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Gazprom
mol
olajfinomító

Kitálalt a Gazprom a részvényesek előtt az évszázad olajüzletéről: nincs több titok, ezért nem tudnak végre kezet fogni a Mollal

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A Gazprom Nyefty folytatja a tárgyalásokat a szerb NIS eladásáról. Alekszandr Gyukov, a Gazprom Nyefty vezérigazgatója szerint ez egy összetett üzlet, amely időbe telik majd. Ráadásul közben komoly politikai támadás is érte a Mol NIS felvásárlási tervét Szerbiában, ami nem könnyíti meg a helyzetet.
VG
2026.06.25, 11:35
Frissítve: 2026.06.25, 11:35

A Gazprom Nyefty továbbra is tárgyal a szerb NIS eladásáról, és a vállalat vezetése szerint ez egy összetett ügylet, amely jelentős időt igényel – közölte Alekszandr Gyukov, a cég elnöke a részvényesek éves közgyűlésén. Gyukov elmondása szerint jelenleg is zajlanak a részvények értékesítéséről szóló tárgyalások, azonban a folyamat bonyolult, ezért a megállapodás megkötése időigényes. Hozzátette, hogy a folyamat nem állt le, hanem tovább folytatódik.

Továbbra is tárgyal a Gazprom és a Mol
Továbbra is tárgyal a Gazprom és a Mol/Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A Mol és a Gazprom közötti tárgyalások még mindig folynak

2025 elején a NIS – a Gazprom Nyefty leányvállalata – felkerült az amerikai SDN-listára. Ekkor Aleksandar Vucic szerb elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok a teljes orosz tőke kivonását követeli a vállalatból.

2026-ban a magyar Mol megállapodott a Gazprom Nyeftyvel arról, hogy megvásárolja a NIS 56,15%-os részesedését. A tervek szerint a Mol később továbbadhat egy kisebbségi részesedést az egyesült arab emírségekbeli ADNOC-nak is.

Emellett Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelhetné részesedését a vállalatban. Június közepén arról számoltak be, hogy Szerbia és a Mol már aláírt egy részvényesi megállapodást a NIS jövőbeli irányításáról, ugyanakkor a Mol és a Gazprom Nyefty közötti tárgyalások még mindig folynak. A tranzakció lezárásához a szerződés aláírásán túl további hatósági jóváhagyások is szükségesek, ezek közül a legfontosabb az amerikai OFAC engedélye.

Komoly politikai támadás érte a Mol NIS felvásárlási tervét Szerbiában. Dragan Dilas, Aleksandar Vucic legnagyobb ellenfele és a legerősebb szerb ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy a Mol lenne a legrosszabb vevő a szerb olajcég számára. Érvelése szerint a magyar cég saját finomítóval rendelkezik Budapest közelében, így hosszabb távon nem lenne érdeke a NIS tulajdonában álló pancsovai finomító működtetése és fejlesztése.

Az ellenzéki politikus emellett jogi kérdéseket is felvetett. Azt kérdezte, hogy a szerb kormány mikor döntött arról, hogy nem él azzal az elővásárlási joggal, amelyet állítása szerint a Gazprommal kötött korábbi szerződés biztosít Szerbia számára. Dilas szerint ilyen jelentőségű kérdésben nem Aleksandar Vucic államfő vagy egyetlen politikus dönthet, hanem kizárólag a szerb kormány.

A NIS Szerbia egyetlen olyan vállalata, amely szénhidrogének kutatásával és kitermelésével foglalkozik, emellett birtokolja a pancsovói nagy olajfinomítót is, amely évi 4,8 millió tonna kapacitású. A cég domináns szereplő a szerb üzemanyagpiacon, és töltőállomás-hálózata a Balkán több szomszédos országában is jelen van, összesen több mint 400 benzinkúttal.

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