Újabb fordulat az európai szupervadászgép ügyében: váratlant húzott az Airbus, összeáll a szövetség – Macron csak néz, napokon belül kiderülhetnek a részletek
Újabb fordulat jöhet az európai hatodik generációs vadászgép ügyében, miután az Airbus vezetésével nyolc védelmi és repülőipari vállalat német központú szövetséget készül létrehozni.
Merkel óta húzódik a vadászrepülőgép-fejlesztés
A francia–német Future Combat Air System, vagyis FCAS-program legfontosabb eleme, a közös hatodik generációs harci repülőgép fejlesztése éppen a hetekben omlott össze. A mintegy 100 milliárd eurós, vagyis nagyjából 36 ezermilliárd forintos programot még Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel akkori német kancellár indította el 2017-ben, később Spanyolország is csatlakozott hozzá. A Financial Times szerint a projektnek
a 2040-es évektől kellett volna meghatároznia Európa légierejét.
A francia Dassault Aviation a harci repülőgép fejlesztésében vezető szerepet akart, miközben az Airbus német védelmi üzletága nem kívánt másodrendű partnerként részt venni egy olyan programban, amelyet jelentős részben Berlin finanszírozott volna. A vita odáig fajult, hogy kibukott az igazság: Merz számára politikailag is nehezen lett volna vállalható, ha Németország csak kispados szereplőként jelenik meg egy európai óriás hadiprojektben.
A német hadiipar becsülete múlt rajta
Az Airbus mostani lépése ezért nem egyszerű ipari manőver, hanem stratégiai üzenet is. A Team Gen 6 azt mutatná meg, hogy a német védelmi ipar kész saját kezébe venni a következő európai vadászgép ügyét. A csoport a repülőgépipar több kulcsterületét lefedné:
- az Airbus adná a fő ipari hátteret,
- az MTU a hajtóművekben,
- a Hensoldt az érzékelőkben és radarokban,
- a Diehl és az MBDA a fegyverrendszerekben,
- a Rohde & Schwarz pedig a kommunikációs és elektronikai rendszerekben lehet fontos szereplő.
Iparági források szerint a kezdeményezést nem feltétlenül teljesen új projektként, inkább a jövőbeli FCAS-irány befolyásolására tett ipari javaslatként érdemes értelmezni. Boris Pistorius is arról beszélt, hogy a problémák régóta ismertek, Berlin pedig hónapok óta egyeztet különböző szereplőkkel a lehetséges továbblépésről.
A franciák számára ez katasztrófa
Macron az FCAS-t éveken át az európai védelmi önállóság egyik fő bizonyítékaként kezelte, most viszont éppen a közös vadászgép tűnhet el a program közepéből. A harci felhőnek nevezett digitális rendszer, amely repülőgépeket, drónokat, radarokat, érzékelőket és műholdakat kötne össze valós időben, még életben maradhat, de önmagában
nem pótolja a közös csúcsvadászgépet.