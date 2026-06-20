Két földrengés rázta meg szombaton Krétát. A magyarok körében is népszerű görögországi sziget előbb dél körül egy 4,6-os, majd néhány perc különbséggel 5,3-as erősségű földrengés rázta meg. A földrengés epicentruma 14 kilométeres mélységben volt a tengerfenék alatt, Krétától délre, Gavdos szigetének közelében.

Két földrengés rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét, azonnal evakuálták a turistákat / Fotó: AFP

Görög hírportálok szerint a földrengést az egész szigeten érezni lehetett, beleértve Réthimno és Hania városait is.

A görög rendőrség járőrözött, de anyagi kárról eddig nem érkezett jelentés.

Ugyanakkor a helyi média jelentése szerint a környéken tartózkodó turistákat sürgősen evakuálták óvintézkedésként és a földcsuszamlás veszélye miatt.

Nem ez az első eset, hogy Krétán remeg a föld. 2024-ben hasonlóan erős, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg a szigetet. Szerencsére akkor sem voltak áldozatok.



