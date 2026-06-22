Százéves korában elhunyt a gazdasági rocksztár, Alan Greenspan
Alan Greenspan, aki 1987 és 2006 januárja között, csaknem két évtizedig volt a Fed elnöke, hétfőn, az őt kínzó Parkinson-kór szövődményei következtében hunyt el otthonában.
Andrea Mitchell szerint férje amellett, hogy hatalmas ember volt, mindig őszintén elismerte a hibáit. A mindkét politikai oldal elnökei alatt szolgáló szakemberre véleménye szerint ragyogó elméje és kedvessége miatt fognak emlékezni.
Greenspan évtizedes sikerei
Alan Greenspan nevéhez fűződik az amerikai történelem második leghosszabb gazdasági expanziója, amely 1991 márciusától egészen 2001 márciusáig, megszakítás nélkül tartott. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az inflációs nyomás ellenére a maximumon hagyta futni a gazdaságot, amely döntését arra a megérzésére alapozta, hogy az 1990-es évek közepén kibontakozó termelékenységi ugrás majd képes lesz féken tartani a pénzromlás ütemét. Ebben végül igaza lett, így vált rocksztárrá. Nem véletlen, hogy Jerome Powell korábbi jegybankelnök példaként hozta fel arra, hogy olykor a megérzés felülírhatja a racionális gazdasági modelleket.
Greenspan a baseball és a játékokhoz kapcsolódó statisztikákon keresztül lett a matematika megszállottja. Hivatalba lépése után csupán két hónappal már megalapozta hírnevét, mivel az 1987-es, fekete hétfőként elhíresült tőzsdekrachra erőteljes választ adott.
Az amerikai gazdaságot átvezette az 1990–1991-es recesszión, az 1997–1998-as ázsiai és orosz pénzügyi válság okozta turbulens időszakon, a dotcomlufi kipukkanásán, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadások okozta nehéz perióduson.
Mindeközben gyakorlott stratégává vált, aki sikeresen vett részt a washingtoni hatalmi játékokban is, és képes volt elérni, hogy elnökök és miniszterek az általa legjobbnak ítélt döntéseket hozzák meg. Életrajzírója, Sebastian Mallaby szerint ezt sokszor úgy érte el, hogy a politikusok észre sem vették, hogy valójában Greenspan mozgatja a szálakat.
Bírálói szerint azonban ténykedésének árnyoldala volt, hogy döntései megágyaztak a későbbi, 2007–2009-es pénzügyi válságnak.
A nehéz évek
Alan Greenspan nyugdíjba vonulását követően nehéz évek következtek, mind az amerikai, mind a globális gazdaságra nézve. Kritikusai szerint a korábbi jegybankelnök intuíciói ugyan pillanatnyi hasznot hoztak, azonban eszközár-buborékok kialakulásához vezettek, amit sokan a 2007-ben kezdődő, globális pénzügyi válság előszobájaként azonosítanak.
Mindeközben vannak óvatosabb hangok is, amelyek kevésbé bírálók, ám pont ezért kevésbé magasztalók is:
Úgy gondolom, a pénzügyi válság előtti istenítés soha nem volt igazán megérdemelt, ahogyan az a ledorongolás sem volt teljesen jogos, amelyet távozása után kapott
− mondta Stephen Oliner, a Fed korábbi magas rangú tisztviselője.
Az eltérő vélemények ellenére azonban a Fed egy pozitív hangvételű közleményben búcsúzott a pénzügyi szakembertől:
A Federal Reserve mély szomorúsággal vette tudomásul Alan Greenspan halálát. Szigorú elemzői szemlélete fegyelmet vitt a monetáris politikai döntéshozatalba, és hozzájárult annak a hitelességnek a megteremtéséhez, amely ma is a Federal Reserve egyik legfontosabb eszköze
− írta a jegybank.
Előbb jött a zene
Alan Greenspan 1926. március 6-án született New Yorkban, Rose és Herbert Greenspan egyetlen gyermekeként. Szülei gyermekkorában elváltak, őt pedig édesanyja és nagyszülei nevelték egy kis lakásban, New York Washington Heights negyedében.
Greenspan első igazi szerelme a zene volt: két évig tanult klarinétozni a new york-i Juilliard Schoolban, majd egy ideig szaxofonosként turnézott egy zenekarral, mielőtt a New York Egyetemen közgazdasági tanulmányokba kezdett.