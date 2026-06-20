Halál a Fekete-tengeren: dróntámadás ért egy panamai hajót, egy tengerész meghalt

Egy panamai zászló alatt közlekedő hajót vett célba egy drón csütörtökön a Fekete-tengeren − közölte péntek késő este a Panamai Tengerészeti Hatóság (AMP).

Halál a Fekete-tengeren: dróntámadás ért egy panamai hajót / Fotó: AFP

Az AMP jelentése szerint a támadás következtében a jármű megrongálódott, de képes volt folytatni útját. A drón pontos indítási helyét egyelőre nem sikerült meghatározni.

A hajó legénységének több tagja is megsérült

A panamai hatóság jelentésében arról is beszámolt, hogy a legénység két tagja megsérült, továbbá a támadásnak egy halálos áldozata is van.

Mivel az eset körülményei jelenleg nem ismertek, ezért

az AMP figyelmeztetést adott ki, amelyben azt tanácsolta a térségben tartózkodó hajóknak, hogy kerüljék el az orosz, illetve ukrán felségvizeket.

Panamai hajó a Fekete-tengeren?

A panamai hajólajstrom a világ legnagyobb nyílt hajóregisztere, a tulajdonosok bármely ország állampolgárai lehetnek, erre vonatkozó kikötés nincs. A globális kereskedelmi flotta csaknem 16 százaléka, becslések szerint 8600 jármű hajózik panamai zászló alatt.

Az országban bejegyzett olajszállító, valamint ömlesztett árut szállító tartályhajók estében általános szabály, hogy nem lehetnek 15 évnél idősebbek. A lajstrom kereskedelmi hajók esetében 4, magánhajók és jachtok esetében 2 évig érvényes.

Kijev szerint orosz támadás történt

Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese a támadást követően arról számolt be, hogy a panamai mellett egy másik, Saint Kitts és Nevis lobogója alatt közlekedő hajót is dróncsapás ért. A politikus további sebesültekről, vagy halottakról nem számolt be, a támadást pedig orosz agressziónak nyilvánította.