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Robban a videójáték: potyognak a dollármilliárdok és a rekordok, a GTA VI maga leköröz több hollywoodi stúdiót

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Novemberig még sok víz lefolyik a Dunán, de a Grand Theft Auto VI már most olyan pénzügyi várakozásokat generál, melyekre korábban nemigen volt példa a szórakoztatóiparban. Az elemzők szerint a GTA VI előrendelései akár az 1 milliárd dollárt is meghaladhatják, miközben a játék néhány hét alatt több tízmillió példányban találhat gazdára. Ha a várakozások beigazolódnak, a Rockstar alkotása nemcsak a videójáték-ipar, hanem az egész szórakoztatóipar történetének egyik legnagyobb üzleti sikerévé válhat.
Gergely Máté
2026.06.20, 06:01

A videójáték-ipar történetének egyik, ha nem legnagyobb pénzügyi eseménye körvonalazódik a Grand Theft Auto VI körül. A Rockstar Games hivatalosan bejelentette, hogy június 25-én indul a GTA VI előrendelése, és az iparági elemzők szerint már a megjelenés előtt olyan bevételt termelhet a játék, amire korábban nem volt példa sem a videójátékok, sem a tágabb értelemben vett szórakoztatóipar történetében.

A GTA VI egyedül több pénzt termelhet, mint több hollywoodi stúdió együtt: soha nem látott pénzügyi sikernek ígérkezik, már az előrendelések is rekordot fognak dönteni
A GTA VI egyedül több pénzt termelhet, mint több hollywoodi stúdió együtt: soha nem látott pénzügyi sikernek ígérkezik, már az előrendelések is rekordot fognak dönteni / Fotó: RnggaArt

Soha nem látott rajtra készül a Rockstar

A GTA VI november 19-én jelenik meg PlayStation 5-re és Xbox Series X/S konzolokra, de a rajt előtt közel öt hónappal már most rekordokról beszélnek a piacon. Többek szerint ugyanis 

az előrendelések értéke önmagában meghaladhatja az 1 milliárd dollárt (mintegy 350 milliárd forintot), 

ami minden idők egyik legnagyobb előzetes bevételét jelentené egy szórakoztatóipari termék esetében.

A Rockstar Games a héten közölte, hogy június 25-től indul az előrendelés, a bejelentést pedig azonnal hatalmas érdeklődés övezte. A játék hivatalos borítóképe és rövid bemutatóvideója órák alatt több millió megtekintést gyűjtött össze a közösségi médiában. A pontos árakról, különleges kiadásokról és gyűjtői verziókról egyelőre nem közöltek részleteket, pedig ezek önmagukban is több százmillió dolláros többletbevételt generálhatnak.

Sosem volt ekkora hype videójáték körül

A GTA VI körüli várakozások messze túlmutatnak egy sikeres videójáték rajtján. Több elemző szerint a játékból akár 40 millió példány is gazdára találhat még a premier időszakában, miközben az első hónapban további milliós nagyságrendű eladás várható.

Ezek a számok önmagukban is rendkívüliek. 

A legtöbb videójáték örül, ha teljes életciklusa alatt eléri a 10-20 millió eladott példányt, a GTA VI esetében azonban már a rajt körüli időszakban ennek többszöröséről beszélnek.

A GTA VI körüli várakozások azért is döbbenetesek, mert a játék már a megjelenése előtt olyan számokat produkálhat, amelyekre korábban nem volt példa a szórakoztatóiparban.

A Rockstar és a Take-Two hivatalosan nem közölte a fejlesztés költségét, de az iparágban széles körben elfogadott becslések szerint a projekt teljes büdzséje marketinggel együtt 1-2 milliárd dollár (350-700 milliárd forint) között alakulhat. Ezzel a GTA VI minden idők egyik legdrágább szórakoztatóipari produkciójának számítana.

A GTA VI lehet minden idők legsikeresebb videójátéka

A befektetés ugyanakkor rendkívül gyorsan megtérülhet. Mivel egyes elemzők szerint az előrendelések önmagukban átléphetik az 1 milliárd dolláros bevételt, így a Rockstar akár még a novemberi megjelenés előtt visszahozhatja a fejlesztési költségek jelentős részét. Összehasonlításképpen: a GTA V 2013-ban történelmi rekordot állított fel, amikor három nap alatt érte el az 1 milliárd dolláros árbevételt. A GTA VI viszont ezt az összeget akár már a premier előtt megközelítheti vagy elérheti.

Még látványosabb a különbség, ha a teljes szórakoztatóipart nézzük. 

Számos hollywoodi kasszasiker teljes mozis bevétele sem érte el az 1 milliárd dollárt, miközben a GTA VI előrendelései önmagukban képesek lehetnek erre a teljesítményre.

Ha pedig beigazolódnak azok az előrejelzések, amelyek 40 millió eladott példánnyal számolnak a rajt körüli időszakban, akkor a Rockstar olyan rekordot állíthat fel, amelyet a videójáték-iparban valószínűleg hosszú évekig senki sem tud majd megközelíteni. Egy 80 dolláros átlagos játékárral számolva ez több mint 3,2 milliárd dollár, vagyis nagyjából 1120 milliárd forint bevételt jelentene.

A Rockstar anyavállalata, a Take-Two Interactive nem is titkolja, hogy a GTA VI lesz a következő pénzügyi év legfontosabb hajtóereje. 

A kiadó 7,9-8,1 milliárd dolláros (közel 2800-2900 milliárd forintos) árbevételt vár a 2027-es pénzügyi évben, 

amelynek jelentős részét a játék megjelenése generálhatja.

A menedzsment szerint a nettó foglalások értéke elérheti a 8-8,2 milliárd dollárt (közel 2900 milliárd forintot), ami történelmi rekord lenne a cég számára. A vállalat külön kiemelte, hogy ennek elsődleges oka a Grand Theft Auto VI november 19-i indulása.

A Grand Theft Auto-sorozat korábbi részei is rekordokat döntöttek, de a mostani várakozások még azokat is felülmúlják. A Grand Theft Auto V több mint egy évtizeddel a megjelenése után is a világ egyik legsikeresebb videójátéka, és továbbra is aktív játékosbázissal rendelkezik.

A hatodik rész körüli érdeklődés azonban még ezt is túlszárnyalja, arról nem is beszélve, hogy még a Sony is jelentős konzoleladásokat vár tőle, mivel a GTA VI először kizárólag PlayStationre fog megjelenni. Az iparágban egyre többen úgy tekintenek rá, mint arra a termékre, amely nemcsak a videójáték-piacot alakíthatja át, hanem a teljes szórakoztatóipar egyik legnagyobb üzleti eseményévé válhat.

Ha az előrendelési és értékesítési előrejelzések akár csak részben valóra válnak, a GTA VI nem egyszerűen minden idők egyik legsikeresebb videójáték-premierje lesz, hanem olyan rajtot produkálhat, amelyhez hasonlót korábban sem film, sem sorozat, sem zenei kiadvány nem tudott felmutatni.

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