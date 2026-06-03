Rossz hírt kapott az Apple: nagy dobásra készül a Samsung, új korszakot nyithat az okostelefonok piacán – izzasztó éve lesz az iPhone-nak

A prémium-okostelefonok piacán az elmúlt években egyre többen vetették fel, hogy a hardveres innováció terén a Samsung és több kínai gyártó gyorsabb tempót diktál, miközben az Apple egyre óvatosabban fejleszt. Ha a legfrissebb szivárgások igaznak bizonyulnak, a dél-koreai vállalat következő csúcskészüléke, a Galaxy S27 Ultra lehet az a modell, amely még tovább növeli ezt az előnyt, és komoly nyomás alá helyezheti az iPhone-t a felső kategóriában.

A Samsung kivételesen nagy dobásra készül: a Galaxy S27 Ultra tényleg új korszakot nyithat az okostelefonok piacán / Fotó: xsprtd

Szívósabb és gyorsabb lehet a Galaxy S27 Ultra

A kiszivárgott információk szerint a Samsung a Galaxy S27 Ultránál több olyan fejlesztést is bevezethet, amelyre a felhasználók évek óta várnak. A legnagyobb változás az akkumulátor lehet: a készülék állítólag több mint 6000 milliamperórás telepet kapna. Ez különösen figyelemre méltó, mert a Samsung Ultra-szériája, a Galaxy S20 Ultra óta változatlanul 5000 milliamperórás akkumulátort használ, vagyis hét generáción keresztül nem nyúlt hozzá érdemben ehhez a területhez.

A nagyobb akkumulátor önmagában is jelentős előrelépés lenne, de a szivárgások szerint ezt új generációs hardver egészítheti ki. A készülékben a Snapdragon 8 Elite Gen 6 processzor dolgozhat, amely már 2 nanométeres gyártástechnológiával készülne. A kisebb csíkszélesség nemcsak nagyobb teljesítményt, hanem alacsonyabb energiafogyasztást is jelenthet. Ehhez társulhat az LPDDR6 memória, amely a jelenlegi LPDDR5X szabványnál gyorsabb adatkezelést ígér.

Mindez azért fontos, mert a prémiummobil-piacon egyre inkább az energiahatékonyság és a mesterséges intelligenciát futtató, helyi számítási kapacitás vált a verseny egyik fő terepévé. A nagy nyelvi modellek és az egyre összetettebb MI-funkciók jókora terhelést rónak az eszközökre, ezért a gyártók számára kulcskérdés lett az üzemidő és a hőkezelés.

Visszatér egy fontos technológia

A hőkezelés terén a Samsung különösen látványos fejlesztésre készülhet. Koreai sajtóértesülések szerint a vállalat folyadékhűtési rendszer alkalmazását vizsgálja a Galaxy S27 szériában. Az ilyen megoldások ma inkább a játékosoknak szánt készülékekben jelennek meg, a hagyományos prémiumtelefonoknál ritkák. A technológia lényege, hogy egy zárt rendszerben keringő folyadék vezeti el a processzor által termelt hőt, így a készülék hosszabb ideig képes maximális teljesítményen működni túlmelegedés nélkül.

A Samsung mérnökei szerint a folyadékhűtés célja az, hogy a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások futtatása során is stabil teljesítményt nyújtsanak az eszközök.

A vállalat egyik vezető kutatója szerint a kereskedelmi bevezetés már nincs messze, miközben az Apple szintén aktív hűtési rendszerekkel kapcsolatos szabadalmakat jegyeztet be.