulat jöhet: tömeges gyárbezárásoktól tartanak Európában – visszafele sült el a klímavédelem

Egyre erősebb kritikák érik az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerét, amelyet sokan az európai ipar versenyképességének egyik legnagyobb akadályának tartanak. Az acélipar szerint a jelenlegi szabályozás akár milliós nagyságrendű munkahelyvesztést és jelentős ipari visszaesést is okozhat.

Az európai acélipar szerint a klímapolitika jelenlegi formájában többet árt, mint használ / Fotó: Susilo haryono

Komoly vita bontakozik ki az Európai Unió egyik legfontosabb klímavédelmi eszköze, az úgynevezett kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) körül. A rendszer lényege, hogy az üvegházhatású gázokat kibocsátó vállalatoknak fizetniük kell a szén-dioxid-kibocsátásuk után, ezzel ösztönözve a tisztább technológiákra való átállást.

A rendszer bevezetésekor Brüsszel célja az volt, hogy Európa a világ élére álljon a zöld átmenetben, miközben új technológiák és versenyképes, alacsony kibocsátású energiatermelés alakul ki.

Bizonyos területeken valóban látványos eredmények születtek. Az EU-tagállamok erőműveinek és hőtermelő létesítményeinek kibocsátása 2005 és 2023 között közel 49 százalékkal csökkent.

Az energiaintenzív iparágakban azonban jóval kedvezőtlenebb a kép. Az európai acélipar szerint a szükséges feltételek még nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalatok gazdaságosan hajtsák végre a zöld átállást. A versenyképes árú villamos energia, az olcsó zöldhidrogén, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését támogató állami ösztönzők, valamint a karbonmegkötési technológiák még nem érhetők el olyan mértékben, amely lehetővé tenné a tömeges beruházásokat.

Baj van a szélenergiával? Kivonul belőle a világ egyik legnagyobb energiacége, ennyit a zöldáramról – a fosszilis üzletágra tesz fel mindent A Shell tengeri szélerőműparkok értékesítését készíti elő. A tervezett eladás újabb jele annak, hogy a brit olajóriás fokozatosan leépíti korábbi megújulóenergia-termelési ambícióit. A Shell vezérigazgató-váltása óta a részvényesi hozamokra és a magasabban jövedelmező fosszilisenergia-üzletágra helyezi a hangsúlyt.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Európa gyakorlatilag egyedül alkalmaz ilyen jelentős karbonköltségeket. Miközben az európai vállalatoknak egyre többet kell fizetniük a kibocsátásaik után, az energiaárak is jóval magasabbak, mint számos versenytárs régióban, például az Egyesült Államokban vagy Ázsiában.