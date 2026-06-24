Deviza
EUR/HUF356,63 +0,36% USD/HUF314,76 +0,79% GBP/HUF414,08 +0,46% CHF/HUF386,85 +0,31% PLN/HUF83,13 +0,17% RON/HUF68,13 +0,59% CZK/HUF14,71 +0,24% EUR/HUF356,63 +0,36% USD/HUF314,76 +0,79% GBP/HUF414,08 +0,46% CHF/HUF386,85 +0,31% PLN/HUF83,13 +0,17% RON/HUF68,13 +0,59% CZK/HUF14,71 +0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 254,78 -0,03% MTELEKOM2 738 -0,58% MOL3 728 -0,59% OTP45 250 -0,11% RICHTER12 030 +0,83% OPUS361 +1,11% ANY7 910 +0,25% AUTOWALLIS145 +1,72% WABERERS4 760 -1,68% BUMIX9 290,63 +0,39% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 916,98 -1,36% BUX139 254,78 -0,03% MTELEKOM2 738 -0,58% MOL3 728 -0,59% OTP45 250 -0,11% RICHTER12 030 +0,83% OPUS361 +1,11% ANY7 910 +0,25% AUTOWALLIS145 +1,72% WABERERS4 760 -1,68% BUMIX9 290,63 +0,39% CETOP4 624,04 -0,44% CETOP NTR2 916,98 -1,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hormuzi-szoros
Omán
tanker
Irán

Hetek óta készítik elő, most megnyílik az ingyenes menekülési út a Hormuzi-szorosban – szigorú átengedési protokollt vezet be Omán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Omán bejelentette, hogy a Hormuzi-szorost továbbra is nyitva tartja a hajóforgalom előtt, és nem vet ki áthaladási díjat a hajókra. A biztonságos közlekedés elősegítése érdekében az ország a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) együttműködésben két ideiglenes útvonalat jelölt ki a jelenlegi hajózási sávoktól északra és délre azon hajók számára, amelyek elhagyják a térséget. A rendelkezésre álló információk alapján ezek a menekülési útvonalak azonosak azzal, amiknek kialakításáról az IMO még hetekkel korábban tett bejelentést a Hormuzi-szoros kapcsán.
VG
2026.06.24, 14:29

Az ország a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) együttműködésben ideiglenes tengeri folyosókat hozott létre annak érdekében, hogy a hajók a megnövekedett biztonsági kockázatok közepette is biztonságosan hagyhassák el a térséget – írja a Reuters. A Hormuzi-szoros hajózási útvonalként – amelyen az iránu háború kitörése előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításainak mintegy ötöde haladt át– jelentős fennakadásokkal és állandó bizonytalansággal küzd azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen. A konfliktus visszafogta a kereskedelmi hajózást és megrázta a globális energiapiacokat.

Photo,From,Satellite,Showing,The,Strait,Of,Hormuz,By,Iran,, hormuzi-szoros
Omán és az IMO hajózási útvonalat nyit a Hormuzi-szorosban - műholdfelvétel az átjáróról
Fotó: BEST-BACKGROUNDS

Peremvidékre terelik a hajókat a Hormuzi-szorosban

Mint megírtuk, az IMO még április második felében tett bejelentést arról, hogy Ománnak közösen menekülési útvonalat alakítanak ki a hajók számára, ám akkor azok bevezetésének feltételéül a térségbeli feszültség enyhülését és a háborús cselekmények visszafogását szabták. Ezeket a felgyorsult amerikai-iráni békefolyamat alapján alighanem teljesültnek látják. A hajózóknak kiadott értesítésében Omán közölte, hogy a stratégiai jelentőségű vízi út jelenlegi forgalomelválasztó rendszere (TSS) jelenleg nem tekinthető biztonságosan használhatónak. Az IMO, vagyis az ENSZ hajózási ügynöksége által még 1968-ban elfogadott rendszer Irán és Omán felségvizein keresztül kijelölt hajózási sávokat hozott létre a szorosban.

Most viszont a körülmények miatt a szoroson keresztül távozó hajók a meglévő hajózási útvonalaktól északra és délre kijelölt ideiglenes útvonalakat vehetik igénybe.

Az Öböl menti arab állam szerint az intézkedések összhangban állnak a szoros iránt viselt felelősségével, annak a világgazdaság szempontjából betöltött jelentőségével, valamint a nemzetközi jog és a hajózás szabadsága melletti elkötelezettségével. A közlemény hivatkozott az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodásokra is.

Omán hangsúlyozta, hogy a hajózás biztonsága továbbra is elsődleges szempont, és a hajóforgalmat fokozatosan, ellenőrzött módon kell újraindítani a megnövekedett ütközési kockázat miatt.

Így csorognának át a hajók nemrég még veszélyes vizek peremén

Az IMO által az ománi hatóságokkal együtt kidolgozott, több részből álló terv szerint a hajókat csoportokba rendezik, és egyenként értesítik őket arról, hogy mikor indulhatnak el, illetve melyik útvonalat kell követniük.

A hajókat először egy nemzetközi vizeken kijelölt várakozási övezetbe irányítják, és csak ezt követően kapnak engedélyt az út folytatására. 

Az Omán által kijelölt keleti irányú útvonalat használó hajóknak folyamatos kapcsolatot kell tartaniuk a parti hatóságokkal, és maradéktalanul be kell tartaniuk minden navigációs utasítást.

Omán közölte, hogy a hajótulajdonosok és a kapitányok továbbra is kötelesek önálló kockázatértékelést végezni az út megkezdése előtt. A hajóknak az áthaladás teljes időtartama alatt

  • bekapcsolva kell tartaniuk automatikus azonosító rendszerüket (AIS), és 
  • minden navigációs veszélyt jelenteniük kell az Ománi Tengerészeti Biztonsági Központnak.

Az ománi közlemény szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra nem vetnek ki díjat, összhangban az Egyesült Államok és Irán közötti legutóbbi tárgyalások eredményével.

Irán és Omán kedden tárgyalásokat kezdett a vízi út jövőbeli hajózási és tengeri szolgáltatási rendszerének irányításáról. Bár a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodás 60 napig díjmentes áthaladást biztosít a kereskedelmi hajók számára, a tárgyalások várhatóan a hosszabb távú szabályozásra is kiterjednek, beleértve a tengeri szolgáltatások esetleges költségeit a türelmi időszak lejárta után.

Kapcsolódó

Energiaválság

Energiaválság
1659 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu