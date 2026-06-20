Robban a videójáték: potyognak a dollármilliárdok és a rekordok, a GTA VI maga leköröz több hollywoodi stúdiót

A videójáték-ipar történetének egyik, ha nem legnagyobb pénzügyi eseménye körvonalazódik a Grand Theft Auto VI körül. A Rockstar Games hivatalosan bejelentette, hogy június 25-én indul a GTA VI előrendelése, és az iparági elemzők szerint már a megjelenés előtt olyan bevételt termelhet a játék, amire korábban nem volt példa sem a videójátékok, sem a tágabb értelemben vett szórakoztatóipar történetében.

A GTA VI egyedül több pénzt termelhet, mint több hollywoodi stúdió együtt: soha nem látott pénzügyi sikernek ígérkezik, már az előrendelések is rekordot fognak dönteni / Fotó: RnggaArt

Soha nem látott rajtra készül a Rockstar

A GTA VI november 19-én jelenik meg PlayStation 5-re és Xbox Series X/S konzolokra, de a rajt előtt közel öt hónappal már most rekordokról beszélnek a piacon. Többek szerint ugyanis

az előrendelések értéke önmagában meghaladhatja az 1 milliárd dollárt (mintegy 350 milliárd forintot),

ami minden idők egyik legnagyobb előzetes bevételét jelentené egy szórakoztatóipari termék esetében.

A Rockstar Games a héten közölte, hogy június 25-től indul az előrendelés, a bejelentést pedig azonnal hatalmas érdeklődés övezte. A játék hivatalos borítóképe és rövid bemutatóvideója órák alatt több millió megtekintést gyűjtött össze a közösségi médiában. A pontos árakról, különleges kiadásokról és gyűjtői verziókról egyelőre nem közöltek részleteket, pedig ezek önmagukban is több százmillió dolláros többletbevételt generálhatnak.

Sosem volt ekkora hype videójáték körül

A GTA VI körüli várakozások messze túlmutatnak egy sikeres videójáték rajtján. Több elemző szerint a játékból akár 40 millió példány is gazdára találhat még a premier időszakában, miközben az első hónapban további milliós nagyságrendű eladás várható.

Ezek a számok önmagukban is rendkívüliek.

A legtöbb videójáték örül, ha teljes életciklusa alatt eléri a 10-20 millió eladott példányt, a GTA VI esetében azonban már a rajt körüli időszakban ennek többszöröséről beszélnek.

A GTA VI körüli várakozások azért is döbbenetesek, mert a játék már a megjelenése előtt olyan számokat produkálhat, amelyekre korábban nem volt példa a szórakoztatóiparban.

A Rockstar és a Take-Two hivatalosan nem közölte a fejlesztés költségét, de az iparágban széles körben elfogadott becslések szerint a projekt teljes büdzséje marketinggel együtt 1-2 milliárd dollár (350-700 milliárd forint) között alakulhat. Ezzel a GTA VI minden idők egyik legdrágább szórakoztatóipari produkciójának számítana.