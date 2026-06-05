Több ezer kilométeres selyemúton kerülnék az iráni háborút, Magyarország is érintett: óriási kockázatokra figyelmeztet a szakma
Kazahsztán a korábbinál hosszabb, de a geopolitikai kockázatokat elkerülő áruszállítási útvonalat kínál Kína és Európa között. Az utóbbi nagy lendületet kapott a már évek óta használt, de egyre keresettebb, és a hagyományos selyemút versenytársaként fellépő Középső Folyosó (Middle Corridor) fejlesztése.
Mi az a selyemút?
A Kína és Európa közötti áruszállításban napjainkra kulcsszerepbe került a transzkaszpi útvonal vasúti része, vagyis a Középső Korridor, amelynek jelentősége a globális hajózási válságok és a geopolitikai feszültségek – különösen az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktusok – miatt értékelődött fel drasztikusan. Mivel a hagyományos északi szárazföldi és a déli tengeri útvonalak használata bizonytalanná és nehézkessé vált, a kereskedelmi forgalom kényszerűen a szárazföldre terelődik, aminek köszönhetően ezen a több mint 4250 kilométeres, Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon átvezető folyosón a szállított áru mennyisége nagyjából a tízszeresére duzzadt a válságok kezdete óta. Ennek a hálózatnak a leghosszabb szakasza Kazahsztánon húzódik keresztül, így a kazah állami vasúttársaság,
a KTZ, hatalmas történelmi lehetőséget lát a helyzetben, és egy gigantikus, 10 milliárd dolláros modernizációs programot hajt végre 2030-ig.
A kazah fejlesztések keretében új, 300 kilométeres vasútvonalat építenek Kína felé a kapacitások növelésére, saját hajóflottát hoznak létre a Kaszpi-tengeren tapasztalható szűk keresztmetszetek felszámolására, valamint több száz modern mozdonyt szereznek be a gördülőállomány frissítésére. A KTZ ráadásul nemcsak belföldön fejleszt, hanem nemzetközi szinten is terjeszkedik, és román, német, valamint magyarországi logisztikai terminálok felvásárlásáról, illetve építéséről tárgyal.
- Magyarországon egyrészt egy Csepel-szigetre tervezett, évi 230 ezer TEU kapacitású kínai-kazah-magyar intermodális terminál projektje van napirenden,
- másrészt a Waberer's csoporttal is stratégiai megállapodást kötöttek egy Budapest-közeli logisztikai központ közös indításáról, amely közvetlenül becsatlakozna az új selyemút konténeres forgalmába.
Szakértő: Hosszútávon nem fenntartható
A Világgazdaság arról kérdezte a legnagyobb hazai vasúti árufuvarozóhoz tartozó Rail Cargo Operator – Hungaria ügyvezető igazgatóját, hogy mennyiben támaszkodik az általa vezetett társaság a viszonylag új szállítási útvonalra, mennyire jó döntés a Középső Folyosót használni. A pozitív válasz azért nem egyértelmű, mert a közelmúltban Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára például éppen a nagy kerülő miatti hátrányokra hívta fel lapunk figyelmét. Szerinte a Középső Folyosó működtetése gazdasági és logisztikai szempontból hosszú távon több okból sem fenntartható.
- Egyrészt ezen útvonalon is szükség van a Kaszpi- és a Fekete-tengeri szállításra, e téren pedig komoly kapacitáshiányok vannak.
- Másrészt ez hatalmas kerülő a hagyományos útvonalhoz képest, amelyet az orosz-ukrán háború kényszerített ki, és amely kényszerhelyzetre most ráerősített a Hormuzi-szorosban jelentkezett szállítási nehézség.
Úgy látja, hogy a kényszerhelyzet elmúltával a Kína és Európa között áruszállítás is visszatér az eredeti, alapvetően tengeri útvonalára.
Van forgalom, de lehetne nagyobb is
Mindazonáltal a kényszerhelyzet még bőven fennáll. „A Rail Cargo Operator – Hungaria (RCO-HU) kezelésében rendszeresen érkeznek konténervonatok a szárazföldön a Middle Corridor déli, Kazahsztánon, Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon keresztül Európát elérő útvonalán Isztambulba. Onnan a Rail Cargo Group irányvonati rendszerében érkeznek a BILK-re, vagy éppen Duisburgba, Bécsbe és Veronába” – sorolta Hernád Ágnes. A mennyiség azonban az általános gazdasági helyzet miatt egyelőre alacsony, hetente legfeljebb harminc 40 lábas konténernyi áru eljuttatására van megrendelés.
A menetidő valóban kicsit hosszú
Az RCO-HU ugyanezt a vasúti közlekedési folyosón továbbítja az exportárut a közép-európai országokból a közép-ázsiai országokba. A vonatok tranzitideje átlagosan 35 nap, két héttel hosszabb, mint az Oroszországon át vezető, hagyományos selyemút esetében. Ugyanakkor Kazahsztán és Azerbajdzsán nagyléptékű beruházásokkal fejleszti az útvonalon lévő terminálokat és a vasúti infrastruktúra-kapacitását, hogy növelje a korridor versenyképességét a menetidő 30 nap alá csökkentésével.
A rövidebb folyosón nehézségek sorába botlunk
Az oroszországi, Kínából Belorusszián át a lengyel határt elérő 20 napos összeköttetés hátránya a fuvarozható áruk szankciók miatti korlátozása, illetve magának az útvonalnak a szankcionálása. A tranzitidő Kína és az európai piacok között a tengeri szállítás esetén 40-50 nap.
A Middle Corridor fontos összeköttetés – magyarázta Hernád Ágnes – mivel az adriai kikötőkbe és Pireuszba irányuló tengeri szállítást kockázatossá teszik a húszik folyamatos rakétatámadásai. Nehezen kiszámítható az áru célba juttatása a Kopert, Rijekát az európai piacokkal összekötő vasúti infrastruktúra sok éve húzódó összehangolatlan felújítása miatt is. Utóbbi okokból egyébként hasonlóan bizonytalan a Hamburgból és Bremenhavenből Budapestre indított konténervonatok megérkezési idejét tervezni.
Az RCO-HU által 2026 első négy hónapjában 23 százalékkal több konténervonatot kezelt, mint az elmúlt év hasonló időszakában.