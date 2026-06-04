Szakadék nyílt a magyarok és a románok, az amerikaiak és az európaiak közt – a fogyasztók már szavaztak

"A gazdaság, te bolond" – figyelmeztetett Bill Clinton választási kampányában James Carville politikai stratéga. Valóban a gazdaság tükrében döntenek-e a választók, ezügyben izgalmas ellentmondásokat vetnek fel a magyar kormányváltás és az iráni háború időszakában a fogyasztási trendek. Lássuk tehát mit mutatnak a friss kiskereskedelmi adatok Magyarországon és a szomszéd Romániában, az Európai Unióban és a stratégiai szövetséges Egyesült Államokban, mert nagyon érdekes.

Fogyasztás: van, ahol rácsukták a rácsot, érdekes megnézni, a trendekhez képest hogyan alakult a politika Fotó: NurPhoto via AFP

A kiskereskedelmi forgalom most közzétett adatai áprilisiak. Ami a magyar választás havában, az iráni háború második teljes hónapjában dióhéjban történt:

a magyarok fogyasztása éves alapon szépen tovább nőtt,

a románoké éves és havi össehasonlításban is durván visszaesett,

Amerika inkább a magyarokat, az Európai Unió inkább a románokat "másolta".

Fogyasztás: a szomszéd várak – Magyarország vs Románia

Először nézzük meg, mi történt ugyanakkor két szomszédos európai uniós tagállamban, hazánkban és Romániában.

Az áprilisi forgalmi adatok Magyarországon azt mutatták: a márciusi hatalmas nekilendülés a fogyasztásban immár oda, de ha a múlt év azonos hónapjához hasonlítunk, a 8,1 százalék után a 3,6 is szép növekedés.

Ezzel szemben a korábban "bezzeg" jelzővel emlegetett Romániában az eddigi legnagyobb, 6,3 százalékos éves visszaesést mérték a folyamatban lévő megszorítások augusztusi repülőrajtja óta.

Az éves változás trendjeiből egyértelmű a kép. A havi változás azonban már vegyít belé némi disszonanciát, és érdemes is ezt megnéznünk, ha a politikai fejlemények értelmezésére térünk.

A hatalmas fogyasztásvesztés a románoknál úgy futott le, hogy négy hónapban volt az előző hóhoz képest visszaesés, közbevetve pedig apró emelkedések, amelyek nem változtattak a lényegen.

Magyarországon ezzel szemben csak tavaly májusban és júniusban volt némi esés, amelyek nem változtattak a pozitív képen, a választások környékére azonban hatalmas ingadozás érkezett. Márciusban 1,9 százalékkal fogyasztottak többet a magyarok, mint az előző hónapban, áprilisban azonban ebből 1,2 százalékot "visszaadtak" – és ez lényeges lehet.