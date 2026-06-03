Magyar Péter Párizsban: erősebb francia kapcsolatok, kevesebb kelet-közép-európai szuverenitás
Magyar Péter negyedik nemzetközi útja Franciaországba vezetett, ahol elsősorban a két ország kapcsolatának jövőjéről beszélgetett Emmanuel Macronnal.
A sajtótájékoztatón pontos részletek ugyan nem derültek ki a jövőbeni tervekről, azonban a fő csapásvonal kijelölése megtörtént.
Magyar–francia gazdasági együttműködés
Kiemelten fontosak a stratégiai együttműködések, a francia jelenlét erős Magyarországon, a kapcsolat pedig bizalmi alapon tud működni − vázolta fel az aktualitásokat Emmanuel Macron, amit Magyar Péter is megerősített:
Franciaország nagyon fontos stratégiai partner, jelenleg 45 ezer embernek adnak munkát francia cégek Magyarországon. Az együttműködést a gazdaság, a kultúra, illetve a diplomácia területén is meg kell erősíteni, ezeket a megállapodásokat pedig érdemes lenne még az 1956-os szabadságharc hetvenedik évfordulója előtt aláírni
− fogalmazott a miniszterelnök, majd ezt követően meginvitálta a francia elnököt a budapesti megemlékezésre.
A két politikus néhány kulcsfontosságú területet is megnevezett, ahol érdemes lenne erősíteni:
- szó esett a nukleárisenergia-szektorról,
- a mezőgazdaságról,
- valamint az európai uniós szakpolitikákról is.
Mindezek mellett Emmanuel Macron arra is kitért, hogy üdvözli a Magyarországnak járó uniós források feloldását, valamint azt, hogy a kormány csatlakozási szándékát fejezte ki az Európai Ügyészséghez.
Visegrádi Négyek, balra át!
Magyar Péter korábban Brüsszelben beszélt arról, hogy varsói útján megállapodott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a Visegrádi Négyek megerősítéséről és bővítéséről.
Megállapodtunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-ek megerősítéséről, esetlegesen kiterjesztéséről
− fogalmazott a magyar kormányfő, azonban akkor még nem derült ki, pontosan milyen irányú, vagy milyen formájú expanzióról beszélt, de szavai végre értelmet nyertek. Párizsban arról számolt be, hogy
a V4-eknek Németországgal és Franciaországgal kellene együtt dolgozni, akár közös kormányülések keretein belül is.
Ez a fajta stratégia diplomáciai gesztusként ugyan pozitívan értelmezhető, azonban tovább fokozná az Európai Unió magországainak befolyását a kelet-közép-európai régió felett. Ez kissé ellentmondásos lépés, mivel a visegrádi együttműködés éppen azért jött létre Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország között, hogy a négy állam megerősítse pozícióit és effektív érdekképviselettel rendelkezzen az államszövetségen belül, a 2004-es bővítést követően.
Ukrajna helyzete
A francia elnök üdvözölte Magyarország Ukrajnának nyújtott támogatását is. Emmanuel Macron háláját fejezte ki Magyar Péter kormányának, amiért lehetővé tette a szomszédos országnak nyújtott 90 milliárd eurós hitelkeret folyósítását, valamint a huszadik Oroszországgal szemben eszközölt szankciócsomag aktiválását. Ezt követően
a francia elnök hangsúlyozta, hogy Oroszországot továbbra is nyomás alatt kell tartani.
Habár Emmanuel Macron pozitív hangot ütött meg Ukrajnát illetően, Magyar Péter korábban kijelentette, hogy ragaszkodik az Orbán Viktor által megfogalmazott 11 pontos listához, amely az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogait hivatott védeni. A kormányfő ezen feltételekhez köti a kétoldalú kapcsolatok felmelegítését.