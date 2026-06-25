Csak most fog igazán elszabadulni a háborús pokol: Zelenszkij bejelentette, 40 napos hadműveletet készít elő Putyin ellen

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 40 napos hadműveletet indít Oroszországgal szemben, hogy a rákényszerítse Moszkvát a háború befejezésére. Volodimir Zelenszkij erről az SZBU vezetőjével, Jevhen Hmarával folytatott megbeszélése után számolt be.

Zelenszkij bejelentette, 40 napos hadművelet készít elő Oroszoroszág ellen / Fotó: Mandel Ngan, Pavel Bednyakov / AFPalf

Újabb nagy hatótávolságú csapások várhatók a hadművelet során

Az elnök és az SZBU-vezér a találkozó során egyeztette a nagy és közepes hatótávolságú csapások pontos terveit, valamint értékelték a szervezet elitegységének, az Alfa-csoportnak a frontvonalon nyújtott teljesítményét:

Jóváhagytam az SZBU 40 napos műveletét Oroszországgal szemben, amelynek célja, hogy kikényszerítsük a háború befejezését

− mondta Zelenszkij, majd hozzátette, hogy az SZBU hónapok óta a hatékonyan védi az ukrán frontállásokat drónok segítségével.

Az Alfa-csoport abszolút első az ellenséges élőerő és haditechnika megsemmisítése terén

− számolt be az eredményekről Zelenszkij, majd azt is elárulta, hogy Ukrajna krími hadművelete gondosan kiszámított és előkészített akció volt.

Ukrajna lezárná a háborút

Zelenszkij szerint amennyiben Ukrajna megkapja a G7-partnerek által ígért fegyvereket, a fegyveres erők gyorsan képesek lehetnek olyan feltételeket teremteni, amelyek rákényszerítik Oroszországot a békés rendezésre.

A G7-csúcson Donald Trump amerikai elnök méltatta Ukrajna oroszországi katonai célpontok elleni nagy hatótávolságú csapásait, és támogatta az ország energiaszektorát célzó szankciók fokozását.

Jeremy Lewin amerikai külügyminiszter-helyettes emellett nyíltan kijelentette, hogy Ukrajna jelenleg nyerésre áll a háborúban, majd hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok visszatér az Oroszországgal szembeni teljes körű szankciós politika alkalmazásához.