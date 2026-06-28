A mesterséges intelligencia fejlesztésében kialakult verseny új szakaszba lépett: már nem elsősorban a modellek tudása, hanem a mögöttük álló számítási kapacitás vált a legszűkösebb erőforrássá. Erre szolgáltat újabb bizonyítékot, hogy a Google kénytelen volt korlátozni a Meta hozzáférését saját Gemini mesterségesintelligencia-modelljeihez, miután a közösségi médiavállalat akkora számítási kapacitást igényelt, amelyet a Google már nem tudott biztosítani számára.

Nem bírja már a tempót a Google: korlátozni kellett a Meta mesterséges intelligenciáját, akkora lett a roham a számítási kapacitásért / Fotó: JRdes

A Financial Times értesülése szerint a Google még márciusban jelezte a Metának, hogy nem tudja teljes egészében kiszolgálni a Gemini-modellekhez kapcsolódó igényeit. A korlátozások azóta is érvényben vannak, és több, a Meta házon belüli mesterségesintelligencia-fejlesztését is késleltették.

A helyzet azért különösen figyelemre méltó, mert két olyan technológiai óriásról van szó, amelyek évente dollártízmilliárdokat költenek adatközpontokra, mesterségesintelligencia-chipekre és új infrastruktúrára. Mindez azonban már nem elegendő ahhoz, hogy lépést tartsanak a robbanásszerűen növekvő kereslettel.

A Meta a Gemini-modelleket több belső rendszerében is használja.

Ezek segítik például a csalások kiszűrését, a káros tartalmak automatikus eltávolítását, az ügyfélszolgálati chatbotokat, a hirdetési rendszereket, valamint a programozási feladatokat is. A vállalat eredetileg azért választotta a Google modelljeit, mert azok több területen jobb teljesítményt nyújtottak, mint a Meta saját, Llama nevű nyílt forráskódú mesterséges intelligenciája.

A Google azonban nemcsak a Metát korlátozta, más vállalati ügyfelek is tapasztaltak kapacitáskorlátokat, igaz, jóval kisebb mértékben. A Meta kiemelkedően nagy igényei miatt vált a leginkább érintetté.

A Google vezetése korábban maga is elismerte, hogy a vállalat jelenleg számítási kapacitás hiányában nem tud minden ügyféligényt kielégíteni. Sundar Pichai vezérigazgató szerint a Google felhőszolgáltatásának bevétele még magasabb lehetett volna, ha elegendő infrastruktúra áll rendelkezésre.