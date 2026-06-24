Földrengés rázta meg a Földközi-tengert, itt magyarok is gyakran nyaralnak

Törökország központi katasztrófavédelmi és vészhelyzet-kezelési hivatala (AFAD) szerint a földrengés 11:25-kor következett be, mélységét pedig 8,39 kilométerben határozták meg.

Földrengés rázta meg a Földközi-tengert / Fotó: Anadolu via AFP

A közlés szerint az epicentrum 189,04 kilométerre volt Datcától, azonban a rendelkezésre álló koordináták szerint megállapítható, hogy az eset a görög szigetvilág keleti részéhez, Kászosz, Kárpathosz és Kelet-Kréta térségéhez is közel történt. A nagyobb, magyar turisták körében is ismert célpontok közül Sitia, Agios Nikolaos, Heraklion, Rodosz, Kosz és Szantorini is a térségben található.