Hormuzi tündérmese született a rakéta- és dróntámadások után: már a háború előtti szintre zuhant a Brent ára
A piac nemcsak egyszerűen árcsökkenéssel reagál az amerikai-iráni tárgyalásokra és a Hormuzi-szoros forgalmának felfutására, hanem egyes szegmenseiben már hirtelen túlkínálatot látni annak köszönhetően, hogy a vásárlók most dúskálhatnak a Közel-Keletről és Afrikából érkező ajánlatokban. Ez érdemi fordulatot jelent a korábbi helyzethez képest, és jelentős mértékű árgyengülést eredményzett - összegzi helyzetképében a Bloomberg.
A Brent teljesen ledolgozta a háborús felárat, felfuthat a Hormuzi-szoros forgalma
A globális referenciafajta Brent jegyzése immár negyedik egymást követő kereskedési napon csökkent, és
hordónként 72,48 dollár alá esett – vagyis a háború kitörése előtti záróár alá –, majd cikkünk készítésekor ezen a szinten mérsékelten ingadozni kezdett.
Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára eközben 69 dollár közelében mozgott.
A háttérben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán egyaránt előrelépésről számolt be a háború lezárását célzó első egyeztetéseket követően, bár a felek nyilatkozatai időnként eltértek egymástól, s várható, hogy az iráni nukleáris politikáról és a libanoni tűzszünetről szóló további tárgyalások várhatóan komoly nézetkülönbségekkel indulnak. A tartós megállapodással kapcsolatos korai optimizmus ugyanakkor azt eredményezte, hogy egyre több tartályhajó halad át nyíltan a Hormuzi-szoroson, bekapcsolt műholdas helymeghatározó rendszerrel.
Húszezer tengerész és az egész szlovák GDP várakozik a Hormuzi-szoros környékén
Miként az Allianz Commerce friss jelentése alapján megírtuk, a Hormuzi-szoros lezárása több mint 1200 teherszállító hajót kényszerített veszteglésre a térségben a szoros valamelyik oldalán, ezek fedélzetén a kalkuláció szerint mintegy 125 milliárd dollár értékű áru található. A térségben veszteglő hajók számára kiadott becslés nagyobb értéket mutat, mint más elemzésekben látni.
Ugyanakkor az előzetes békemegállapodás a hajózási társaságok bizalmát is növelte, így az elmúlt héten érezhetően megélénkült a forgalom a szorosban, bár továbbra is van némi bizonytalanság abban, hány hajó halad át naponta az átjárón. A Lloyd’s List Intelligence adatai szerint a június 21-ével zárult héten 69 hajó hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, szemben az előző heti 24-gyel. Ez a legmagasabb heti átkelési szám a konfliktus kezdete óta.
A határidős jegyzések árait lényegében most azt tartja nyomás alatt, hogy a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások megnövekedtek, miközben a béketárgyalások előrehaladnak. Beszámoltunk arról is, hogy Omán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel együttműködve biztonságos hajózási útvonalat hozott létre a Perzsa-öbölből távozó hajók számára, amelyen a hajók ütemezetten, de biztonságosan hagyhatják el a térséget.
A növekvő olajkínálat lenyomta a fizikai szállítású hordók árát Angolától az Egyesült Arab Emírségekig. A Brent prompt spreadje – a piac által kiemelten figyelt mutató, mely nem magát az olajárat mutatja, hanem a Brent nyersolaj legközelebbi lejárati hónapjára és a következő hónapra vonatkozó tőzsdei határidős ára közötti különbséget – szerdán először fordult medvés, úgynevezett contango szerkezetbe a háború kezdete óta.
Záróárak alapján a WTI is megközelítette a háború előtti, hordónként 67,02 dolláros szintjét, miután a konfliktus során márciusban valamivel 119 dollár fölé emelkedett. Más referenciaárak is visszaestek, köztük a fizikai olajpiac legfontosabb benchmarkjának számító Dated Brent, amely korábban rekordot jelentő, 140 dollár feletti szintig emelkedett.
Aktuális olajárak
Az augusztusi Brent határidős kontraktus ára a mostani szingapúri jegyzében 1,4 százalékos csökkenéssel 72,68 dolláron állt hordónként, miután a kereskedés során korábban 72,24 dollárig süllyedt.
A Brent ára szerdán 4,3 százalékot zuhant.
Az augusztusi WTI-kontraktus ára 1,2 százalékkal 69,52 dollárra csökkent hordónként.
További kínálatot hozhat a piacra az Egyesült Államok által biztosított ideiglenes mentesség, amely lehetővé teszi a már berakodott iráni olajszállítmányok megvásárlását.
Maradtak még árnyékok az olajpiaci derű felett
Ugyanakkor a finanszírozási és biztosítási akadályok továbbra is fennállnak, ami várhatóan korlátozza az értékesítések volumenét. Aggodalmakat válthat ki az a lehetőség is, hogy Irán díjat kíván szedni a Hormuzi-szoroson történő áthaladásért.
Donald Trump amerikai elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva kijelentette: az ilyen útdíjak „vörös vonalat” jelentenének a Teheránnal folytatott tárgyalások során, és elutasítana minden olyan végső megállapodást, amely ilyen rendelkezést tartalmazna.
Farouk Soussa, a Goldman Sachs közgazdásza szerint a Hormuzi-szorosnak nem szükséges teljes, 100 százalékos kapacitással működnie ahhoz, hogy az Öböl-térségből származó teljes olajmennyiség visszatérjen a piacra. A szakértő emellett az amerikai-iráni tárgyalások fényében a nyersolaj hosszabb távú kilátásairól is beszélt, kitérve arra, hogy a piaci ellátás mellett a felhasznált stratégiai tartalékok mennyiségeit is vissza kell tölteni.