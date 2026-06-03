Erre várt a fél világ, bemutatták Európa új vadászgépét: róla álmodik Magyarország, de egy másik ország kapta meg elsőként – videón az új Gripen F, JAS-39F
A Saab bemutatta a Gripen vadászgépcsalád kétüléses változatának első példányát, a Gripen F-et, amelyet a brazil légierő számára fejlesztettek ki. A svéd repülőgépgyártó szerint az új típus nem egyszerű kiképzőváltozat: a cél az volt, hogy a pilóták képzése és a harci alkalmazás ugyanazon a platformon történhessen, ami jelentősen lerövidítheti az átképzési időt és növelheti a harci hatékonyságot.
Ilyen az új Gripen F
A Gripen F hivatalos bemutatóját június 2-án tartották a Saab linköpingi központjában. Az esemény egy évtizedes svéd–brazil együttműködés újabb mérföldköve, hiszen Brazília nem csupán megrendelőként, hanem fejlesztési partnerként is részt vett a programban.
A kétüléses változat fejlesztését még a 2014-ben aláírt szerződés alapozta meg, amely összesen 36 Gripen vadászgép – 28 együléses Gripen E és 8 kétüléses Gripen F – leszállításáról szól. A szállítások 2020-ban kezdődtek, és eddig 11 repülőgépet adott át a Saab a brazil légierőnek.
Nem csak kiképzőgépnek szánják
A Gripen F egyik legfontosabb újítása, hogy a hátsó pilótafülke teljes értékű munkaállomásként működik. Ez lehetővé teszi, hogy a kiképzőpilóta valós harci körülmények között segítse a képzés alatt álló hajózót, miközben a repülőgép minden képessége rendelkezésre áll.
- A Saab szerint ezzel jelentősen csökkenthető az az idő, amelyre egy pilótának szüksége van ahhoz, hogy teljes értékű Gripen-hajózóvá váljon.
- Emellett a második kezelőszemélyzet harci helyzetekben is előnyt jelenthet, mivel megoszthatók a feladatok a szenzorok, a fegyverrendszerek és a harctéri információk kezelése során.
A projekt egyik legfontosabb eleme a technológiaátadás volt. A Saab az elmúlt években több száz brazil mérnököt és technikust képzett ki, akik közvetlenül részt vettek a fejlesztési munkákban. A brazil kormány számára a Gripen-program nemcsak katonai beszerzés, hanem iparfejlesztési projekt is, amelynek célja a hazai repülőgépipari tudás megerősítése.
A Saab szerint a Gripen F bemutatása annak bizonyítéka, hogy a két ország közötti együttműködés túlmutat egy hagyományos fegyvervásárlási szerződésen. A vállalat hangsúlyozta, hogy a kétüléses változat közös fejlesztése hosszú távú ipari partnerséget eredményezett.
Új exportlehetőségek nyílhatnak
A Gripen-program szempontjából a kétüléses verzió stratégiai jelentőségű lehet. Számos ország előnyben részesíti az olyan harci repülőgépeket, amelyeknél a kiképzési és harci feladatok egyetlen típuson belül megoldhatók.
A Saab közlése szerint a Gripen F-re már nemcsak Brazília, hanem Thaiföld és Kolumbia is adott le megrendelést.
Ez azt jelzi, hogy a svéd gyártó az F–35 és más nyugati típusok által uralt piacon is igyekszik növelni részesedését.
A most bemutatott repülőgép a következő hónapokban a Saab svédországi repülési tesztközpontjába kerül, ahol megkezdődik a hivatalos berepülési program. A sikeres tesztek után adhatják át a típust a brazil légierőnek, amely a következő években fokozatosan építheti ki Gripen-flottáját.
Új vadászrepülőgépeket szerzett Magyarország
A Gripen-program szempontjából Magyarország is fontos partnernek számít, hiszen a Magyar Honvédség a napokban újabb két JAS-39C vadászgépet vett át Svédországból. A 2024-ben aláírt beszerzési megállapodás részeként összesen négy új repülőgép érkezik, amelyekkel a hazai flotta létszáma átmenetileg 16 darabra nő. A fennmaradó két gépet várhatóan még az idei nyár folyamán szállítják le a kecskeméti bázisra. A bővítés hátterében nemcsak a magyar légtér védelme áll, hanem a NATO-kötelezettségek teljesítése is, amelyek az elmúlt évek biztonságpolitikai változásai miatt egyre nagyobb jelentőséget kaptak.
Magyarország ugyanis már régóta nem kizárólag saját légterét védi:
a magyar Gripenek több mint egy évtizede biztosítják Szlovénia légterének védelmét, 2024 óta pedig Szlovákia és Horvátország légirendészeti feladataiban is szerepet vállalnak.
A mostani bővítés ezért regionális szempontból is fontos, hiszen növeli a magyar légierő rendelkezésre álló kapacitását egy olyan időszakban, amikor Európa keleti felében jelentősen romlott a biztonsági környezet. A Saab számára pedig újabb bizonyíték arra, hogy a Gripen továbbra is versenyképes alternatívát jelent a nyugati vadászgép-piacon, különösen azoknak az országoknak, amelyek egyszerre keresnek modern harci képességeket és fenntartható üzemeltetési költségeket.