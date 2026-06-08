Bekövetkezik Putyin rémálma, bődületes fegyverüzlet készül: oroszok elleni halálos vadászgépet gyárhat a világ második legnagyobb országa – tömegével adhatja át Ukrajnának

A kanadai kormány 72 darab Gripen E típusú vadászgép vásárlását fontolgatja. A gépeket egy Kanadában felépítendő új Saab-üzemben gyártanák – derül ki kanadai és svéd sajtóértesülésekből.

Fotó: TT News Agency via AFP

A tárgyalások nem a semmiből indultak: Kanada májusban kezdett egyeztetni a Saab Global Eye légi felderítő és irányítási rendszerének megvételéről, amelyet a felek most az első lépésként emlegetnek egy szélesebb körű védelmi együttműködés felé vezető úton. A kanadai légierő fejlesztése kiemelt prioritás Ottawában.

A kormány jelenleg párhuzamosan folytat tárgyalásokat a Saabbal a Gripen E-ről, valamint az amerikai Lockheed Martinnal az F-35-ről, a két típus egymás versenytársa a várható megrendelésért. A Saab-ajánlat szerint a 72 vadászgépet egy Kanadában létesítendő gyárban állítanák elő, amely már részben a Global Eye rendszer gyártásában is szerepet kapna.

A létesítmény becslések szerint 9000 munkahelyet teremthetne, ami Kanada eddigi legnagyobb hadiipari beruházásává tenné.

Emellett a gyárban Ukrajnnak szánt Gripen-gépeket is le lehetne gyártani. A kanadai kormányzati források három fő szempontot jelöltek meg a haditechnikai beszerzések mögött: a fegyveres erők valós igényeinek kielégítése, a hazai ipar védelme, valamint az ország geopolitikai szövetségi rendszerének diverzifikálása.

A döntést egy esetleges NATO-lépés is befolyásolhatja. Hadiipari források szerint a szövetség júliusban választhatja meg új légtér-felügyeleti rendszerét, és a Saab Global Eye az egyik esélyese ennek a pályázatnak, ami tovább erősítené a svéd cég kanadai jelenlétét és alkupozícióját.

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.