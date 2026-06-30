Ajándék Gripennek ne nézd a fogát: hatalmas rombolóerőt kap Ukrajna, és ez még csak a kezdet – Zelenszkij hatalmas légi armadát épít
Új szintre léphet az ukrán légierő fejlesztése: Svédország 16 Gripen C/D vadászgépet ad át Kijevnek, miközben Ukrajna 20 darab korszerű Gripen E/F beszerzését készíti elő uniós hitelből. A mostani megállapodás ugyan rövid távon nem változtatja meg a háború menetét, de hosszabb távon egy nyugati szabványú ukrán légierő kiépítésének egyik legfontosabb mérföldköve lehet. A csomag ráadásul nemcsak új repülőgépekről szól, hanem olyan fejlett fegyverrendszerekről is, amelyek jelentősen növelhetik az ukrán légierő harcértékét.
Előbb ajándék régi gépek érkeznek, utána az újak
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök bejelentette, hogy Svédország 16 darab JAS 39 Gripen C/D vadászgépet ad át Ukrajnának. Emellett Kijev 20 új Gripen E/F megvásárlását is tervezi, amelyre az Európai Unió 90 milliárd eurós támogatási hitelcsomagjából 2,5 milliárd eurót különített el.
A régebbi Gripen C/D gépek várhatóan már 2027-ben megjelenhetnek Ukrajnában, míg az új Gripen E változatok csak 2030 körül állhatnak hadrendbe,
mivel azokat még le kell gyártani. Zelenszkij ugyanakkor jelezte, hogy hosszabb távon akár mind a 150 Gripen megvásárlását szeretnék, amelyről a felek már tavaly szándéknyilatkozatot írtak alá.
A Gripen egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy nem hagyományos, nagy katonai repülőterekre tervezték. A svéd katonai doktrína szerint a repülőgépeknek akkor is működniük kell, ha a fő légibázisokat rakétatámadás éri – írja a Euronews.
Ennek megfelelően a Gripen rövid pályáról, akár autópálya-szakaszokról is képes üzemelni, gyorsan újrafegyverezhető, kevés földi személyzetet igényel, és viszonylag egyszerű a karbantartása. Ez különösen fontos lehet Ukrajnában, ahol az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a repülőgépeket folyamatosan mozgatni és rejteni kell.
A típus emellett jóval olcsóbban üzemeltethető, mint például az amerikai F–35, miközben korszerű fedélzeti elektronikával és modern fegyverzettel szerelhető fel.
A valódi erőt nem is a repülőgépek adják
A katonai csomag jelentőségét nem kizárólag maguk a Gripenek jelentik. A svéd kormány szerint az átadás fejlett fegyverzetet is tartalmazhat, köztük AMRAAM, IRIS-T és Meteor légiharc-rakétákat. Utóbbi különösen fontos lehet Ukrajna számára. A Meteor az egyik legmodernebb európai, látótávolságon túli légiharc-rakéta, amelynek pontos hatótávolsága nem nyilvános, de nyílt források gyakran 200 kilométer feletti értéket említenek.
Ez jelentősen megnehezítheti az orosz vadászgépek dolgát, amelyek eddig sok esetben a frontvonaltól nagy távolságban indították saját rakétáikat. Bár az orosz Sz–300-as és Sz–400-as légvédelmi rendszerek továbbra is komoly fenyegetést jelentenek,
a Gripen–Meteor páros növelheti az ukrán légierő elrettentő képességét és nagyobb óvatosságra kényszerítheti az orosz pilótákat.
A mostani megállapodás sokkal inkább egy hosszú távú légierő-fejlesztési program kezdetét jelenti, mintsem azonnali katonai fordulatot. Ukrajnának pilótákat kell kiképeznie, földi kiszolgáló személyzetet kell felkészítenie, logisztikai rendszert kell kiépítenie, valamint össze kell hangolnia a Gripenek működését az F–16-os flottával és a még rendszerben lévő szovjet eredetű MiG–29-esekkel, illetve Szu–27-esekkel. A cél hosszabb távon az lehet, hogy Ukrajna fokozatosan lecserélje a szovjet örökségű repülőgépeit egy teljesen nyugati szabványú flottára.