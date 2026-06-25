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Ukrajna
Oroszország
hadművelet

Csak most fog igazán elszabadulni a háborús pokol: Zelenszkij bejelentette, 40 napos hadműveletet készít elő Putyin ellen

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Ukrajna az elmúlt időszakban nyomás alá helyezte Moszkvát. Kijev ezt hosszútávú, mélyen orosz területeken belül végrehajtott csapásokkal érte le, amelyek elsősorban a energiainfrastruktúrát célozták. Most egy újabb roham készül, aminek már deklarált célja a háború lezárása.
VG
2026.06.25, 21:10
Frissítve: 2026.06.25, 22:17

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 40 napos hadműveletet indít Oroszországgal szemben, hogy a rákényszerítse Moszkvát a háború befejezésére. Volodimir Zelenszkij erről az SZBU vezetőjével, Jevhen Hmarával folytatott megbeszélése után számolt be.

Zelenszkij bejelentette, 40 napos hadművelet készít elő Oroszoroszág ellen
Zelenszkij bejelentette, 40 napos hadművelet készít elő Oroszoroszág ellen / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFPalf

Újabb nagy hatótávolságú csapások várhatók a hadművelet során

Az elnök és az SZBU-vezér a találkozó során egyeztette a nagy és közepes hatótávolságú csapások pontos terveit, valamint értékelték a szervezet elitegységének, az Alfa-csoportnak a frontvonalon nyújtott teljesítményét:

Jóváhagytam az SZBU 40 napos műveletét Oroszországgal szemben, amelynek célja, hogy kikényszerítsük a háború befejezését

− mondta Zelenszkij, majd hozzátette, hogy az SZBU hónapok óta a hatékonyan védi az ukrán frontállásokat drónok segítségével.

Az Alfa-csoport abszolút első az ellenséges élőerő és haditechnika megsemmisítése terén

− számolt be az eredményekről Zelenszkij, majd azt is elárulta, hogy Ukrajna krími hadművelete gondosan kiszámított és előkészített akció volt.

Ukrajna lezárná a háborút

Zelenszkij szerint amennyiben Ukrajna megkapja a G7-partnerek által ígért fegyvereket, a fegyveres erők gyorsan képesek lehetnek olyan feltételeket teremteni, amelyek rákényszerítik Oroszországot a békés rendezésre.

A G7-csúcson Donald Trump amerikai elnök méltatta Ukrajna oroszországi katonai célpontok elleni nagy hatótávolságú csapásait, és támogatta az ország energiaszektorát célzó szankciók fokozását.

Jeremy Lewin amerikai külügyminiszter-helyettes emellett nyíltan kijelentette, hogy Ukrajna jelenleg nyerésre áll a háborúban, majd hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok visszatér az Oroszországgal szembeni teljes körű szankciós politika alkalmazásához.

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