Betör a G20-ba Közép-Európa, története legnagyobb beruházása hullt egy ország ölébe
Lengyelország gazdasága átlépte az 1 ezermilliárd dolláros határt, és ezzel minden korábbinál közelebb került ahhoz, hogy a világ legfontosabb gazdasági hatalmai között kezeljék. A történet azonban nemcsak a méretről szól: Varsó most olyan technológiai és nyersanyagipari beruházásokat vonz, amelyek új szintre emelhetik a lengyel gazdaságot. A Foxconn, a tajvani technológiai cégek és a rézbányászati fejlesztések együtt azt jelzik, hogy Közép-Európa legnagyobb gazdasága már nem elégszik meg az összeszerelő üzem szerepével.
Lengyelország gazdasági története új szakaszba léphet. Az ország GDP-je már átlépte az 1 ezermilliárd dolláros határt, amivel Varsó egyre közelebb kerül ahhoz, hogy ne csak regionális sikertörténetként, hanem globális gazdasági tényezőként kezeljék.
Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy Lengyelország automatikusan belép a G20-ba. A világ legfontosabb gazdasági fóruma politikai és diplomáciai szervezet is, nem egyszerű GDP-rangsor. A lengyel érv azonban egyre erősebb: Közép-Európa legnagyobb gazdasága már akkora méretet ért el, amely mellett egyre nehezebb úgy beszélni Európa gazdasági térképéről, hogy Varsó csak másodlagos szereplő legyen.
A lengyel növekedési modell eddig látványosan működött, de volt egy gyenge pontja.
- Az utóbbi évek bővülését jelentős részben a fogyasztás hajtotta,
- miközben a munkahelyteremtés nagy része alacsonyabb hozzáadott értékű területeken, például összeszerelő üzemekben és kiszervezett szolgáltatóközpontokban történt.
Ez gyors felzárkózást hozott, de hosszabb távon nem elég ahhoz, hogy Lengyelország tartósan a legnagyobb gazdaságok közé kapaszkodjon. Ehhez már beruházás, technológia, ipari mélység és stratégiai nyersanyag kell. Pontosan ez az, ami most elkezdett Lengyelország felé áramlani.
A lengyel kormány szerint az ország történetének legnagyobb külföldi beruházása érkezhet meg. Ennek egyik központi eleme az elektromosautó-gyártás: a tajvani Foxconn, az Apple egyik legfontosabb beszállítója egymilliárd dolláros vállalással kapcsolódna be egy lengyel elektromobilitási projektbe. A terv nem pusztán egy új autógyárról szól, hanem arról, hogy Lengyelország az európai elektromosautó-ipar egyik új bázisává váljon – írja a Bloomberg.
Lengyelország képes valóban magasabb szintre emelni a gazdaságát?
A Foxconn szerepe azért különösen fontos, mert a vállalat nem egyszerű gyártóként érkezik. A tajvani technológiai óriás az elektronikai összeszerelésből nőtt világcéggé, de az utóbbi években egyre erősebben próbál betörni az elektromos járművek piacára is. Ha Lengyelország valóban európai EV-központtá válik a Foxconn segítségével, az jóval magasabb ipari szintet jelenthet, mint a klasszikus autóipari beszállítói szerep.
A lengyel ambíció azonban ennél is nagyobb. Tajvani cégek egy több milliárd dolláros technológiai park létrehozását is tervezik Lengyelországban, Donald Tusk miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy a Foxconnnal egy félvezetőgyár építéséről is tárgyalnak. Ez már egyértelműen nem az olcsó munkaerőről szól, hanem arról, hogy Lengyelország be akar lépni az európai technológiai szuverenitásért folyó versenybe.
A félvezetőgyártás különösen érzékeny terület. Európa az elmúlt években ráébredt, hogy túlzottan függ az ázsiai és amerikai chipellátástól, miközben az autóipar, a védelmi ipar, az energiaipar és a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb félvezetőigénnyel működik. Ha Lengyelország ide be tud kerülni, az nemcsak új beruházásokat, hanem más geopolitikai súlyt is adhat az országnak.
A lengyel történet másik nagy lába a réz.
Varsó azt szeretné, ha az ország a világ vezető réztermelői közé kerülne, ebben pedig a kanadai Lumina Metals játszhat kulcsszerepet.
A tervezett új bányák több mint megduplázhatják az állami ellenőrzésű KGHM Polska jelenlegi termelését. Már az első bánya becsült költsége is 6,4 milliárd dollár, vagyis itt nem kiegészítő beruházásról, hanem iparági léptékváltásról van szó.
A réz azért stratégiai kérdés, mert az elektrifikáció egyik alapanyaga. Kell az elektromos hálózatokhoz, az akkumulátoros és elektromos rendszerekhez, a megújulóenergia-beruházásokhoz, az autóiparhoz és az adatközpontokhoz is. Miközben Európa a zöldátállásról, az ipari újrafegyverkezésről és a technológiai versenyképességről beszél, Lengyelország olyan nyersanyaggal rendelkezik, amely mindháromhoz szükséges.
Ezért különösen erős a lengyel kombináció: technológiai beruházás, elektromosautó-gyártás, lehetséges chipipari fejlesztés és réztermelési ugrás egyszerre. Sok európai ország rendelkezik ezek közül eggyel vagy kettővel, de kevés tud egyszerre stratégiai nyersanyagot, erős ipari bázist és nagy belső piacot felmutatni.
A kérdés most az, hogy Lengyelország képes-e valóban magasabb szintre emelni a gazdasági modelljét.
Az ország eddigi sikere részben abból fakadt, hogy jól használta ki az uniós tagságot, a nyugati cégek közelségét, az erős munkaerőpiacot és a feldolgozóipari beruházásokat. A következő szinthez azonban már nem elég jó helyen lenni a német és európai ellátási láncban. Saját technológiai ökoszisztémára, nagyobb kutatás-fejlesztési súlyra, erősebb tőkepiacra és magasabb hozzáadott értékű iparágakra van szükség.
Lengyelország előtt ugyanakkor komoly kockázatok is állnak. A külföldi tőkére épülő iparpolitika könnyen új függőségeket teremthet. A tajvani beruházások geopolitikai szempontból is érzékenyek, hiszen a chipipar és Tajvan helyzete a globális nagyhatalmi verseny egyik legfontosabb törésvonala. A bányászati fejlesztéseknél pedig a környezetvédelmi, engedélyezési és társadalmi konfliktusok lassíthatják vagy drágíthatják a projekteket.