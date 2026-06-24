Hetek óta készítik elő, most megnyílik az ingyenes menekülési út a Hormuzi-szorosban – szigorú átengedési protokollt vezet be Omán

Az ország a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) együttműködésben ideiglenes tengeri folyosókat hozott létre annak érdekében, hogy a hajók a megnövekedett biztonsági kockázatok közepette is biztonságosan hagyhassák el a térséget – írja a Reuters. A Hormuzi-szoros hajózási útvonalként – amelyen az iránu háború kitörése előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításainak mintegy ötöde haladt át– jelentős fennakadásokkal és állandó bizonytalansággal küzd azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. A konfliktus visszafogta a kereskedelmi hajózást és megrázta a globális energiapiacokat.

Omán és az IMO hajózási útvonalat nyit a Hormuzi-szorosban - műholdfelvétel az átjáróról

Fotó: BEST-BACKGROUNDS

Peremvidékre terelik a hajókat a Hormuzi-szorosban

Mint megírtuk, az IMO még április második felében tett bejelentést arról, hogy Ománnak közösen menekülési útvonalat alakítanak ki a hajók számára, ám akkor azok bevezetésének feltételéül a térségbeli feszültség enyhülését és a háborús cselekmények visszafogását szabták. Ezeket a felgyorsult amerikai-iráni békefolyamat alapján alighanem teljesültnek látják. A hajózóknak kiadott értesítésében Omán közölte, hogy a stratégiai jelentőségű vízi út jelenlegi forgalomelválasztó rendszere (TSS) jelenleg nem tekinthető biztonságosan használhatónak. Az IMO, vagyis az ENSZ hajózási ügynöksége által még 1968-ban elfogadott rendszer Irán és Omán felségvizein keresztül kijelölt hajózási sávokat hozott létre a szorosban.

Most viszont a körülmények miatt a szoroson keresztül távozó hajók a meglévő hajózási útvonalaktól északra és délre kijelölt ideiglenes útvonalakat vehetik igénybe.

Az Öböl menti arab állam szerint az intézkedések összhangban állnak a szoros iránt viselt felelősségével, annak a világgazdaság szempontjából betöltött jelentőségével, valamint a nemzetközi jog és a hajózás szabadsága melletti elkötelezettségével. A közlemény hivatkozott az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodásokra is.

Omán hangsúlyozta, hogy a hajózás biztonsága továbbra is elsődleges szempont, és a hajóforgalmat fokozatosan, ellenőrzött módon kell újraindítani a megnövekedett ütközési kockázat miatt.