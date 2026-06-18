A Hormuzi-szoros elméletben újra nyitva, de a hajótársaságok kivárnak: biztonsági garanciák kellenek

Már hónapok óta folynak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban a felek most nagy lépést tettek egy valós megállapodás irányába. A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán szerint az előzetes egyezség értelmében a Hormuzi-szoros azonnal hajózhatóvá vált, ám úgy tűnik a piaci szereplők egyelőre óvatosan reagálnak a hírekre.

A Hormuzi-szoros elméletben újra nyitva / Fotó: AFP

Annak ellenére, hogy több, a térségben aktív hajózási társaság azonnal készen állna a munkára, a forgalom nem állt helyre. A vállalatok vezetői úgy vélik, nincsenek megteremtve a biztonságos üzemhez elengedhetetlen feltételek.

A Hormuzi-szoros nyitva, ám a helyzet továbbra is bonyolult

A következő napokban még számos kérdést kell tisztázni ahhoz, hogy világosan kiderüljön, pontosan hogyan működik majd ez a gyakorlatban − nyilatkozta Erik Hånell, a Stena Bulk vezérigazgatója a Dagens Industri újságírójának, majd hozzátette:

Egyszerűen megvárjuk, amíg egyértelmű tájékoztatást kapunk.

Erik Hånell arról is beszélt, hogy a svéd hajótársaságnak több járműve jelenleg is a térségben tartózkodik, és amennyiben a megállapodás kulcsfontosságú részletei tisztázódnak, ezek gyakorlatilag azonnal képesek útnak indulni:

Remélem, hogy a következő 24 órában kiderül, pontosan hogyan fog ez működni. Ha egyértelmű válaszokat kapunk, és biztonságos lesz, akkor elindulunk

− mondta a vezérigazgató, aki azt is elárulta, hogy más társaságok is hasonló állásponton vannak. Hånell úgy látja, hogy az ügyben egyetértés van az iparági szereplők között.

A legnagyobb problémát úgy tűnik, az jelenti, hogy továbbra sem világos, hogy szándékában áll-e Iránnak díjat szedni a Hormuzi-szoroson történő áthaladásért.

A másik nyitott kérdés pedig továbbra is a biztonság. Erik Hånell szerint a hajótársaságok nem kaptak felvilágosítást azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen szereplők és hogyan garantálják majd a hajók szabad mozgását és épségét.

Eltérő álláspontok

Donald Trump amerikai elnök Franciaországban, a G7-csúcstalálkozó ideje alatt írta alá a megállapodást, amely véleménye szerint egy globális gazdasági válság kirobbanását előzte meg. Ezzel egyidejűleg azonban arra is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok készen áll egy újabb hadműveletre, amennyiben nem születik végleges egyezség.