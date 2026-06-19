Lengyelország gazdasága átlépte az 1 ezermilliárd dolláros határt, és ezzel minden korábbinál közelebb került ahhoz, hogy a világ legfontosabb gazdasági hatalmai között kezeljék. A történet azonban nemcsak a méretről szól: Varsó most olyan technológiai és nyersanyagipari beruházásokat vonz, amelyek új szintre emelhetik a lengyel gazdaságot. A Foxconn, a tajvani technológiai cégek és a rézbányászati fejlesztések együtt azt jelzik, hogy Közép-Európa legnagyobb gazdasága már nem elégszik meg az összeszerelő üzem szerepével.

Betör a G20-ba Közép-Európa, története legnagyobb beruházása hullt egy ország ölébe / Fotó: givaga

Lengyelország gazdasági története új szakaszba léphet. Az ország GDP-je már átlépte az 1 ezermilliárd dolláros határt, amivel Varsó egyre közelebb kerül ahhoz, hogy ne csak regionális sikertörténetként, hanem globális gazdasági tényezőként kezeljék.

Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy Lengyelország automatikusan belép a G20-ba. A világ legfontosabb gazdasági fóruma politikai és diplomáciai szervezet is, nem egyszerű GDP-rangsor. A lengyel érv azonban egyre erősebb: Közép-Európa legnagyobb gazdasága már akkora méretet ért el, amely mellett egyre nehezebb úgy beszélni Európa gazdasági térképéről, hogy Varsó csak másodlagos szereplő legyen.

A lengyel növekedési modell eddig látványosan működött, de volt egy gyenge pontja.

Az utóbbi évek bővülését jelentős részben a fogyasztás hajtotta,

miközben a munkahelyteremtés nagy része alacsonyabb hozzáadott értékű területeken, például összeszerelő üzemekben és kiszervezett szolgáltatóközpontokban történt.

Ez gyors felzárkózást hozott, de hosszabb távon nem elég ahhoz, hogy Lengyelország tartósan a legnagyobb gazdaságok közé kapaszkodjon. Ehhez már beruházás, technológia, ipari mélység és stratégiai nyersanyag kell. Pontosan ez az, ami most elkezdett Lengyelország felé áramlani.

A lengyel kormány szerint az ország történetének legnagyobb külföldi beruházása érkezhet meg. Ennek egyik központi eleme az elektromosautó-gyártás: a tajvani Foxconn, az Apple egyik legfontosabb beszállítója egymilliárd dolláros vállalással kapcsolódna be egy lengyel elektromobilitási projektbe. A terv nem pusztán egy új autógyárról szól, hanem arról, hogy Lengyelország az európai elektromosautó-ipar egyik új bázisává váljon – írja a Bloomberg.