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hadiipar
Kanada
légierő

Bekövetkezik Putyin rémálma, bődületes fegyverüzlet készül: oroszok elleni halálos vadászgépet gyárhat a világ második legnagyobb országa – tömegével adhatja át Ukrajnának

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kanada egyszerre tárgyal a svéd Saabbal és az amerikai Lockheed Martinnal vadászgép-beszerzésről, a döntés nemcsak katonai, hanem geopolitikai kérdés is. A tét nem csekély: egy lehetséges kanadai Gripen-gyár akár 9 ezer munkahelyet teremthetne.
VG
2026.06.08, 21:50
Frissítve: 2026.06.08, 21:50

A kanadai kormány 72 darab Gripen E típusú vadászgép vásárlását fontolgatja. A gépeket egy Kanadában felépítendő új Saab-üzemben gyártanák – derül ki kanadai és svéd sajtóértesülésekből.

Gripen vagy F-35? Kanada hamarosan dönt a következő generációs vadászgépről
Fotó: TT News Agency via AFP

A tárgyalások nem a semmiből indultak: Kanada májusban kezdett egyeztetni a Saab Global Eye légi felderítő és irányítási rendszerének megvételéről, amelyet a felek most az első lépésként emlegetnek egy szélesebb körű védelmi együttműködés felé vezető úton. A kanadai légierő fejlesztése kiemelt prioritás Ottawában.

A kormány jelenleg párhuzamosan folytat tárgyalásokat a Saabbal a Gripen E-ről, valamint az amerikai Lockheed Martinnal az F-35-ről, a két típus egymás versenytársa a várható megrendelésért. A Saab-ajánlat szerint a 72 vadászgépet egy Kanadában létesítendő gyárban állítanák elő, amely már részben a Global Eye rendszer gyártásában is szerepet kapna.

A létesítmény becslések szerint 9000 munkahelyet teremthetne, ami Kanada eddigi legnagyobb hadiipari beruházásává tenné.

Emellett a gyárban Ukrajnnak szánt Gripen-gépeket is le lehetne gyártani. A kanadai kormányzati források három fő szempontot jelöltek meg a haditechnikai beszerzések mögött: a fegyveres erők valós igényeinek kielégítése, a hazai ipar védelme, valamint az ország geopolitikai szövetségi rendszerének diverzifikálása.

A döntést egy esetleges NATO-lépés is befolyásolhatja. Hadiipari források szerint a szövetség júliusban választhatja meg új légtér-felügyeleti rendszerét, és a Saab Global Eye az egyik esélyese ennek a pályázatnak, ami tovább erősítené a svéd cég kanadai jelenlétét és alkupozícióját.

Mitől népszerű a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.

Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.

A magyar légierőben is fontos szerepet töltenek be

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg nyáron.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. 

Eljött az igazság pillanata, bevetik a Gripeneket az oroszok ellen

Az ukrán légierő egyik meghatározó típusává válhat a Gripen, miután Kijev több milliárd eurós program keretében svéd vadászgépeket vásárolna és további példányokat kapna Svédországtól. A döntés azért különösen fontos, mert a Gripen most először kerülhet olyan intenzitású háborús környezetbe, amelyre eredetileg tervezték.

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