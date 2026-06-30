Sorsfordító NATO-csúcsra gyűlnek össze a szövetségesek: az EU most tényleg berobbanthatja a fegyvergyártást – az Amerika utáni időkre készül mindenki

Tavaly az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) országai megállapodtak, hogy GDP-jük 5 százalékát védelmi és biztonsági kiadásokra fordítják. Ezt megelőzően 2025 márciusában pedig az Európai Bizottság jelentett be egy ötéves, átfogó fegyverkezési programot, amely a blokk védelmi képességeinek fejlesztését célozza.

Pénz van, de fegyver nincs / Fotó: AFP

Az ambiciózus tervekre tehát a források biztosítottak, a politikai akarat pedig szintén adott, azonban úgy tűnik, Európa hatalmas kihívással találta szemben magát. A gyártók egész egyszerűen nem képesek megbirkózni a beérkező megrendelésekkel.

A NATO a fegyvergyártás felpörgetését sürgeti

A pénz egyértelműen áramlik a védelmi költségvetésekbe, a tavalyi évben Európában és Kanadában 90 milliárd dollárral nőttek a kiadások. Míg tavaly a NATO-csúcs fő témája a finanszírozás kérdése volt, idén a szövetségi rendszer döntéshozói egy új kihívással szembesülnek: el kell érni, hogy az ipar elegendő fegyvert gyártson.

Az ankarai találkozón, amit július 7-e és 8-a között rendeznek, várhatóan a fegyvergyártás témája kerülhet majd középpontba.

A kérdés a NATO-csúccsal párhuzamosan tartott védelmi ipari fórumon is napirendre kerül, ahol a szövetségesek a transzatlanti védelmi termelésről, beruházásokról és innovációról folytathatnak szakmai párbeszédet.

Az európai védelmi ipar képességeinek korlátai valószínűleg senkit nem értek meglepetésként, mivel az orosz-ukrán háború rávilágított arra, hogy a gyártási kapacitások végesek, a várakozási és gyártási idők pedig hosszúak.

A pénz létfontosságú, de egy rakétát vagy tankot nem lehet megállítani dollárral vagy euróval

− mondta Mark Rutte NATO-főtitkár, majd hozzátette, hogy a pénzt védelmi képességekké kell alakítani, méghozzá gyorsan.

Európa számára az is veszélyt jelent, hogy az iráni konfliktus miatt az Egyesült Államok fegyverkészletei is megcsappantak, ez pedig az amerikai vállalatokra is nagy nyomást gyakorol, akik ezért hamarosan kénytelenek lesznek prioritásokat kijelölni. Az Unió számára az ellátásbiztonságot a gyártási kapacitások bővítése jelentené, mivel így csökkenhetne a washingtoni függés.