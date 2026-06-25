Hormuzi tündérmese született a rakéta- és dróntámadások után: már a háború előtti szintre zuhant a Brent ára

A piac nemcsak egyszerűen árcsökkenéssel reagál az amerikai-iráni tárgyalásokra és a Hormuzi-szoros forgalmának felfutására, hanem egyes szegmenseiben már hirtelen túlkínálatot látni annak köszönhetően, hogy a vásárlók most dúskálhatnak a Közel-Keletről és Afrikából érkező ajánlatokban. Ez érdemi fordulatot jelent a korábbi helyzethez képest, és jelentős mértékű árgyengülést eredményzett - összegzi helyzetképében a Bloomberg.

A Brent ára az iráni háború előtti szintre esett, a Hormuzi-szoroson lassan megindul a forgalom

Fotó: NurPhoto via AFP

A Brent teljesen ledolgozta a háborús felárat, felfuthat a Hormuzi-szoros forgalma

A globális referenciafajta Brent jegyzése immár negyedik egymást követő kereskedési napon csökkent, és

hordónként 72,48 dollár alá esett – vagyis a háború kitörése előtti záróár alá –, majd cikkünk készítésekor ezen a szinten mérsékelten ingadozni kezdett.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára eközben 69 dollár közelében mozgott.

A háttérben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán egyaránt előrelépésről számolt be a háború lezárását célzó első egyeztetéseket követően, bár a felek nyilatkozatai időnként eltértek egymástól, s várható, hogy az iráni nukleáris politikáról és a libanoni tűzszünetről szóló további tárgyalások várhatóan komoly nézetkülönbségekkel indulnak. A tartós megállapodással kapcsolatos korai optimizmus ugyanakkor azt eredményezte, hogy egyre több tartályhajó halad át nyíltan a Hormuzi-szoroson, bekapcsolt műholdas helymeghatározó rendszerrel.

Húszezer tengerész és az egész szlovák GDP várakozik a Hormuzi-szoros környékén Miként az Allianz Commerce friss jelentése alapján megírtuk, a Hormuzi-szoros lezárása több mint 1200 teherszállító hajót kényszerített veszteglésre a térségben a szoros valamelyik oldalán, ezek fedélzetén a kalkuláció szerint mintegy 125 milliárd dollár értékű áru található. A térségben veszteglő hajók számára kiadott becslés nagyobb értéket mutat, mint más elemzésekben látni. Ugyanakkor az előzetes békemegállapodás a hajózási társaságok bizalmát is növelte, így az elmúlt héten érezhetően megélénkült a forgalom a szorosban, bár továbbra is van némi bizonytalanság abban, hány hajó halad át naponta az átjárón. A Lloyd’s List Intelligence adatai szerint a június 21-ével zárult héten 69 hajó hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, szemben az előző heti 24-gyel. Ez a legmagasabb heti átkelési szám a konfliktus kezdete óta.

A határidős jegyzések árait lényegében most azt tartja nyomás alatt, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások megnövekedtek, miközben a béketárgyalások előrehaladnak. Beszámoltunk arról is, hogy Omán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel együttműködve biztonságos hajózási útvonalat hozott létre a Perzsa-öbölből távozó hajók számára, amelyen a hajók ütemezetten, de biztonságosan hagyhatják el a térséget.