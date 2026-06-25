Nehéz helyzetben az Európai Unió: a gáztározók töltöttsége alacsony, az árak magasak – Ázsia őrülten vásárol

Szakértők szerint annak ellenére, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó export némi élénkülést mutat, az európai gázpiacnak továbbra is elhúzódó ellátási nehézségekkel, valamint árkockázattal kell számolnia.

A gáztározók töltöttsége alacsony, az árak pedig magasak / Fotó: AFP

A nyári szezonban ugyan ez nem jelent túl nagy problémát, azonban mielőbb fel kellene tölteni a gáztározók kapacitásait, amihez az import azonnali felpörgetésére lenne szükség.

Továbbra is bizonytalanság jellemzi a gázpiacokat

A Hormuzi-szoroson áthaladó LNG-export a globális kínálat 20 százalékát adja, ezért a több hónapos leállás globális szinten okozott ellátási nehézségeket. A legjobban érintett terület a délkelet-ázsiai régió volt, azonban az orosz energiáról történő leválás miatt az Európai Unió legtöbb országára is hatással volt a kínálati oldal beszűkölése.

A nehéz időszak alatt Európa gáztározói ugyan nem ürültek ki teljesen, de a tartalékok jelentősen megcsappantak: Németország készletei például csak a 32,1 százalékos szinten állnak, míg Belgium a stratégiai készletek 21,6 százalékával, Hollandia pedig 15,5 százalékával rendelkezik. Magyarországon ennél némileg jobb a helyzet, a töltöttségi szint 43,6 százalékon van, de Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője nemrégiben arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország messze nincs felkészülve a téli szezonra.

A szakértő arra is rámutatott, hogy 2026. június 7-én az Európai Unió gáztározóinak átlagos töltöttségi szintje 42,1 százalék volt, ami 22,9 százalékkal a 65 százalékos szezonális norma alatt van.

A jelenleg érvényes szabályok szerint a tagállamoknak október 1. és december 1. között 90 százalékra kell feltölteniük a föld alatti gáztárolókat. Némi mozgástér ugyan van, mivel nehéz piaci körülmények esetén 10 százalékos eltérés engedélyezett, tartósan kedvezőtlen piaci feltételek esetén pedig további 5 százalékos engedmény léphet érvénybe.

Miközben a tárolók kimerültek, addig a gázárak csak enyhén csökkentek a háborús csúcsértékekhez képest. Az európai gázpiac irányadó árának számító holland TTF-en a harmadik és a negyedik negyedéves kontraktus egyaránt 40,56 euró/megawattóra körül állt az ICE Endexen, ami nem ösztönzi a piaci szereplőket a készletek azonnali feltöltésére.