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turizmus
görögország
economedia
turisztikai bevétel

Görögország: piszkosul erős lehet az idei nyár, történelmi rekord közelében a turizmus bevétele

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Az előzetes adatok arra utalnak, hogy 2026 is „jó év” lesz – ezt mondta a görög turisztikai miniszter. Görögország turisztikai bevételei áprilisban átlépték az 1,1 milliárd eurót, ami jelentős növekedést jelent az előző évhez képest.
Járdi Roland
2026.06.20, 21:31

Dacol a kihívásokkal egyelőre a turizmus Görögországban, ahol áprilisban a turisztikai bevételek meghaladták az 1,1 milliárd eurót, ami 9,5 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest, írja a román Economedia.

Görögország
Görögország: piszkosul pörög a turizmus, történelmi rekord közelében az ágazat bevétele Fotó: Georgios Tsichlis / Shutterstock

A görög központi bank legfrissebb adatai szerint  2026 első hónapjaiban tapasztalható pozitív bevételi pálya a görög turizmus téli sikerét tükrözi. A mediterrán orszg Görögország új rekordokat döntött 2025-ben a turisták számában és a bevételekben.

Ez már a harmadik egymást követő év rekordértékekkel

 – mondta Olga Kefalogianni görög turisztikai miniszter. A görög központi bank közleménye szerint a turisták száma 5,6 százalékkal, 37,981 millióra nőtt a 2024-es 35,951 millióhoz képest, megjegyezve, hogy az előzetes adatok nem tartalmazzák a tengerjáró hajók utasait.

A turisztikai bevételek 2025-ben elérték a 23,6 milliárd eurót, ami több mint kilenc százalékos növekedést jelent a 2024-es 21,6 milliárd euróhoz képest. 

Az előzetes adatok arra utalnak, hogy 2026 is „jó év” lesz – mondta Olga Kefalogianni.

Görögország 2023-ban látványos visszatérést mutatott fel, mint nemzetközi turisztikai célpont, és azóta is felfelé ívelő tendenciát mutat. A turizmus Görögország GDP-jének több mint egynegyedét teszi ki, és közel kétmillió görög megélhetését biztosítja. 

Tavaly a magyarok is szép számmal látogattak el a mediterrán országba, 2024-hez képest 10 százalékos növekedést mértek.

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