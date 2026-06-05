Eljött az igazság pillanata, bevetik a Gripeneket az oroszok ellen: kiderül, mire képesek a vadászgépek és ez Magyarországnak is fontos teszt

Ukrajna olyan döntést hozott, amely hosszú távon nemcsak a háború menetére, hanem az európai hadiiparra is hatással lehet. Kijev bejelentette, hogy a svéd fejlesztésű JAS–39 Gripen vadászgépet szánja légereje egyik meghatározó típusának, és első körben 20 új Gripen E beszerzésére különített el 2,5 milliárd eurót (mintegy 1000 milliárd forintot) egy uniós hitelcsomagból. Emellett Svédország 16 korábbi Gripen-változat átadását is tervezi, ami azt jelenti, hogy a svéd vadászgép rövid időn belül éles körülmények között kerülhet szembe azzal az ellenféllel, amely ellen eredetileg tervezték: Oroszországgal.

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A döntés jelentős fordulat a Gripen történetében. A Saab által fejlesztett típus első repülését még 1988-ban hajtotta végre, és bár több ország rendszeresítette, eddig nem vett részt olyan intenzitású konfliktusban, mint az orosz–ukrán háború. A katonai elemzők szerint ezért az ukrajnai alkalmazás egyben a svéd technológia legfontosabb vizsgája is lehet – írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megállapodás aláírásakor úgy fogalmazott, hogy a Gripenek új fejezetet nyitnak Ukrajna számára. A jelenlegi tervek ráadásul nem állnak meg húsz repülőgépnél: a hosszabb távú elképzelések akár 150 új Gripen beszerzésével is számolnak.

Pont arra tervezték, amire Ukrajnának szüksége van

A Gripen legnagyobb előnye nem feltétlenül a nyers teljesítményben rejlik. A szakértők szerint a típus egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a svéd katonai doktrína szerint eleve egy Oroszországgal szembeni konfliktusra készült.

Míg a modern nyugati vadászgépek többsége nagy, jól kiépített légibázisokra támaszkodik, addig a Gripent úgy tervezték, hogy akár országutakról is üzemelni tudjon. A gép rövid szakaszon fel- és leszállhat, gyorsan újrafegyverezhető, valamint minimális földi kiszolgálással is bevethető.

Ez különösen fontos Ukrajna számára, ahol az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a hagyományos légibázisok folyamatos veszélyben vannak.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a Gripen pontosan ahhoz a széttagolt működési modellhez illeszkedik, amelyet jelenleg is alkalmaznak.