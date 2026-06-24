Fűtik az eget: fél Európának elég lenne, annyi gázt fáklyáz el a világ

Tavaly 6 százalékkal több földgázt fáklyáztak el a kőolajtermeléshez kapcsolódóan, mint egy évvel korábban – mutatta ki a Világbank. A fáklyázás növekedése általános, az érintett mennyiség 167 milliárd köbméterre nőtt. Ennyi Európa éves gázfogyasztásának körülbelül a fele.

A Mol is vállalta a fáklyázás felszémolását/Fotó: Mol

A fáklyázás kényszerintézkedés

A 2025-ös fáklyázási mennyiségek továbbá majdnem megegyeznek Afrika teljes éves gázfogyasztásával, és meghaladják a Perzsa-öbölben áthaladó éves LNG (cseppfolyósított földgáz) mennyiségét. A fáklyázással több mint 500 millió tonna üvegházhatású gáz került a környezetbe, több, mint az Egyesült Királyság teljes éves kibocsátása. Még aggasztóbb, hogy a társult gáz fáklyázása gyorsabban nő, mint maga az olajtermelés, és már a harmadik egymás után évben ez a helyzet. A fáklyázásról egy hónapja a Nemzetközi Energiaügynökség is megdöbbentő adatokat közölt.

A nyugati pénzintézet Oroszországot a világ vezető gázfáklyázó országai közé sorolja. Iránt és Irakot is megemlíti, ezek tavaly összesen 84 milliárd köbméter társult gázt fáklyáztak el. A lista elején van Venezuela, Mexikó, Líbia, Algéria, Nigéria, de még az Egyesült Államok is a legrosszabbul rangsorolt ​​országok közé tartozik.

Ugyanakkor a fáklyázás során

felesleges,

nem hasznosítható

vagy veszélyes gázokat

szándékosan, ellenőrzött körülmények között égetik el.

Az ígéret szép szó

A fáklyázás annak ellenére nő, hogy az ipar és a kormányok régóta kötelezettséget vállaltak annak fokozatos megszüntetésére. A Világbank szerint az évente elégetett kapcsolódó gáz mennyisége több száz adatközpontot képes ellátni energiával, és értéke meghaladja az 50 milliárd dollárt. A gáz leválasztása és feldolgozása azonban további beruházásokat igényel. A Világbank a rendszeres fáklyázás globális felszámolásának költségét 70–100 milliárd dollárra teszi, ami majdnem a kétszerese a jelenleg elpazarolt gáz értékének.

A 2015-ben indul Zero Routine Flaring (ZRF, nulla rutinszerű fáklyázás) kezdeményezés arra kötelezi a kormányokat és az olajtársaságokat, hogy legkésőbb 2030-ig beszüntessék a 160 éves múltú rutinszerű fáklyázást. A gázfáklyázás során ugyanis az olajtermelés melléktermékét, a kapcsolódó gázt pazarlóan égetik el, hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz. Bár a kezdeményezés önkéntes, a kötelezettségvállalásokat különféle eszközökkel követik nyomon, beleértve a kormányzati és vállalati jelentéseket, valamint a műholdas megfigyeléseket. A ZRF támogatói a globális gázfáklyázás körülbelül 60 százalékát teszik ki. A Mol csoport a kezdetektől, azaz 2015 óta tagja a Világbank ZRF kezdeményezésének. Ugyanakkor a világbanki elemzés szerint 2025-ben például Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Szlovákia „kitett” a magas szintű gázfáklyázásnak. Ez a magas fáklyázási intenzitású országokból, például Irakból, Líbiából, Mexikóból és

Oroszországból származó nyersolaj-importjukhoz köthető.