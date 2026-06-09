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FIFA
futballmérkőzés
világbajnokság

Nagy pénz, kis foci – közel félmillió forintba kerülnek a jegyek, 180 ezer hely maradhat üresen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A FIFA hivatalos viszonteladói felületén még csaknem 180 ezer jegy keres gazdát. A magas árak, a dinamikus árazás és a gyengülő másodpiaci kereslet együtt oda vezetett, hogy sok jegyeladó már csak veszteséggel szállhat ki.
Csókási Annamária
2026.06.09, 18:32

Néhány nappal a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt nem a telt házas stadionok, hanem az eladatlan jegyek miatt kerülhet kellemetlen helyzetbe a FIFA. A torna június 11-én, csütörtökön rajtol Mexikóban a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel, és július 19-ig tart az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. 

The FIFA World Cup Trop fifa medián ár hy at Claudia Sheinbaum's press conference in Mexico világbajnokság futball labdarúgás foci kupa
Húsz százalékkal esett a FIFA viszonteladói számára a jegyek mediánára / Fotó: Anadolu via AFP

Közel húsz százalékkal zuhantak az árak

A legnagyobb vesztesek első körben nem feltétlenül a FIFA, hanem a jegyek viszonteladói lehetnek. A hivatalos portálon a jegyek mediánára egy hónap alatt 20 százalékkal esett. Mivel a FIFA a viszonteladói tranzakciókra 26 százalékos díjat számít fel, a lap becslése szerint sok továbbértékesítő már 

csak veszteséggel tudná eladni a korábban megvett belépőket.

Az Irán mérkőzéseire szóló jegyekből mintegy 16 ezer vár még vevőre, a legolcsóbb normál belépő 138 dollárba, vagyis nagyjából 43 ezer forintba kerül. Az amerikai válogatott nyitómeccsére is bőven van még hely; a Paraguay elleni találkozóra 4400 jegy van még a viszonteladói portálon. 

A jelentős árcsökkentések ellenére a mediánár itt még mindig 800 dollár, vagyis körülbelül 247 ezer forint felett jár, miközben a FIFA-nál közvetlenül elérhető legolcsóbb jegyek 1120 dollárba, vagyis mintegy 345 ezer forintba kerülnek. (Az átváltásnál a június 9-i, nagyjából 308 forintos dollárárfolyamot vettük alapul.)

Korábban is hatalmas felháborodás volt az árakon

A szervezet a korábbi tornákhoz képest jóval magasabb árakat alkalmazott, amit a helyi piaci viszonyokkal indokolt. Emellett dinamikus árazást vezetett be, vagyis a jegyárak a kereslet függvényében emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A Financial Times szerint azonban a rendszer sok drukkert kizárhat a stadionokból. New York és New Jersey főügyészei vizsgálatot is indítottak az általuk „lehetetlenül magasnak” nevezett jegyárak miatt.

A döntő árai különösen látványosan mutatják, mennyire más árszintre lőtte be a FIFA az észak-amerikai tornát. A New Jerseyben rendezendő fináléra a jegyek 4185 dollárnál, vagyis nagyjából 1,29 millió forintnál indulnak. 

  • A normál kategóriájú helyek ára 5575 dollárig, azaz mintegy 1,72 millió forintig mehet, 
  • a prémium jegyek pedig 8680 dollárba, vagyis körülbelül 2,68 millió forintba kerülhetnek.

A FIFA korábban erős keresletről beszélt, januárban pedig azt közölte, hogy jegyoldalára több mint 500 millió foglalási kérés érkezett. A zürichi székhelyű, nonprofit szervezet azzal számol, hogy a jegy- és vendéglátási értékesítésből több mint 3 milliárd dollár, vagyis mintegy 925 milliárd forint folyhat be. Ez több mint háromszorosa lenne a 2022-es katari világbajnokság hasonló bevételének.

Skócia is kijutott

A kisebb futballnemzetek közül Skócia is erős érdeklődést váltott ki, részben azért, mert 1998 óta először jutott ki világbajnokságra. A brazilok elleni skót meccsre szóló elérhető jegyek mediánára 2000 dollár, vagyis mintegy 617 ezer forint körül mozog, ami 

85 százalékkal magasabb az eredeti kibocsátási árnál.

A FIFA rendszere lehetővé tette, hogy egy vásárló mérkőzésenként négy, összesen pedig legfeljebb negyven jegyet vegyen. Ezek a hivatalos felületeken továbbértékesíthetők, ami szélsőséges árkülönbségekhez vezetett. Torontóban például a helyi, jegyüzérek elleni szabályok miatt a viszonteladás csak névértéken történhet, ezért ott kevés belépő jelent meg a másodpiacon.

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