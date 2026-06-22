Jelentős mérföldkő előtt áll a videójáték-ipar: június 25-én kezdődik a GTA VI előrendelése, és ha beigazolódnak a szivárgások, akkor a Rockstar Games új játéka 89,99 eurós alapárral kezdi meg várva várt pályafutását PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokon. Ez nem csupán a világ talán legjobban várt videójátékának árazásáról szól, az egész iparág számára irányadó lehet. A 90 eurós lélektani határ ugyanis jelentős ugrást jelentene azon a piacon, ahol néhány éve még a 60 euróba kerültek a AAA-játékok. A GTA VI ára körüli pletykák ezért jóval túlmutatnak egyetlen videójáték árán. Ha a Take-Two valóban ekkora összeget kér az alapkiadásért, az újra fellobbantja azt a vitát, mely 2020 óta folyamatosan zajlik a játékosok és a kiadók között: meddig emelhetők a videójátékok árai, és valóban indokolt-e a drágulás?

A GTA VI ára lehet az év legfontosabb videójátékos bejelentése: olyan határt léphet át, amitől rettegnek a játékosok – az egész iparág megváltozhat / Fotó: Miguel Lagoa

Tizenöt évig szinte semmi nem változott

A videójáték-ipar hosszú időn keresztül meglepően stabil árazással működött. A PlayStation 3 és Xbox 360 generáció indulásakor vált általánossá a 60 dolláros AAA-játékár, mely később Európában nagyjából 60 eurós szintnek felelt meg. A következő másfél évtizedben ez gyakorlatilag iparági szabvánnyá vált. A legnagyobb kiadók – legyen szó az Electronic Artsról, az Activisionről, a Ubisoftról vagy a Sonyról – ehhez igazították új címeiket.

Ez persze nem jelentette azt, hogy a vállalatok ne kerestek volna további bevételi lehetőségeket.

A DLC-k,

a season passok,

a mikrotranzakciók

és a különböző prémium kiadások

fokozatosan a piac meghatározó részévé váltak. Az alapjáték ára azonban hosszú időn keresztül változatlan maradt. A játékosok számára ez természetesnek tűnt. Sokan úgy nőttek fel, hogy egy új AAA-játék ára nagyjából ugyanannyiba került, függetlenül attól, hogy 2008-ban vagy 2018-ban jelent meg.

70 lett az új 60

A változás a PlayStation 5 és Xbox Series generáció érkezésével kezdődött. A fordulópontot az NBA 2K21 jelentette, melynek új generációs verzióját a Take-Two már 69,99 dolláros áron dobta piacra. Ez volt az első nagy költségvetésű játék, mely nyíltan szakított a 60 dolláros szabvánnyal. A felháborodás jelentős volt, de a piac végül nem lázadt fel. Egy évvel később a Returnal vált az új korszak kezdetévé: a Sony exkluzív játéka jelzi annak a folyamatnak a kezdetét, melyben szép lassan a 70 eurós árszint elkezdett általánossá válni.