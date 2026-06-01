Húszmilliárd dollárból készült el a híd, amelyet Kína egységének szimbólumaként tartanak számon

Az 55 kilométer hosszú híd összekapcsolja az ázsiai metropoliszokat a dél-kínai Kuangtung tartomány fejlődő területével, ezzel egy nagy gazdasági régiót hozva létre a Gyöngy-folyó deltájában.

A Hongkong–Csuhaj–Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig / Fotó: Hszinhua via AFP

A Hongkong–Csuhaj–Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig

Az átkelő egy hosszan kígyózó hídból és két mesterséges sziget között egy 6,7 kilométeres víz alatti alagútból áll. A hídon naponta közel 40 ezer jármű halad át. A 2018-ban átadott szerkezet 420 ezer tonna acélból készült. Az objektumot úgy tervezték, hogy kibírjon akár óránként 200 kilométeres széllökéseket, a Richter-skálán 8-as erősségű földrengést és egy akár 300 ezer tonnás hajóval való ütközést is – számolt be róla az Express.

Kína egységének szimbólumaként tartják számon, amelynek építése Peking grandiózus terveinek egyike volt Hongkong és Kína gazdaságának még szorosabb összekapcsolására. Ugyanakkor a hétmilliós lakosú volt brit gyarmaton, Hongkongban sokan csak Peking trójai falovának csúfolják a beruházást, amely még tovább növelte Kína befolyását a különleges közigazgatási területként számontartott városban.

A hídról további látványos képeket nézhet az Origo oldalára kattintva!