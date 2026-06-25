Húszezer tengerész és az egész szlovák GDP rekedt a Hormuzi-szoros mögött

Bár a hajóforgalom lassan újraindul a Hormuzi-szoroson keresztül az amerikai-iráni békefolyamat felgyorsulását követően, az Allianz Commercial üzleti kockázati biztosító friss becslése az első, amely most pénzben is kifejezi a Perzsa-öböl térségében több mint 100 napja veszteglő hajók és rakományok értékét az Irán elleni februári csapásokat követően. Az Allianz szerint a szoros „példátlan” lezárása „aggodalmakat kelt a globális tengeri kereskedelem jövőjével kapcsolatban”.

Egy áruszállító hajó az Egyesült Arab Emírségek partjainál, a Hormuzi-szoros térségében

Fotó: Anadolu via AFP

Megváltoztatta a biztosítók hozzáállását a Hormuzi-szoros lezárása

Justus Heinrich, az Allianz tengeri biztosítási üzletágának vezetője a Financial Timesnak jelentésük kapcsán azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros lezárása alapvetően megváltoztatta a biztosítók kockázatértékelését a stratégiai tengeri átjárókkal kapcsolatban.

„Korábban mindig csak reális katasztrófa-forgatókönyvekről beszéltünk, most viszont egy valódi katasztrófahelyzettel állunk szemben.

Ez némileg átformálja a tényleges működési kockázatok megítélését: a korábbi 'elméletileg megtörténhet' helyett most már pontosan tudjuk, milyen következményei lehetnek egy ilyen helyzetnek

– fogalmazott.

A konfliktus előtt naponta mintegy 135 hajó haladt át a szoroson, amelyen a világ olaj- és gázszállításának körülbelül egyötöde bonyolódott. A lezárás jelentős zavarokat okozott az energiapiacokon, és a kőolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte. Az olajár az utóbbi hetekben csökkenésnek indult, a Washington és Teherán közötti előzetes, a béke elvi kereteit rögzítő megállapodás hatására pedig jelenleg a hordónkénti 80 dolláros ár alatt van.

Az Egyesült Államok és Irán között létrejött előzetes békemegállapodás a hajózási társaságok bizalmát is növelte, így az elmúlt héten érezhetően megélénkült a forgalom a szorosban, bár továbbra is van némi bizonytalanság abban, hány hajó halad át naponta az átjárón. A Lloyd’s List Intelligence adatai szerint a június 21-ével zárult héten 69 hajó hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, szemben az előző heti 24-gyel. Ez a legmagasabb heti átkelési szám a konfliktus kezdete óta.