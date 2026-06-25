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Hormuzi tündérmese született a rakéta- és dróntámadások után: már a háború előtti szintre zuhant a Brent ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elképesztő fordulatot látni a Brent olaj árában a felgyorsulni látszó amerikai-iráni békefolyamat fejleményeként: az irányadó kőolaj ára ledolgozta az iráni háború alatt felhalmozott teljes emelkedést. A friss olajárak bizonyosan köszönhetők annak, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok száma és szállított energiahordozó mennyisége megugrott a békemegállapodásról szóló tárgyalások előrehaladtával.
VG
2026.06.25, 10:33
Frissítve: 2026.06.25, 10:33

A piac nemcsak egyszerűen árcsökkenéssel reagál az amerikai-iráni tárgyalásokra és a Hormuzi-szoros forgalmának felfutására, hanem egyes szegmenseiben már hirtelen túlkínálatot látni annak köszönhetően, hogy a vásárlók most dúskálhatnak a Közel-Keletről és Afrikából érkező ajánlatokban. Ez érdemi fordulatot jelent a korábbi helyzethez képest, és jelentős mértékű árgyengülést eredményzett - összegzi helyzetképében a Bloomberg

Strait Of Hormuz, Hormuzi-szoros
A Brent ára az iráni háború előtti szintre esett, a Hormuzi-szoroson lassan megindul a forgalom
Fotó: NurPhoto via AFP

A Brent teljesen ledolgozta a háborús felárat, felfuthat a Hormuzi-szoros forgalma

A globális referenciafajta Brent jegyzése immár negyedik egymást követő kereskedési napon csökkent, és 

hordónként 72,48 dollár alá esett – vagyis a háború kitörése előtti záróár alá –, majd cikkünk készítésekor ezen a szinten mérsékelten ingadozni kezdett. 

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára eközben 69 dollár közelében mozgott.

A háttérben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán egyaránt előrelépésről számolt be a háború lezárását célzó első egyeztetéseket követően, bár a felek nyilatkozatai időnként eltértek egymástól, s várható, hogy az iráni nukleáris politikáról és a libanoni tűzszünetről szóló további tárgyalások várhatóan komoly nézetkülönbségekkel indulnak. A tartós megállapodással kapcsolatos korai optimizmus ugyanakkor azt eredményezte, hogy egyre több tartályhajó halad át nyíltan a Hormuzi-szoroson, bekapcsolt műholdas helymeghatározó rendszerrel.

Húszezer tengerész és az egész szlovák GDP várakozik a Hormuzi-szoros környékén

Miként az Allianz Commerce friss jelentése alapján megírtuk, a Hormuzi-szoros lezárása több mint 1200 teherszállító hajót kényszerített veszteglésre a térségben a szoros valamelyik oldalán, ezek fedélzetén a kalkuláció szerint mintegy 125 milliárd dollár értékű áru található. A térségben veszteglő hajók számára kiadott becslés nagyobb értéket mutat, mint más elemzésekben látni. 

Ugyanakkor az előzetes békemegállapodás a hajózási társaságok bizalmát is növelte, így az elmúlt héten érezhetően megélénkült a forgalom a szorosban, bár továbbra is van némi bizonytalanság abban, hány hajó halad át naponta az átjárón. A Lloyd’s List Intelligence adatai szerint a június 21-ével zárult héten 69 hajó hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, szemben az előző heti 24-gyel. Ez a legmagasabb heti átkelési szám a konfliktus kezdete óta.

A határidős jegyzések árait lényegében most azt tartja nyomás alatt, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások megnövekedtek, miközben a béketárgyalások előrehaladnak. Beszámoltunk arról is, hogy Omán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel együttműködve biztonságos hajózási útvonalat hozott létre a Perzsa-öbölből távozó hajók számára, amelyen a hajók ütemezetten, de biztonságosan hagyhatják el a térséget.

A növekvő olajkínálat lenyomta a fizikai szállítású hordók árát Angolától az Egyesült Arab Emírségekig. A Brent prompt spreadje – a piac által kiemelten figyelt mutató, mely nem magát az olajárat mutatja, hanem a Brent nyersolaj legközelebbi lejárati hónapjára és a következő hónapra vonatkozó tőzsdei határidős ára közötti különbséget – szerdán először fordult medvés, úgynevezett contango szerkezetbe a háború kezdete óta.

Záróárak alapján a WTI is megközelítette a háború előtti, hordónként 67,02 dolláros szintjét, miután a konfliktus során márciusban valamivel 119 dollár fölé emelkedett. Más referenciaárak is visszaestek, köztük a fizikai olajpiac legfontosabb benchmarkjának számító Dated Brent, amely korábban rekordot jelentő, 140 dollár feletti szintig emelkedett.

Aktuális olajárak

Az augusztusi Brent határidős kontraktus ára a mostani szingapúri jegyzében 1,4 százalékos csökkenéssel 72,68 dolláron állt hordónként, miután a kereskedés során korábban 72,24 dollárig süllyedt.

A Brent ára szerdán 4,3 százalékot zuhant.

Az augusztusi WTI-kontraktus ára 1,2 százalékkal 69,52 dollárra csökkent hordónként.

További kínálatot hozhat a piacra az Egyesült Államok által biztosított ideiglenes mentesség, amely lehetővé teszi a már berakodott iráni olajszállítmányok megvásárlását.

Maradtak még árnyékok az olajpiaci derű felett

Ugyanakkor a finanszírozási és biztosítási akadályok továbbra is fennállnak, ami várhatóan korlátozza az értékesítések volumenét. Aggodalmakat válthat ki az a lehetőség is, hogy Irán díjat kíván szedni a Hormuzi-szoroson történő áthaladásért. 

Donald Trump amerikai elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva kijelentette: az ilyen útdíjak „vörös vonalat” jelentenének a Teheránnal folytatott tárgyalások során, és elutasítana minden olyan végső megállapodást, amely ilyen rendelkezést tartalmazna.

Farouk Soussa, a Goldman Sachs közgazdásza szerint a Hormuzi-szorosnak nem szükséges teljes, 100 százalékos kapacitással működnie ahhoz, hogy az Öböl-térségből származó teljes olajmennyiség visszatérjen a piacra. A szakértő emellett az amerikai-iráni tárgyalások fényében a nyersolaj hosszabb távú kilátásairól is beszélt, kitérve arra, hogy a piaci ellátás mellett a felhasznált stratégiai tartalékok mennyiségeit is vissza kell tölteni.

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