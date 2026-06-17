Öldöklő a verseny, jönnek a második generációs elhízás elleni gyógyszerek - az emberek már most sorban állnak
Az Amerikai Diabétesz Társaság New Orleans-i tudományos ülésein a gyógyszergyártók ismertették az orvosokkal és a befektetőkkel az új injekciók és tabletták, a ritkábban szedhető gyógyszerek és a GLP-1-eken túlmutató, kevesebb mellékhatással járó új kezelések ötletét. A résztvevők megvitatták, hogy ezek az új kezelések hogyan illeszkedhetnek a piacra, különösen mivel az Eli Lilly jelenleg uralja az injekciók piacát, és lenyűgözi a résztvevőket kísérleti hármas hatású gyógyszerének, a retatrutidnak az adataival, amely a valaha látott legnagyobb fogyást eredményezte- számolt be a CNBC.
Itt az új GLP-1 tabletta
A Lilly és riválisa, a Novo Nordisk bemutatták az új GLP-1 tablettákat, amelyeket az év elején vezettek be. Mindkét vállalat amellett érvelt, hogy a szájon át szedhető opciók egyre több embert vonzanak a fogyókúrás gyógyszerek piacára, a Novo pedig azt hangoztatta, hogy a Wegovy tabletta receptjei mindössze öt hónappal a bevezetés után elérték a 3 milliót. A két piacvezető mögött új belépők hulláma áll, akik abban reménykednek, hogy az elkövetkező években bejutnak a hatalmas piacra.
A Structure Therapeutics és az AstraZeneca megosztották a saját GLP-1 tablettáik középtávú adatait. Amennyiben ezek a szájon át szedhető gyógyszerek sikeresek a 3. fázisú vizsgálatokban, valószínűleg 2029 körül kerülnek forgalomba, három évvel a Lilly után, amely idén korábban mutatta be kis molekulájú Foundayo tablettáját (a Wegovy tabletta egy orális peptid).
Ray Stevens, a Structure Therapeutics vezérigazgatója úgy gondolja, hogy addigra még mindig rengeteg hely lesz a piacon.
„Ki nyer a nap végén a versenyben? A betegek, és igazából erről szól az egész” – mondta Stevens, hozzátéve, hogy a második kis molekulájú gyógyszer fontos lesz. „Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy az orforglipron a mostani Foundayo mögött a második helyre kerüljön.”
- A Pfizer közzétette a Metsera 10 milliárd dolláros felvásárlásával szerzett injekciójának félidős adatait is. A gyógyszer megmutatta a havi adagolás lehetőségét, ami a Pfizer szerint kényelmesebb lenne, mint a jelenlegi heti injekciók.
- Egy másik gyógyszergyártó, az Amgen egy másik gyógyszert tesztel, amelyet havonta vagy akár negyedévente is be lehetne adni.
Susan Sweeney, az Amgen elhízásért és kapcsolódó betegségekért felelős ügyvezető alelnöke elmondta, hogy szerinte fejlődés, ha az embereknek nem kell hetente injekciót kapniuk.
Néhány vállalat a GLP-1-en és más célpontokon, például a GIP-en és a glukagonon túl olyan új területekre tekint, mint az amilin, egy másik, a hasnyálmirigyben termelődő hormon, amely segít a teltségérzet elérésében. Az egyik vállalat a Zealand Pharma, amely a Roche-val közösen fejlesztett petrelintid nevű gyógyszer középszintű adatait mutatta be. A kísérleti injekció segített az embereknek testsúlyuk közel 11%-át leadni – kevesebbet, mint a jelenleg elérhető Wegovy és Zepbound injekciók. A Zealand azonban azt állította, hogy a gyógyszert szedők közül kevesebben hánytak, mint a placebo csoportban lévők.
„Őszintén hiszem, hogy amikor ezek az amilin gyógyszerek megjelennek, akkor megtapasztalhatjuk azt, amit én iPhone-pillanatként írtam le, mert a betegek annyira tisztában vannak a GLP-1-ekkel kapcsolatos tapasztalataikkal, és ha egyszer bevezetnek egy új módszert, amely jobb élményt nyújt, az emberek sorban állnak majd, hogy hozzáférjenek ehhez az új fogyókúrás gyógyszerhez ahelyett, hogy a nehézkesebb gyógyszereknél maradnának” – mondta Adam Steensberg, a Zealand vezérigazgatója.
A többi potenciális új belépőhöz hasonlóan évekbe telik, mire a Zealand gyógyszere elérhetővé válik. A piacvezető Lilly saját amilin analógot fejleszt, az eloralintidot, amely már a 3. fázisú vizsgálatokban van.
Az idei ADA konferencián a Lilly bemutatta hármas agonista retatrutidjának 3. fázisú eredményeit is. Ez a gyógyszer aktiválja a GLP-1, GIP és glukagon receptorokat drámai súlycsökkenést eredményezve. A legmagasabb dózisban a retatrutidot szedő és a vizsgálatban előírtak szerint szedő betegek átlagosan testsúlyuk 28%-át veszítették el. Dave Ricks, a Lilly vezérigazgatója úgy látja, hogy a gyógyszer segíthet a 40 feletti testtömegindexű, vagyis a legmagasabb elhízási besorolású embereknek az egészséges testsúly elérésében, ami nem lehetséges, ha átlagosan reagálnak a Lilly jelenlegi Zepbound injekciójára.
„Megmutattuk, mi lehetséges, és ez jelentős: az emberek közel fele testsúlyuk több mint 30%-át veszíthetik el” – mondta Ricks. „Tehát, ha magasabb szinten kezdjük, valóban eljuthatunk egy egészségesebb állapotba, ami szerintem mindenki célja.”
A Lillyn és a Novón túl?
A befektetők most azt próbálják kitalálni, hogy a piac továbbra is a Lilly és a Novo duopóliumában marad-e, vagy a potenciális új belépők jelentős szereplőkké válnak. Az újonnan érkezők arra a tényre mutatnak rá, hogy a WHO statisztikái szerint a világon körülbelül 2,5 milliárd embert tartanak túlsúlyosnak és 890 milliót elhízottnak.
„A nagy kérdés nem a mennyiség, hanem valójában az árképzés” – mondta Asad Haider, a Goldman Sachs elemzője. Hová vezet ez? A Lilly és a Novo az elmúlt évben csökkentette fogyókúrás injekcióinak árát, mivel egymással versenyeznek és olyan gyógyszertárakat tömörítenek, amelyek a gyógyszereik olcsóbb utánzatait árulják. De nem csak a gyógyszeripart rajzolhatják át a fogyókúrás szerek.
Az elmúlt években megjelent GLP-1 súlycsökkentő szerek alapvetően rajzolnak át számos iparágat, a legújabb áldozataik pedig az online ruhaboltok. A fogyás hatására ugyanis egyre több ruhát küldenek vissza a vásárlók, sőt az is előfordul, hogy a termékeket eleve több méretben rendelik meg, hogy aztán a nem kívánt darabokat visszaadják az eladónak. A ruhaboltok számára a súlycsökkentő szerek terjedése ezért óriási terhet jelent.
Ráadásul közben mind a Lilly, mind a Novo GLP-1 egészségbiztosítási fedezetét is próbálják javítani. Néhány hét múlva a Medicare-ben részesülő több millió idős ember juthat hozzá a gyógyszerekhez havi 50 dollárért, saját zsebből. Mike Doustdar, a Novo Nordisk vezérigazgatója úgy véli, hogy az elhízás az elkövetkező években úgy fog kinézni, mint egykor a mentális egészség, amikor az emberek egyetlen állapotként címkézték.
„Ma ez a depresszió, a bipoláris zavar, a skizofrénia, ami sok-sok különböző probléma, nagyon eltérő kezelési módszerekkel. Mi így tekintünk az elhízásra” – mondta. Mivel oly sok gyógyszer van fejlesztés alatt, az elhízás kezelésének jövője, és hogy ki melyik kezelést alkalmazza, nagyon másképp nézhet ki. Legalábbis ezt remélik a gyógyszergyártók, akik megpróbálnak nagyobb piaci részesedést szerezni.