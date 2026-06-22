Százéves korában elhunyt a gazdasági rocksztár, Alan Greenspan

Alan Greenspan, aki 1987 és 2006 januárja között, csaknem két évtizedig volt a Fed elnöke, hétfőn, az őt kínzó Parkinson-kór szövődményei következtében hunyt el otthonában.

A gazdasági rocksztár, aki dzsesszzenésznek készült: Alan Greenspan / Fotó: AFP

Andrea Mitchell szerint férje amellett, hogy hatalmas ember volt, mindig őszintén elismerte a hibáit. A mindkét politikai oldal elnökei alatt szolgáló szakemberre véleménye szerint ragyogó elméje és kedvessége miatt fognak emlékezni.

Greenspan évtizedes sikerei

Alan Greenspan nevéhez fűződik az amerikai történelem második leghosszabb gazdasági expanziója, amely 1991 márciusától egészen 2001 márciusáig, megszakítás nélkül tartott. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az inflációs nyomás ellenére a maximumon hagyta futni a gazdaságot, amely döntését arra a megérzésére alapozta, hogy az 1990-es évek közepén kibontakozó termelékenységi ugrás majd képes lesz féken tartani a pénzromlás ütemét. Ebben végül igaza lett, így vált rocksztárrá. Nem véletlen, hogy Jerome Powell korábbi jegybankelnök példaként hozta fel arra, hogy olykor a megérzés felülírhatja a racionális gazdasági modelleket.

Greenspan a baseball és a játékokhoz kapcsolódó statisztikákon keresztül lett a matematika megszállottja. Hivatalba lépése után csupán két hónappal már megalapozta hírnevét, mivel az 1987-es, fekete hétfőként elhíresült tőzsdekrachra erőteljes választ adott.

Az amerikai gazdaságot átvezette az 1990–1991-es recesszión, az 1997–1998-as ázsiai és orosz pénzügyi válság okozta turbulens időszakon, a dotcomlufi kipukkanásán, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadások okozta nehéz perióduson.

Mindeközben gyakorlott stratégává vált, aki sikeresen vett részt a washingtoni hatalmi játékokban is, és képes volt elérni, hogy elnökök és miniszterek az általa legjobbnak ítélt döntéseket hozzák meg. Életrajzírója, Sebastian Mallaby szerint ezt sokszor úgy érte el, hogy a politikusok észre sem vették, hogy valójában Greenspan mozgatja a szálakat.

Bírálói szerint azonban ténykedésének árnyoldala volt, hogy döntései megágyaztak a későbbi, 2007–2009-es pénzügyi válságnak.