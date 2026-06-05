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Gripen
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország

Eljött az igazság pillanata, bevetik a Gripeneket az oroszok ellen: kiderül, mire képesek a vadászgépek és ez Magyarországnak is fontos teszt

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Az ukrán légierő egyik meghatározó típusává válhat a Gripen, miután Kijev több milliárd eurós program keretében svéd vadászgépeket vásárolna és további példányokat kapna Svédországtól. A döntés azért különösen fontos, mert a Gripen most először kerülhet olyan intenzitású háborús környezetbe, amelyre eredetileg tervezték.
VG
2026.06.05, 08:14
Frissítve: 2026.06.05, 08:35

Ukrajna olyan döntést hozott, amely hosszú távon nemcsak a háború menetére, hanem az európai hadiiparra is hatással lehet. Kijev bejelentette, hogy a svéd fejlesztésű JAS–39 Gripen vadászgépet szánja légereje egyik meghatározó típusának, és első körben 20 új Gripen E beszerzésére különített el 2,5 milliárd eurót (mintegy 1000 milliárd forintot) egy uniós hitelcsomagból. Emellett Svédország 16 korábbi Gripen-változat átadását is tervezi, ami azt jelenti, hogy a svéd vadászgép rövid időn belül éles körülmények között kerülhet szembe azzal az ellenféllel, amely ellen eredetileg tervezték: Oroszországgal.

JAS-39 Gripen aircraft of the Czech Air Force fly in formation with a U.S. Air Force F-16
Fotó: StockTrek Images via AFP

A döntés jelentős fordulat a Gripen történetében. A Saab által fejlesztett típus első repülését még 1988-ban hajtotta végre, és bár több ország rendszeresítette, eddig nem vett részt olyan intenzitású konfliktusban, mint az orosz–ukrán háború. A katonai elemzők szerint ezért az ukrajnai alkalmazás egyben a svéd technológia legfontosabb vizsgája is lehet – írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megállapodás aláírásakor úgy fogalmazott, hogy a Gripenek új fejezetet nyitnak Ukrajna számára. A jelenlegi tervek ráadásul nem állnak meg húsz repülőgépnél: a hosszabb távú elképzelések akár 150 új Gripen beszerzésével is számolnak.

Pont arra tervezték, amire Ukrajnának szüksége van

A Gripen legnagyobb előnye nem feltétlenül a nyers teljesítményben rejlik. A szakértők szerint a típus egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a svéd katonai doktrína szerint eleve egy Oroszországgal szembeni konfliktusra készült.

Míg a modern nyugati vadászgépek többsége nagy, jól kiépített légibázisokra támaszkodik, addig a Gripent úgy tervezték, hogy akár országutakról is üzemelni tudjon. A gép rövid szakaszon fel- és leszállhat, gyorsan újrafegyverezhető, valamint minimális földi kiszolgálással is bevethető.

Ez különösen fontos Ukrajna számára, ahol az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a hagyományos légibázisok folyamatos veszélyben vannak. 

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a Gripen pontosan ahhoz a széttagolt működési modellhez illeszkedik, amelyet jelenleg is alkalmaznak.

A típus üzemeltetése ráadásul lényegesen olcsóbb a nyugati csúcskategóriás vadászgépeknél. Az ukrán számítások szerint egy Gripen repült órája nagyjából 8000 dollárba (mintegy 2,8 millió forintba) kerül, ami kevesebb mint negyede egy F–35-ös költségének.

Nem váltja meg a háborút

A Gripen érkezésétől ugyanakkor senki sem vár csodát. A londoni székhelyű Királyi Egyesített Haderőkutató Intézet (RUSI) elemzői szerint a gép jelentősen javíthatja Ukrajna légvédelmi képességeit, de önmagában nem fogja megfordítani a háborút.

Ennek oka, hogy Oroszország továbbra is rendkívül erős földi légvédelmi rendszerekkel rendelkezik, amelyek korlátozzák a nyugati repülőgépek mozgásterét. A Gripen ráadásul nem rendelkezik lopakodóképességgel, és fegyverterhelése is kisebb, mint egyes nagyobb nyugati típusoké.

A szakértők szerint ugyanakkor a Meteor nagy hatótávolságú levegő-levegő rakéták komoly előnyt jelenthetnek. Ezek segítségével az ukrán légierő távolabb kényszerítheti az orosz harci repülőgépeket a frontvonaltól, ami csökkentheti a siklóbombák hatékonyságát. Az elmúlt két évben ezek a fegyverek az orosz hadműveletek egyik legfontosabb eszközévé váltak.

A Saab előtt új piac nyílhat meg

Az ukrán megrendelés gazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű. A Saab részvényei az orosz invázió kezdete óta több mint 850 százalékkal emelkedtek, miközben Európa-szerte nőtt a kereslet a katonai eszközök iránt. A Gripen ugyan sikeres exporttermék lett Brazíliában, Dél-Afrikában, Thaiföldön, Csehországban, Magyarországon és Svédországban, de egy valódi háborús referencia hiányzott a típus mögül. Az ukrajnai alkalmazás ezt a hiányzó bizonyítékot adhatja meg a potenciális vásárlóknak.

A Saab jelenleg évente körülbelül 15 Gripen E gyártására képes Svédországban, ezt a kapacitást 20-30 gépre szeretné növelni. 

Emellett Brazíliában is működik egy gyártósor. A vállalat vezetése már arról is beszélt, hogy hosszabb távon Ukrajnában javító- és karbantartókapacitások, sőt akár helyi gyártás is létrejöhet.

A Gripen magyarországi szerepe ráadásul a következő hónapokban tovább erősödik. Június végéig megérkezik a Magyar Honvédség által megrendelt négy új JAS–39C Gripen vadászgép, amellyel a hazai flotta létszáma 18 repülőgépre nő. A 2024-ben aláírt beszerzés célja, hogy Magyarország hosszú távon is fenn tudja tartani a NATO-elvárásoknak megfelelő készültséget, miközben egyre nagyobb szerepet vállal a régiós légtérvédelemben. A magyar Gripenek jelenleg nemcsak a hazai légteret őrzik, hanem Szlovénia, valamint 2024 óta Szlovákia és Horvátország légvédelmi feladataiban is részt vesznek.

Bemutatták az új Gripen F-et

A Saab számára különösen fontos mérföldkő a Gripen F bemutatása, mert a kétüléses változat nem egyszerű kiképzőgép, hanem teljes értékű harci platformként készült. A hátsó pilótafülke önálló munkaállomásként működik, így a kiképzőpilóta valós harci körülmények között segítheti a képzés alatt álló hajózót, miközben a repülőgép minden fegyver- és szenzorrendszere használható. A svéd gyártó szerint ez jelentősen felgyorsíthatja a pilóták átképzését, miközben a második személyzet harci helyzetben is növelheti a gép hatékonyságát a feladatok megosztásával. 

A Gripen F emellett a brazil–svéd technológiai együttműködés egyik legfontosabb eredménye, hiszen a fejlesztésben több száz brazil mérnök és szakember vett részt. A típus iránt már Brazília mellett Thaiföld és Kolumbia is érdeklődik, ami új exportlehetőségeket nyithat meg a Saab előtt a nemzetközi vadászgéppiacon. A most bemutatott példány a következő hónapokban repülési teszteken vesz részt Svédországban, ezt követően kezdődhet meg a brazil légierő számára történő átadása.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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