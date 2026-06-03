A Saab bemutatta a Gripen vadászgépcsalád kétüléses változatának első példányát, a Gripen F-et, amelyet a brazil légierő számára fejlesztettek ki. A svéd repülőgépgyártó szerint az új típus nem egyszerű kiképzőváltozat: a cél az volt, hogy a pilóták képzése és a harci alkalmazás ugyanazon a platformon történhessen, ami jelentősen lerövidítheti az átképzési időt és növelheti a harci hatékonyságot.

Erre várt a fél világ, bemutatták Európa új vadászgépét: róla álmodik Magyarország, de egy másik ország kapta meg elsőként – videón az új Gripen F, JAS-39F / Fotó: Saab

Ilyen az új Gripen F

A Gripen F hivatalos bemutatóját június 2-án tartották a Saab linköpingi központjában. Az esemény egy évtizedes svéd–brazil együttműködés újabb mérföldköve, hiszen Brazília nem csupán megrendelőként, hanem fejlesztési partnerként is részt vett a programban.

A kétüléses változat fejlesztését még a 2014-ben aláírt szerződés alapozta meg, amely összesen 36 Gripen vadászgép – 28 együléses Gripen E és 8 kétüléses Gripen F – leszállításáról szól. A szállítások 2020-ban kezdődtek, és eddig 11 repülőgépet adott át a Saab a brazil légierőnek.

Nem csak kiképzőgépnek szánják

A Gripen F egyik legfontosabb újítása, hogy a hátsó pilótafülke teljes értékű munkaállomásként működik. Ez lehetővé teszi, hogy a kiképzőpilóta valós harci körülmények között segítse a képzés alatt álló hajózót, miközben a repülőgép minden képessége rendelkezésre áll.

A Saab szerint ezzel jelentősen csökkenthető az az idő, amelyre egy pilótának szüksége van ahhoz, hogy teljes értékű Gripen-hajózóvá váljon.

Emellett a második kezelőszemélyzet harci helyzetekben is előnyt jelenthet, mivel megoszthatók a feladatok a szenzorok, a fegyverrendszerek és a harctéri információk kezelése során.

A projekt egyik legfontosabb eleme a technológiaátadás volt. A Saab az elmúlt években több száz brazil mérnököt és technikust képzett ki, akik közvetlenül részt vettek a fejlesztési munkákban. A brazil kormány számára a Gripen-program nemcsak katonai beszerzés, hanem iparfejlesztési projekt is, amelynek célja a hazai repülőgépipari tudás megerősítése.

A Saab szerint a Gripen F bemutatása annak bizonyítéka, hogy a két ország közötti együttműködés túlmutat egy hagyományos fegyvervásárlási szerződésen. A vállalat hangsúlyozta, hogy a kétüléses változat közös fejlesztése hosszú távú ipari partnerséget eredményezett.