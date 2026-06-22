Erre várt az egész világ: áttörés történhetett az iráni-amerikai béketárgyalásokon Svájcban, Hormuzi-szoros is téma volt – „Biztató előrelépés"

A két közvetítő ország hétfő hajnalban kiadott közös közleménye szerint egy „magas szintű tárgyalóbizottság” megállapodott egy olyan ütemtervben, amelynek célja, hogy 60 napon belül létrejöjjön a végleges egyezség az Amerikai Egyeült Államok és Irán kötzött – írja a BBC. Teherán részéről magas szinten az iráni külügyminiszter, Szájjid Abbász Aragcsi erősítette meg ezt, kijelentve, hogy a tárgyalások „jelentős előrelépést” hoztak a libanoni konfliktus lezárása felé. Ez fontos változás a helyzetben mindössze órákkal azt követően, hogy a svájci tárgyalások félbeszakadásáról érkeztek hírek.

J.D. Vance az Egyesült Államok alelnöke is részt vett az Iránnal folytatott svájci tárgyalásokon

Fotó: AFP

Katonai csapások árnyékolták be a tárgyalásokat

A múlt héten aláírt szándéknyilatkozat vállalást tartalmaz arra, hogy 60 napon belül megszületik a végleges megállapodás, továbbá a harcok beszüntetésére „minden fronton” – beleértve Libanont is –, valamint a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására. A szándéknyilatkozat aláírása óta ugyanakkor felerősödtek az összecsapások a Hezbollah és az izraeli erők között Dél-Libanonban. Az izraeli légicsapásokban a libanoni egészségügyi minisztérium szerint

több tucat ember,

köztük nők és gyermekek vesztették életüket.

A fejlemény ellenére a közvetítők közös közleménye szerint létrehoztak egy „kommunikációs csatornát”, amelynek célja az incidensek és félreértések elkerülése, valamint a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladásának biztosítása a Hormuzi-szoroson keresztül.

A felek emellett megállapodtak egy úgynevezett „dekonfliktációs egység”, azaz egy, a konfliktusos pontok feloldásáért felelős testület létrehozásáról az Egyesült Államok, Irán és Libanon között a közvetítő országok támogatásával azért, ogy véget vessenek a libanoni katonai műveleteknek.

Az eszkaláció nyomán az Egyesült Államok új tűzszünetet hirdetett Izrael és a Hezbollah között. A folytatódó összecsapások és légicsapások miatt Irán szombaton bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost, bár a hajózási nyomkövetési adatok szerint a hajóforgalom továbbra is áthaladt a térségen.

Trump ismét megfenyegette Iránt

Korábban, a svájci Lucerne városában megkezdődő tárgyalások idején az amerikai elnök, Donald Trump azt írta, hogy Iránnak „azonnal meg kell állítania a jól fizetett libanoni helyettes erőit” (utalva arra, hogy a Hezbollah Teherán támogatását élvezi), és azzal fenyegetőzött, hogy „ismét nagyon kemény csapást mér Iránra”, amennyiben ez nem történik meg. Irán főtárgyalója, Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök erre úgy reagált:

Valóban azt gondolják, hogy ha a fenyegetéseiknek bármilyen hatásuk lett volna, ma ilyen kétségbeesett helyzetben lennének? ... Beszélhetnek bármennyit, a cselekvés a mi kezünkben van.

Vasárnap a harcok intenzitása csökkenni látszott, ugyanakkor az izraeli miniszterelnök, Benjámín Netanjáhú hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg addig marad Dél-Libanonban, ameddig azt Izrael északi részének védelme megköveteli. Ugyanakkor a Hezbollah vezetője, Naïm Qassem elutasította bármilyen izraeli katonai jelenlét lehetőségét Dél-Libanonban, és kijelentette, hogy a szervezet meg fogja védeni magát.