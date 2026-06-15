Jó hírek érkeztek a Közel-Keletről: a globális gázpiacok pozitívan reagáltak, de a válságnak még koránt sincs vége

A háborúban álló felek több mint két hónapja folytatnak feszült hangulatú tárgyalásokat a harcok berekesztéséről és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Donald Trump amerikai elnök vasárnap este, 80. születésnapján jelentette be, hogy egy ideiglenes keretmegállapodás 60 napot biztosít arra, hogy az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdések rendezésre kerüljenek. A fejleményekre a holland és brit földgázkontraktusok hétfő reggelre 5 százalékot estek.

A globális gázpiacok pozitívan reagáltak, de a válságnak még koránt sincs vége / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Esnek a gázárak

A kedvező geopolitikai folyamatokra reagálva, az Intercontinental Exchange adatai szerint, az irányadó holland, július havi TTF-kontraktus a cikk írásának időpontjában 41,98 euróra csökkent megawattóránként, ami 10,25 százalékos negatív irányú napon belüli változást jelent. Ezzel egyidejűleg a brit következő havi földgázkontraktus 10,62 százalékot esett thermenként, így a cikk írásának időpontjában 100,02 pennyn állt.

Ezzel mindkét kontratktus május eleje óta nem látott szintet ért el.

A Hormuzi-szoros megnyitására azért reagáltak azonnal pozitívan a piacok, mivel a globális cseppfolyósítottföldgáz-kínálat 20 százaléka halad át rajta. A válságnak legjobban az ázsiai régió kitett, mivel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az import megközelítőleg 27 százaléka érkezik az Öböl-menti államokból. Európában valamivel jobb a helyzet, a vonatkozó arányszám csupán 7 százalék, de az energiapiacokon fellépő hiány nyomás alatt tartja az árakat.

Hamarosan megnyílhat a szoros

Donald Trump egy közösségimédia-oldalán megosztott posztjában jelentette be, hogy az amerikai hadsereg feloldja az iráni kikötők blokádját, így ismét hamarosan megnyílhat a kereskedelmi útvonal.

A Reuters közlése szerint míg az amerikai elnök péntekre irányozta elő a Hormuzi-szoros megnyitását, addig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az azonnali újranyitást sürgeti.

A nyíltan hozzáférhető hajózási adatok szerint hétfőn reggel keleti irányban az indiai Petronet LNG-tankere már áthaladt a szoroson, ám elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a kulcskérdés sokkal inkább az, hogy mikor indulhat újra a kitermelés a térségben:

Bizonytalan, mennyi időbe telik, mire a termelés helyreáll. Katar gáztermelő létesítményei és infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így a javítások hosszú időbe telhetnek

− nyilatkozta a Reuters munkatársának Thina Margrethe Saltvedt, a Nordea vezető elemzője.